TAM Kembangkan Program Aftersales T-CARE Lite dan T-CARE Lite+ untuk Segmen Model Entry

PT Toyota-Astra Motor (TAM) terus berupaya memberikan kemudahan dalam melakukan servis berkala, melalui program T-CARE yang memberikan bebas biaya jasa dan suku cadang hingga 7x servis (dari servis berkala ke-1 hingga ke-7, maksimal 3 tahun/60.000 km), beserta Extended Warranty 1 tahun/20.000 km jika servis secara rutin 6 bulan sekali, berlaku untuk seluruh model Toyota kecuali Transmover, Dyna, Etios, dan Limo.

Program T-CARE juga memberikan rasa tenang kepada pemilik kendaraan elektrifikasi (xEV) Toyota karena mendapatkan kemudahan yang sama. Program T-CARE hanya berlaku untuk model kendaraan tahun produksi 2022 dan untuk unit yang di-delivery ke pelanggan mulai 1 Juli 2022.

Sementara untuk model-model entry level yang masuk kedalam program LCGC seperti All New Agya dan New Calya, TAM memperkenalkan program T-CARE Lite yang menawarkan manfaat sama dengan proghram T-CARE. Selain itu, pemilik LCGC juga dapat membeli paket T-CARE Lite+ yaitu paket hemat bebas biaya suku cadang dari servis ke-2 sampai ke-7 (3 tahun/ 60.000 km). Program T-CARE Lite berlaku mulai bulan Januari 2023.

“Kami memberikan kemudahan servis berkala dengan menghadirkan program T-CARE secara gratis beserta keuntungan Extended Warranty 1 tahun/20.000 km jika servis secara rutin untuk seluruh model kecuali Dyna, Transmover, Etios, dan Limo. Kepada pelanggan model entry level yang masuk kedalam program LCGC seperti All New Agya dan New Calya dapat memanfaatkan program T-CARE Lite secara gratis beserta mendapatkan keuntungan Extended Warranty 1 tahun/20.000 km jika servis secara rutin dan dapat melakukan pembelian paket hemat bebas biaya suku cadang lewat T-CARE Lite+,” terang Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy.

Biaya khusus yang dikenakan untuk pembelian program T-CARE Lite+ adalah Rp 2.600.000 untuk All New Agya M/T, All New Agya CVT, dan New Calya A/T, di mana biaya normalnya jika ditotal adalah Rp3.500.000. Sementara New Calya M/T cukup membayar biaya Rp2.700.000 dari seharusnya Rp3.600.000.

Dengan pembelian program T-CARE Lite+, benefit yang didapatkan pelanggan LCGC All New Agya dan New Calya menjadi sama dengan program T-CARE, yaitu bebas biaya jasa dan suku cadang selama 3 tahun atau 60.000 km. Biaya program T-CARE Lite+ bisa dimasukkan ke dalam harga mobil, untuk selanjutnya pembayaran dapat dicicil perbulan bersamaan dengan angsuran kendaraan sehingga tidak memberatkan. Selama kurun waktu program, pelanggan lebih hemat biaya perawatan berkala dan juga bebas dari kenaikan harga parts.

“Dengan program T-CARE dan T-CARE Lite, kami berharap dapat memberikan peace of mind kepada seluruh pelanggan, serta T-CARE Lite+ dapat melengkapi program T-CARE Lite. Ke depan, kami akan melakukan inovasi dan terobosan program lainnya untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan,” tutup Anton. (RO/S-3_