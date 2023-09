Honda Hadir di GIIAS Surabaya 2023 bersama Visi Elektrifikasi

HONDA kembali hadir di di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2023 yang berlangsung pada 20-24 September 2023, di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya. Honda hadir dengan tema 'Energize to Accelerate' sebagai visi elektrifikasi Honda di Indonesia dengan display istimewa All New Honda CR-V RS e:HEV sebagai bagian teknologi Honda e:Technology yang tampil perdana di Surabaya.

Honda e:Technology merupakan komitmen Honda dalam menawarkan solusi kendaraan ramah lingkungan untuk berbagai kebutuhan masyarakat global yang ditampilkan melalui Honda e. Selain itu, Honda juga menampilkan jajaran produk andalannya yaitu, All New Honda HR-V SE, All New Honda BR-V Prestige with Honda SENSINGTM, New Honda Brio RS, dan Honda WR-V RS.

"Kami selalu berupaya untuk mempermudah konsumen dalam memiliki mobil Honda. Maka dari itu pada kesempatan ajang GIIAS Surabaya yang selalu ditunggu – tunggu oleh masyarakat Surabaya ini, kami menghadirkan berbagai paket finansial special. Kami yakin dengan program spesial, aktivitas test drive, dan hadiah-hadiah tambahan yang menguntungkan, akan menciptakan kepuasan dan kesenangan maksimal bagi konsumen saat membeli mobil Honda selama ajang GIIAS Surabaya," ujar Director Honda Surabaya Center Wendy Miharja, Selasa (19/9).

Sepanjang GIIAS Surabaya 2023, Honda juga mempersiapkan exclusive merchandise khusus untuk pengunjung yang melakukan test drive unit All New Honda BR-V atau Honda WR-V. Untuk mengikuti test drive ini, pengunjung hanya perlu melakukan registrasi melalui aplikasi GIIAS Auto360 yang dapat diunduh di app store atau playstore, membawa bukti registrasi ke booth Honda, dan mem-follow akun media sosial @hondaisme dan @hondasbycenter. Setiap pengunjung yang melakukan test drive All New Honda BR-V dan Honda WR-V akan mendapatkan free exclusive merchandise dari Honda.

Penjualan Honda di Area Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Periode Januari-Agustus 2023)

Sepanjang periode Januari hingga Agustus 2023, Honda mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 18,34% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, dengan total penjualan 10.524 unit di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Honda Brio kembali mencatat penjualan tertinggi sebanyak 4.675 unit atau 44.42% dari total penjualan. Honda Brio Satya mencatat 3.990 unit, sementara Honda Brio RS 685 unit.

Produk SUV Honda juga menjadi salah satu pilihan dengan HR-V sebagai produk favorit dengan penjualan 2.162 unit. Honda WR-V terjual sebanyak 1.639 unit, Honda BR-V mencatatkan penjualan 1.195 unit, sementara CR-V terjual 356 unit.

Model Honda City Hatchback RS terjual sebanyak 285 unit, dan Honda Mobilio 94 unit. Sementara di segmen sedan, Honda Civic mencatat penjualan 77 unit, Honda Accord 27 unit, Honda City 12 unit dan Civic Type R terjual 2 unit. (RO/S-3)