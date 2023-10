Toyota Umumkan 15 Pemenang Design Modification Contest Rangga Concept di OLX IMX 2023

PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengumumkan 15 modifikator yang berhasil disaring dari hampir 300 pendaftar di ajang kompetisi (DigiModz) Design Modification Contest Rangga Concept. Pengumuman ini dilakukan di booth Toyota pada pameran modifikasi OLX Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2023 di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (30/9).

Ke-15 kontestan yang terpilih terbagi dalam tiga kategori aliran modifikasi yaitu: Business, Public Service dan Lifestyle yang masing-masing diikuti oleh lima desainer. Mereka kembali akan berkompetisi ke tahap selanjutnya untuk bisa menjadi yang terbaik.

Founder National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) sekaligus Project Director IMX, Andre Mulyadi mengucapkan selamat kepada 15 besar yang terpilih. Menurutnya seluruh desain yang masuk semuanya bagus, sampai dewan juri pusing menyeleksi dari hampir 300 kiriman yang masuk. Andre juga mengaku sangat gembira karena event ini tidak hanya diikuti desainer digital tapi juga perusahaan karoseri.

"Setelah 15 besar, nanti kita akan kerucutkan lagi menjadi sembilan besar, sampai nanti jadi tiga besar yang nanti akan berkolaborasi dengan builder. Nanti tahun depan, karyanya akan dinilai langsung. Jadi pemenangnya bukan dinilai dari desain, tapi di karya 1:1 di tahun depan," papar Andre.

Head of Interactive Communication TAM Dimas Aska mengungkapkan, sebuah kontes desain umumnya digelar setelah mobil itu ada. kali ini TAM ingin membuat sesuatu yang beda melalui Toyota Rangga Concept, dimana pihaknya akan menampung ide-ide itu dari awal.

Dengan visi Mobility for All, Toyota ingin mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan dan menggerakkan roda perekonomian ketika memperkenalkan Rangga Concept di ajang GIIAS 2023 lalu. Commercial Concept Car ini dapat dikonversi menjadi berbagai moda mobile business sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Rangga Concept akan melewati tahapan desain hingga produksi di mana TAM menjalankan konsep kolaborasi dengan berbagai pihak dalam proses riset dan pengembangannya.

"Kontes ini diharapkan bisa memberikan lebih banyak ide dan masukan lebih banyak, tidak hanya bagi industri (otomotif), tapi juga bagi UMKM pengguna kendaraan niaga," imbuh Dimas, di Senayan, Jakarta, (Sabtu (30/9).

Dimas menyampaikan ucapkan selamat kepada para peserta yang telah lolos ke babak 15 besar Toyota Rangga Concept Digital Modification Contest dan semangat berjuang hingga babak final nanti.

Daftar 15 pemenang di masing-masing kategori berikut tema yang diusung:

Kategori Business

- PT Sentrabumi Palapa Utama – Mobile Stage Display

- Dhandy Ramadhan – Chicken Transporter

- Delvin Nazala Rozzan – Barbertruck

- Aji Rismawanto – Mobile Gadget Store

- Rizal Arofah Dzikri Amruloh – Retro Foodtruck

Kategori Public Service

- Jaeni Kurniadi – Mobil Kebersihan

- Bayu Hari Wibisono – Toilet Difabel

- Dandung Prasojo – All In One Rescue

- DSP Styling – Ditpolsatwa Model Body

- Deden Desmahikmawan – Fire Fighter

Kategori Lifestyle

- CV. Delima Mandiri – Motorhome

- Yoga Budi Widiantoro – Cyclist Cruiser

- Agus Sulistya Budi – Campervan

- Bernard Harianto – Rally Pick Up

- Muhammad Rizky Kevindra – Rangga Speed Machine

(S-3)