Honda Berhasil Jual 1.992 Mobil Baru di GIIAS 2023

PT Honda Prospect Motor mencatat penjualan sebanyak 1.992 unit selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung pada 10-20 Agustus 2023 di ICE BSD, Tangerang. Penjualan tertinggi Honda pada GIIAS tahun ini diraih New Honda Brio dan diikuti oleh All New Honda CR-V.

New Honda Brio kembali menjadi model dengan penjualan tertinggi Honda sebanyak 485 unit atau sebesar 24% dari total penjualan Honda di ajang GIIAS. All New Honda CR-V, flagship SUV yang baru saja diluncurkan Honda di ajang GIIAS, turut menjadi kontributor terbesar di tahun ini.

Pada ajang GIIAS kali ini, All New Honda CR-V mengumpulkan penjualan sebanyak 385 unit atau sebesar 19% dari total penjualan Honda. Diluncurkan pada 10 Agustus 2023, All New Honda CR-V menjadi salah satu model yang paling ramai dikunjungi oleh para pengunjung di booth Honda sepanjang penyelenggaraan GIIAS tahun ini.

Selain Honda Brio dan All New Honda CR-V, penjualan Honda di ajang GIIAS tahun ini sebagian besar disumbangkan oleh produk-produk di segmen SUV. Salah satu produk favorit Honda di segmen ini yaitu Honda HR-V menyumbangkan penjualan sebanyak 365 unit. Kemudian Honda BR-V menyumbangkan penjualan sebesar 340 unit dan Honda WR-V sebanyak 325 unit.

Seluruh angka penjualan ini merupakan pemesanan yang dilakukan di booth Honda selama GIIAS 2023 berlangsung dan telah memenuhi prosedur administrasi dengan booking fee.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan pihaknya berterima kasih atas sambutan konsumen yang sangat antusias untuk produk-produk Honda di ajang GIIAS 2023. Terutama, kata Billy, untuk model-model SUV Honda yang terus menjadi favorit di tengah banyaknya mobil baru yang diluncurkan tahun ini.

"Produk terbaru kami, yaitu All New Honda CR-V langsung disambut baik oleh konsumen, sementara produk lain seperti All New Honda HR-V, BR-V dan WR-V mencatat penjualan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya," ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (22/8).

Pihaknya berharap pencapaian penjualan di GIIAS tahun ini kembali menyegarkan pasar dan memicu trend yang positif untuk penjualan otomotif di tahun ini. (Z-8)