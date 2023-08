Citroen New E-C3 All Electric Bukukan Penjualan 157 Unit di GIIAS 2023

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) kembali digelar di ICE BSD City, Tangerang, Banten sepanjang 10-20 Agustus 2023. Untuk pertama kalinya, Citroen Indonesia berpartisipasi dalam ajang pameran terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Pada kesempatan perdana ini, Citroen Indonesia menghadirkan tiga model yang sudah dipasarkan yaitu Citroen C3, kendaraan listrik Citroen e-C4 dan Citroen C5 Aircross, serta memperkenalkan dua model terbaru Citroen C3 Aircross dan kendaraan listrik Citroen e-C3.

GIIAS 2023 menjadi momen menggembirakan bagi Citroen Indonesia. Pasalnya, keikutsertaan pertamanya di ajang GIIAS berhasil mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat dan pengunjung yang menghadiri pameran tersebut.

Sepanjang 11 hari penyelenggaraan pameran, booth Citroen disambangi oleh lebih dari 25 ribu pengunjung yang sangat antusias dengan kenyamanan mobil yang mengusung Advanced Comfort Citroen dan mencobanya langsung di area test drive yang disediakan.

Hingga GIIAS ditutup, Citroen berhasil meraup total sebanyak 211 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Namun yang paling mengejutkan, penjualan kendaraan Citroen di GIIAS 2023 justru didominasi oleh mobil listrik Citroen New e-C3 All Electric. Kendaraan dengan ground clearance 170 mm yang dibanderol di bawah Rp400 jutaan ini berhasil mencatatkan sebanyak 157 lembar SPK.

"Peminat mobil listrik datang dari pembeli perorangan maupun perusahaan yang merasa mobil The New Citroen E-C3 All Electric ini pas untuk kegiatan sehari-hari," ungkap PR Head Citroen Indonesia Herry Noverino, di sela-sela GIIAS 2023.

The New Citroen E-C3 All Electric merupakan SUV kompak 5 penumpang bertenaga listrik yang mampu menempuh jarak 320 km dalam sekali pengisian. Dengan dukungan system charging baterai, baik menggunakan portable charger maupun DC fast charger membuat mobil menjadi pilihan yang tepat. (S-3)