OLX IMX 2023 Siap Persembahkan Beragam Kejutan Seru 

GELARAN puncak OLX Indonesia Modification & Lifestyle Expo (OLX IMX 2023) akan digelar dalam 10 hari ke depan. Panitia siap membuat gebrakan di gelaran tahun ke-6 IMX untuk semua pengunjung yang hadir.

Mengusung tema ‘The Future Of Creativity’, IMX akan menyuguhkan pengalaman berbeda dengan memperluas demografi pengunjung dari awalnya menyasar kalangan muda, menjadi Family-Friendly Event. Event ini juga akan menjangkau lebih banyak audiens yang siap menikmati suguhan 40 lebih program konten menarik selama bergulirnya acara.

Hal ini, diungkap dalam press conference yang dihadiri oleh beragam penggiat automotive enthusiasts dan juga puluhan rekan media di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (18/9). Gelaran puncak OLX IMX 2023 akan digelar di Hall A-B, JCC Senayan, Jakarta yang dapat diakses mulai pukul 10:00 – 21.00 WIB pada Jumat, 29 September hingga Minggu, 1 Oktober 2023 (3 hari).

Gelaran kali ini semakin seru dengan kehadiran 'Drift King' asal Jepang Keiichi Tsuchiya, launching dua mobil modifikasi Liberty Walk baru di Indonesia, penentuan pemenang Black Stone Live Modz Challenge ‘All Stars’ 2023, jajaran mobil modifikasi terbaik skala Nasional NMAA Top 50, dan launching kreasi para tuner lokal yang juga layak ditunggu seperti: Demonsta Bodykit, Coga Bodykit, hingga Turbo Bastard Wheels dan lain sebagainya.

Pengunjung berkesempatan mendapat produk baru aftermarket dan lifestyle ‘IMX Exclusive Release’, promo belanja dengan diskon hingga 80% untuk produk aftermarket dan lifestyle ‘IMX Special Deals’, dan mengikuti Auction beragam produk modifikasi dari pelek hingga berbagai keperluan modifikasi mulai Rp100 ribu.

Pengunjung mendapat kesempatan mengikuti beragam aktivasi seru, mulai dari IMX Photo & Reels Competition, IMX Sneaker Auction, IMX Masterclass, IMX Aftermarket Auction, IMX Lifestyle Area, IMX EV Area dan perebutan juara The Lifestyle Magnet.

Ada juga sticker raffle giveaway dengan membeli sticker kreasi tahi lalats seharga Rp30 ribu untuk berkesempatan mendapatkan deretan produk modifikasi dan lifestyle dalam program ‘IMX Sticker Raffle Pack’ berhadiah sneaker, ban balap, t-shirt kolaborasi limited, sampai pelek aftermarket yang akan diundi hampir setiap jam.

Paling ditunggu-tunggu, pengundian mobil Supergiveaway Online Wuling Air ev ‘Retro Modern’ dan Supergiveaway On the Spot ‘Honda Jazz GE8’ yang akan dibagikan untuk seluruh pengunjung yang hadir di lokasi akan menjadi penutup keseruan tiga hari gelaran OLX IMX 2023.

Pesta industri modifikasi dan aftermarket terakbar ini terlaksana berkat dukungan dan kolaborasi OLX Member of Astra selaku Main Sponsor, Goodfix dan Penta Prima Paint selaku Co-Sponsor, Hyundai Motors dan Wuling Motors selaku EV Car Partner, Toyota Indonesia selaku Car Brand partner dan puluhan brand partner serta member di bawah naungan asosiasi modifikasi National Modificator & Aftermarket Association (NMAA).

Pada Press Conference jelang final OLX IMX 2023, hadir R Hendro Martono. Ia menyatakan IMX 2023 dengan tema ‘The Future of Creativity’ diharapkan dapat membawa semangat kreativitas dan inovasi setiap anak muda untuk menyambut era baru dalam teknologi dan peralihan tren industri otomotif Indonesia yang dapat menunjang pertumbuhan positif ekonomi Indonesia saat ini.



"Sejalan dengan perkembangan industri kendaraan bermotor, industri modifikasi dalam negeri juga berpotensi memberi nilai tambah melalui kreativitas dan inovasi serta mendatangkan multiplier effect dengan berkembangnya industri komponen kendaraan aftermarket berskala IKM," ungkapnya.



Di tengah tren kendaraan listrik, industri modifikasi mulai melirik peluang baru dalam pengembangan bengkel konversi kendaraan listrik. Untuk menyukseskan upaya tersebut, Kemenperin telah menginisiasi terbitnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Industri Kendaraan Modifikasi yang memuat Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Industri Modifikasi.

“ Untuk itulah, Kemenperin bersama asosiasi modifikasi NMAA menyiapkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) jasa industri modifikasi kendaraan bermotor yang juga sekaligus mendukung program Indonesia Bersih melalui kendaraan listrik,” lanjut Hendro.

Di kesempatan yang sama, IMX Project Director sekaligus Founder NMAA Andre Mulyadi mengatakan, tahun demi tahun sudah dilewati dengan beragam dinamika dan tantangannya. Satu hal yang pasti, di tahun ke-6 ini adalah salah satu tahun terbaik.

"Kami berhasil mendatangkan sang legenda: Drift King Keiichi Tsuchiya; Liberty Walk yang hadir membuka booth, dan juga berkolaborasi dengan Arief Muhammad menghadirkan RX-7 Super Silhouette, tidak cukup sampai situ mereka juga berkolaborasi dengan Garasi Drift menghadirkan Silvia Super Silhouette. Tidak lupa juga berbagai tuner kebanggan Bangsa nanti akan ditampilkan," papar Andre.

Andre juga mengajak seluruh potensi bangsa mengunjungi dan mendukung gelaran OLX IMX 2023 sebagai one-stop Automotive and Lifestyle Event yang hadir sebagai representasi Indonesia di skala Internasional. Oleh karenanya, di tahun keenam berlangsungnya IMX menjadi pembuktian wadah pemersatu para pelaku industri kreatif, mencakup industri modifikasi aftermarket dan lifestyle yang sudah saling melengkapi satu dengan lainnya.

"Dengan memperluas segmentasi pengunjung, kami hadirkan destinasi wisata akhir pekan yang bisa memberi dukungan serta dampak positif bagi semua masyarakat Indonesia khususnya bagi penggiat otomotif dan lifestyle dan keluarganya,” imbuh Andre.



Untuk menyaksikan OLX IMX 2023, pembelian tiket akan disediakan langsung di lokasi, Official Ticket Box OLX IMX 2023 di depan pintu masuk Hall A, JCC Senayan, Jakarta. Harga tiket untuk kategori general 1 hari plus 1 kupon Supergiveaway Honda Jazz GE8 Fitra Eri dibanderol Rp100 ribu. Jenis tiket ini hanya berlaku untuk daily pass pada Jumat 29 September 2023, Sabtu 30 September, dan Minggu 1 Oktober. Sedangkan untuk tiket paket 3 hari tersedia dengan harga Rp250 ribu.

Pengunjung bisa memilih tiket harian dalam kategori ekslusif yaitu: VIP Special Guest di hari Jumat sampai Sabtu seharga Rp4 juta, juga tiket VIP Special Guest hari Minggu seharga Rp1 juta. Untuk pemilihan tiket paket (3 days pass) pada jenis VIP Special Guest dibanderol seharga Rp5 juta.

Harga tiket VIP Special Guest sebanding dengan beragam benefit bagi pengunjung, mulai dari mendapatkan 3 kupon kesempatan Supergiveaway, 1 kupon sticker raffle, VIP ID Card Access, Bakery and Beverages voucher, dan VIP Lounge Access. Selain itu, pembeli tiket VIP berkesempatan mengikuti Gala Dinner and Autograph Session bersama para Overseas Guests.

Diantara Overseas Guests yang hadir, yaitu Head of Designer West Coast Customs, Musa Tjahjono, Liberty Walk Kato dan Liberty Walk Toshi pada hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu, Gala Diner and Autograph Session akan menghadirkan Ryan 'Rywire' Basseri dan Drift King asal Jepang, Keiichi Tsuchiya.

Gelaran OLX IMX 2023 menjadi sebuah momentum tepat menyatukan para pelaku industri modifikasi dan aftermarket. Sebagai langkah strategis menumbuhkan dampak positif sarana berkreasi kalangan Milenial dan Gen Z di Indonesia untuk merangkul lebih banyak pelaku industri kreatif.

IMX Supporting Content

Rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu dan siap ditampilkan secara final di OLX IMX 2023. Gala Dinner, Meet & Greet: Liberty Walk, Ryan ‘Rywire’, Musa Tjahjono, Keiichi Tsuchiya; Taxi Drift with Keiichi Tsuchiya; Aktivasi edukatif dari Hyundai Motors dan Wuling Motors sebagai OLX IMX EV Car Partner; Penentuan 10 besar pemenang Toyota Rangga Concept Digimod Contest yang diprakarsai NMAA dan Toyota Indonesia.

Tak terketinggalan, kompetisi adu kreativitas modifikasi Black Stone Live Modz Challenge 2023 ‘All Stars’ yang menampilkan persaingan antara Tim Reviewer Otomotif: Fitra Eri, Om Mobi dan Ridwan Hanif melawan Tim Artis: Uya Kuya, Baim Wong, dan Atta Halilintar yang dijurikan oleh Pembalap Rally Nasional Rifat Sungkar, Professional Trimmer Edy ‘Vertue Concept’ dan Editor In Chief NMAA, Octo Budhiarto; Penjurian dan penentuan The Ultimate dari jajaran mobil modifikasi terbaik NMAA Top 50; Kompetisi modifikasi lampu mobil Battle Of The Light; IMX Overseas Talkshow; IMX Sticker Raffle berhadiah puluhan produk aftermarket dan lifestyle; Sneaker Auction; Garage Sale; IMX Aftermarket Auction; Giveaway Mobil Sultan Wuling Air ev ‘Retro Futuristik’ by Raffi Ahmad dan Supergiveaway On the Spot Honda Jazz GE8 by Fitra Eri.

Lifestyle Crossover Basketball juga akan dihadirkan di gelaran OLX IMX 2023, kompetisi basket 2 on 2 dan 3 on 3 akan digelar melibatkan para pesohor otomotif dari Media (Jurnalis Basketball Fun Club), Pabrikan Mobil hingga Komunitas juga akan ada pertandingan antar para atlet dan artis diantaranya pertandingan antar Sean Gelael, Rico Lubis, Sintya Marisca, Maria Mulwanto hingga Yumi Kwandy.

IMX 2023 Exclusive Release

Program peluncuran produk dan jasa modifikasi secara eksklusif hanya di gelaran pameran modifikasi OLX IMX 2023. Diantaranya LB-Super Silhouette S15 Silvia Dipo ‘Garasi Drift’; LB Silhouette Works Mazda RX-7 FD3S Body Kit Arief Muhammad x Art Customworks; Hyundai Ioniq 5 ‘Coga Body Kit’ by Platinum Autoworkshop; Subaru BRZ full body kit by ‘Demonsta x Akbar Rais’; Air ev Widebody by BTX

“Jangan sampai ketinggalan beragam keseruan baru di OLX IMX 2023 ‘The Future Of Creativity’. Di tahun ini, IMX tampil lebih spektakuler dengan 30 program lebih, berbagai launching produk eksklusif, dua mobil Supergiveaway, Auction, kompetisi menarik untuk para audiens, dan masih banyak keseruan lain selama tiga hari di Hall A-B, JCC, Senayan, Jakarta. Manfaatkan gelaran OLX IMX 2023 sebagai ajang berbagi ilmu, referensi modifikasi, edukasi, sampai memperluas jejaring di industri modifikasi dan aftermarket,” tutup Andre.