GIIAS Surabaya 2023 Siap Digelar 20-24 September

RANGKAIAN pemeran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series 2023 yang pertama, the 30th GIIAS, sukses diselenggarakan pada 10-20 Agustus 2023 lalu di ICE-BSD City, Tangerang. Melanjutkan kesuksesannya, GIIAS The Series akan kembali hadir di Jawa Timur, GIIAS Surabaya 2023 akan berlangsung pada 20-24 September 2023 di Grand City Convex, Surabaya.

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia selalu menjadi agenda industri otomotif untuk dapat memperkenalkan berbagai inovasi dan kendaraan terbaru. Tahun ini adalah kali ke-8 penyelenggaraan GIIAS Surabaya, dan kali ini diklaim akan hadir lebih meriah, dengan penambahan area pameran.

”Antusiasme peserta luar biasa tinggi ditahun ini, dan untuk mengakomodirnya, GIIAS Surabaya akan menambahkan area pamer di bagian depan gedung Grand City Convex,” ungkap Project Director Seven Event Sri Vista Limbong selaku pelaksana pameran GIIAS The Series.

Menurutnya area tambahan tersebut pun saat ini sudah terjual habis, kepada peserta dari industri pendukung otomotif. Ia juga menambahkan bahwa GIIAS Surabaya 2023 akan menghadirkan peserta dari merek-merek kendaraan penumpang, sepeda motor, serta dari industri pendukung otomotif.

”GIIAS The Series selalu didukung penuh oleh para peserta Gaikindo, tidak terkecuali GIIAS Surabaya yang akan diikuti langsung oleh para Agen Pemegang Merek (APM) industri otomotif Indonesia,” terang Vista.

Kehadiran langsung para APM kendaraan bermotor menurut Vista, tentu akan memberikan efek positif bagi penyelenggaraan pameran, ”Tentu akan memberikan perbedaan signifikan, mulai dari model dan teknologi kendaraan yang dipamerkan, kendaraan terbaru yang diluncurkan pada GIIAS Tangerang yang juga dibawa para peserta ke GIIAS Surabaya, tampilan ruang pamer dibooth peserta, varian kendaraan yang tersedia, hingga program untuk para pengunjung akan jauh lebih lengkap dan meriah.”

Tiket Pre-sale akan dimulai pada 5 September 2023

Agar tidak ketinggalan, para pengunjung dapat langsung mempersiapkan kehadirannya dengan membeli tiket masuk GIIAS Surabaya lebih awal. Program pre-sale tiket masuk GIIAS Surabaya akan dimulai pada 5 hingga 7 September 2023 pukul 12.00 WIB, dan pencinta otomotif Jawa timur dapat membeli tiket masuk GIIAS Surabaya hanya seharga 50% dari harga normal secara online melalui aplikasi Auto360.

Pada kesempatan pre-sale tiket ini, harga tiket masuk GIIAS Surabaya pada weekdays (Rabu-Jumat) yaitu Rp10.000 dan pada weekends (Sabtu-Minggu) sebesar Rp15.000.

Pada penyelenggaraan GIIAS Surabaya kali ini, pengunjung diberikan kemudahan untuk melakukan pembelian tiket masuk melalui dua cara, yaitu secara online melalui aplikasi Auto360 ataupun secara onsite yang tersedia pada ticket box di area pameran.

Harga tiket masuk yang dibeli secara online untuk weekdays (Rabu-Jumat) seharga Rp20.000 dan weekend (Sabtu-Minggu) seharga Rp30.000. Sedangkan untuk onsite dijual seharga Rp25.000 untuk weekdays (Rabu-Jumat) dan Rp35.000 untuk weekend (Sabtu-Minggu).

Rangkaian pameran GIIAS 2023 The Series akan berlangsung pada empat kota di pulau Jawa, GIIAS Tangerang, 10 – 20 Agustus 2023 mengambil tempat di ICE – BSD City. Kemudian dilanjutkan berturut-turut penyelenggaraan GIIAS di Surabaya pada 20 – 24 September 2023, di Grand City Convex, Semarang pada 18 – 22 Oktober 2023, di Marina Convention Center, dan ditutup dengan pelaksanaan GIIAS dikota baru, GIIAS Bandung pada 22 – 26 November 2023, di Sudirman Grand Ballroom. (RO/S-3)