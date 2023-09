Mercedes-Benz Mobile Service Clinic and Sales Event Hadir Perdana di Balikpapan

MERCEDES-BENZ Mobile Service Clinic and Sales Event kembali diadakan di bulan September 2023, dan hadir untuk pertama kalinya di Balikpapan, Kalimantan Timur guna menyediakan layanan servis kendaraan bagi para pelanggan setia Mercedes-Benz di wilayah sekitar. Didukung oleh diler resmi PT Suri Motor Indonesia (SMI), Mobile Service Clinic and Sales Event hadir di Pentacity Mall, Jl Jend Sudirman No 47, mulai tanggal 11 hingga 24 September 2023.

Mobile Service Clinic and Sales Event yang digelar oleh PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) diadakan secara rutin di berbagai kota di Indonesia untuk menghadirkan layanan servis mobil yang lebih mudah dijangkau bagi para pelanggan setia Mercedes-Benz.

“Sepanjang tahun 2023 ini, Mercedes-Benz Mobile Service Clinic and Sales Event telah mendapat tanggapan yang sangat baik dari para pelanggan setia Mercedes-Benz di berbagai kota di Indonesia, dan meyakinkan kami untuk memperluas jangkauan kepada para pelanggan yang berdomisili di Balikpapan," ungkap President Director MBDI Choi Duk Jun, Selasa (12/9).

Kegiatan ini menurut Duk Jun, adalah kelanjutan dari komitmen perusahaan untuk menyediakan layanan servis mobil yang mudah diakses, cepat dan praktis. Ia juga mengajak para pelanggan setia yang berdomisili di Balikpapan dan sekitarnya untuk memeriksa dan memastikan agar kendaraan terus berada dalam kondisi prima dan aman untuk digunakan sehari-hari.

Selama berlangsungnya Mobile Service Clinic and Sales Event di Pentacity Mall, Mercedes-Benz juga memberikan penawaran khusus yaitu:

- Pemeriksaan umum dan uji emisi gratis dengan sertifikat

- Diskon 25% untuk suku cadang perawatan dan Mercedes-Benz Collection

- Diskon 10% untuk biaya jasa

- Program tukar tambah

- Promo istimewa untuk profesi dokter, pemimpin perusahaan, influencer, dan selebriti

- Suvenir eksklusif

- Suku bunga 2,68% selama 3 tahun

- Lucky Draw dengan kesempatan memenangkan hadiah hingga Rp2.000.000

- Voucher bahan bakar hingga Rp2.000.000

Selain penawaran-penawaran menarik tersebut, para pengunjung juga dapat melihat secara langsung model kendaraan unggulan Mercedes-Benz GLS 450 AMG Line. (RO/S-3)