Wuling New Almaz RS Resmi Diluncurkan Mulai dari Rp398 Juta

WULING Motors (Wuling) secara resmi memasarkan versi terbaru New Almaz RS di The Forum Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, Kamis (5/10). Mengusung slogan ‘Drive Unlimited Way’, New Almaz RS mengusung teknologi Multi-mode Hybrid Powertrain dengan performa mengesankan namun diklaim tetap efisien bahan bakar.

Penyegaran pada New Almaz RS meliputi tampilan baru yang berkelas, termasuk desain baru pada kabin yang menyajikan kenyamanan dalam setiap perjalanan, inovasi canggih, dan fitur keselamatan yang lengkap.

Meskipun hadir dengan sejumlah fitur baru, New Almaz RS dibanderol dengan harga 'lebih ekonomis' dari sebelumnya. Menurut Sales & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, harga tersebut merupakan harga khusus launching. "Harga promo launching ini berlaku hingga akhir tahun. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan baik ini," ujar Dian di Summarecon Mall Kelapa Gading, Kamis (5/10).

New Almaz RS dipasarkan dengan harga khusus peluncuran yakni Rp398 juta untuk Almaz RS Pro, dan Rp438 juta untuk Almaz RS Pro Hybrid. Wuling juga melakukan serah terima simbolis kepada beberapa konsumen New Almaz RS yang telah melakukan pre-book.

Dalam sambutannya, Vice President Wuling Motors Arif Pramadana menyampaikan bahwa, tren SUV beberapa tahun terakhir secara konstan menunjukkan peningkatan dan semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, segmen kendaraan hybrid juga kini semakin menarik minat masyarakat dengan semakin banyaknya pilihan dan semakin tingginya permintaan konsumen.

"Hal tersebut mendasari langkah kami dengan semangat untuk terus hadir dengan inovasi tanpa akhir mewujudkan pembaruan pada flagship SUV kebanggan Wuling melalui peluncuran New Almaz RS,” ujar Arif.

Hadir dengan performa mengesankan, New Almaz RS Pro Hybrid dibekali inovasi yang memadukan mesin bensin 4-silinder berkapasitas 2.000 cc yang dikombinasi dengan motor listrik yang mampu menghasilkan output setara 174 hp dan torsi 320 Nm. Kedua sumber tenaga ini dikombinasikan melalui Dedicated Hybrid Transmission (DHT) sehingga mampu bekerja secara multi mode berupa EV Mode, Series Hybrid, dan Parallel Hybrid.

Sistem ini bekerja secara otomatis menyesuaikan kondisi baterai, kebutuhan daya, serta kondisi jalan untuk mengakomodasi performa sesuai kebutuhan pengguna. Sedangkan New Almaz RS Pro dibekali dengan mesin 1.5L turbo yang bertenaga dan didukung oleh CVT yang smooth & responsive.

Melanjutkan langkah sebagai The First Intelligent Digital Car, New Almaz RS series turut hadir dengan deretan inovasi yang menjadi game changer dari Wuling. Pertama, terdapat fitur Wuling Indonesian Command, perintah suara canggih pertama di Tanah Air yang menggunakan Bahasa Indonesia untuk mengoperasikan berbagai fitur di mobil.

Kemudian, Wuling Remote Control App juga tersedia bagi pengguna untuk memantau kondisi mobil dan mengoperasikan berbagai fitur dari sentuhan jari pada smartphone dan head unit. Tidak hanya itu, adapula inovasi Advanced Driver Assistance System melalui keempat kategori fitur utama yang secara aktif memaksimalkan pengalaman berkendara menjadi aman dan nyaman.

Untuk menunjang keselamatan berkendara, New Almaz RS series hadir dengan fitur lengkap mulai dari 360° Around View Camera with Dynamic Trajectory, Electric Parking Brake (EPB) dengan Auto Vehicle Hold (AVH), 4 SRS Airbags, Hill Hold Control (HHC), Electronic Stability Control (ESC), dan Traction Control System (TCS). Selain itu, terdapat pula fitur keselamatan lainnya seperti sistem pengereman ABS, EBD, BA, rem cakram pada bagian depan dan belakang, serta Tire Pressure Monitoring System (TPMS) untuk memantau kondisi ban secara real time.

Di bagian interiornya, New Almaz RS series mengusung kenyamanan dalam setiap perjalanan. Ruang kabin SUV mendapat gaya desain New Classy Carbon Black Interior Style dengan konfigurasi 7 bangku penumpang yang dibalut kulit sintetis yang elegan. New Almaz RS pun semakin nyaman dikendarai dengan tilt and telescopic steering wheel yang memungkinkan pengemudi mengatur posisi setir sesuai keinginan. Kesan futuristik semakin menonjol berkat New Sophisticated Multicolor Ambient Light di beberapa bagian ruang kabin.