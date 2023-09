Toyota Gazoo Racing Bukan Sekadar Emblem

SUKSES membuka Authorized GR Garage pertama di Indonesia, pada Jumat (15/9), PT Toyota-Astra Motor (TAM) langsung menggelar GR Track Day yang digelar di lintasan Ancol E-Prix Circuit, Jakarta Utara, Sabtu (16/9). Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada jurnalis, konsumen, motorsport enthusiast, dan anggota GR Enthusiasts Community yang baru terbentuk saat launching GR Garage untuk merasakan deretan model GR Family, serta model standar yang sudah memperoleh sentuhan racing GR Performance Parts hasil tuning eksklusif GR Garage.

Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy menyampaikan, sejalan filosofi 'Roads Build People and People Build Cars', Toyota Gazoo Racing (TGR) mengembangkan produk yang sesuai ekspektasi GR enthusiast di Indonesia.

"Khusus pecinta performance car, masukan pelanggan yang ingin meningkatkan handling dan performance GR Car miliknya, diterjemahkan dalam GR Performance Parts yang dikembangkan dengan memperhatikan kondisi dan karakter jalan Indonesia supaya tetap nyaman dipakai setiap hari. GR Garage Track Day membuktikan bahwa sentuhan apik pada GR Performance Parts sanggup meningkatkan driving enjoyment,” ujar Anton.

Kendaraan dari brand GR terbagi atas 3 model, yakni Pure GR, GR Sport, dan GR Parts. TAM memiliki total 14 model dalam GR lineup yang tersebar di berbagai segmen dan range harga mulai dari entry level hingga premium sports car.

Pure GR merupakan performance dan sports car yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin merasakan excitement dan joy of GR dalam kendaraan yang tetap dapat dipakai setiap hari. Tingginya minat pelanggan Indonesia membuat seluruh 4 model Pure GR dihadirkan oleh Toyota, yaitu GR Supra, GR 86, GR Yaris, dan GR Corolla.

Hampir seluruh model Pure GR memiliki versi racecar yang digunakan TGR dalam ajang motorsport global. Sebut saja GR Yaris yang digunakan pada ajang World Rally Championship (WRC) dan GR Supra yang digunakan oleh pembalap lokal TGRI di ajang GT World Challenge Asia.

Sementara GR Sport merupakan flagship model-model Toyota yang dikemas dalam tampilan eksterior dan interior ditambah tuning racing khas GR. Tampilan yang stand-out dan performa yang lebih baik dibanding model Non GR begitu menarik minat customer yang berjiwa sporty. Kehadiran GR Sport diterima sangat baik yang dibuktikan dari persentase penjualan yang lebih tinggi ketimbang model Non GR.

Sedikit berbeda dengan GR Sport, GR Parts berfokus hanya pada tampilan eksterior dan interior mobil. Tidak hanya tampil lebih sporty, tapi aerodinamis mobil juga meningkat berkat penambahan parts yang mampu mendukung airflow lebih baik dari bagian depan hingga ke bagian belakang mobil.

GR Garage Perluas Opsi Modifikasi GR Enthusiast Lewat GR Performance Parts

GR Garage yang baru saja diresmikan menawarkan opsi modifikasi terbaru bagi para GR enthusiast yang ingin melakukan upgrade para mobilnya dan menyesuaikan karakter serta kebutuhan tiap pelanggan agar mobilnya bisa benar-benar merefleksikan sang pengendara. Selain basic accessories dari GR Parts seperti parts kosmetik di eksterior dan interior, GR Performance Parts juga hadir untuk memenuhi kebutuhan para speed lovers’ yang ingin meningkatkan performa kendaraannya. Dimulai dari peningkatan di sektor aerodinamika, handling, dan braking, serta terakhir yang fokus pada peningkatan performa mesin.

Uji Keandalan GR Performance Parts di Sirkuit Balap

Pushing the Limit for the Better, Toyota mengajak jurnalis otomotif, pelanggan Toyota, motorsport enthusiast, dan anggota GR Community untuk menguji langsung GR Family yang sudah dipasang GR Performance Parts di sirkuit balap. Mobil tersebut telah mendapat sentuhan tuning teknisi GR Garage sesuai karakter Ancol E-Prix Circuit. Untuk memperlihatkan hasilnya, Toyota juga menyiapkan model yang belum menggunakan GR Performance Parts sebagai pembanding. Dengan begitu, perbedaan performa antara kedua model dapat dirasakan langsung oleh peserta GR Track Day.

Unit test drive yang digunakan adalah GR 86 dan GR 86 with GR Performance Parts, All New Agya GR Sport dan All New Agya GR Sport with GR Performance Parts, GR Yaris with GR Performance Parts, serta GR Supra with GR Performance Parts.

Peserta juga berkesempatan merasakan Pure GR terbaru, GR Corolla. Hot-hatch yang dikembangkan langsung oleh GR Company untuk menghidupkan kembali brand Corolla di Motorsport pernah menjadi salah satu pemain besar di kancah Rally.

GR Corolla dipersenjatai mesin 3-silinder turbo berkode G16E-GTS yang sama dengan GR Yaris, namun dengan tuning yang lebih agresif hingga bisa menghasilkan tenaga 300 Ps dan torsi 370 Nm. Kedua terbesar di lineup Pure GR setelah GR Supra. Peserta berkesempatan merasakan full power GR Supra lewat taxi drive experience bersama pembalap TGRI.

Peserta juga berkesempatan menjadi penumpang RAV4 GR Sport PHEV untuk menunjukkan bahwa kendaraan elektrifikasi (xEV) GR tetap dapat memberikan joy dan excitement of GR setara mobil GR lainnya, dan merasakan lonjakan tenaga gabungan hingga 225 kW yang disalurkan ke system transmisi All Wheel Drive (AWD) E-FOUR ketika motor bakar dan motor listrik bersinergi saat akselerasi di sirkuit balap. (RO/S-3)