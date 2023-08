Toyota Bukukan Total 5.796 SPK Sepanjang GIIAS 2023

PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengumumkan hasil positif di pameran akbar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Sepanjang pameran yang berlangsung antara 10–20 Agustus 2023 itu, TAM berhasil mencatatkn total 5.796 SPK.

Duo generasi terbaru Avanza – Veloz berhasil memimpin penjualan dengan SPK 1.213 unit (20,9%) disusul All New Kijang Innnova Zenix 823 unit (14,2%) dengan komposisi varian Hybrid mencapai diatas 80%. Lalu low cost green car Calya 816 unit (14,1%) dan All New Agya 648 unit (11,2%), serta All New Alphard 382 unit (6,6%).

Vice President TAM Henry Tanoto menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pengunjung GIIAS 2023 yang telah menjadikan Toyota sebagai kendaraan pilihan di GIIAS 2023. Semangat Toyota menghadirkan beragam carbon neutral mobility solution dengan formasi lengkap Electrified Vehicle (xEV) di GIIAS 2023 berhasil melampaui ekspektasi perusahaan dan berkontribusi besar pada penjualan yang membuktikan bahwa kendaraan elektrifikasi semakin diminati masyarakat.

"Melihat kepercayaan dan antusiasme pelanggan yang tinggi, kami berharap perekonomian nasional dan industri otomotif akan tumbuh semakin kuat ke depannya, sekaligus mempercepat langkah menuju masyarakat netralitas karbon,” imbuh Henry dalam siaran resminya, Senin (21/8).

Melalui strategi Multi Pathway, Toyota memperkenalkan berbagai teknologi elektrifikasi kepada masyarakat Indonesia, mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Varian xEV mendominasi komposisi penjualan pada model-model yang memiliki opsi tipe dengan teknologi elektrifikasi. Seperti All New Kijang Innova Zenix Hybrid dengan 658 SPK atau 80% dibandingkan total penjualan model ini, termasuk All New Alphard Hybrid 305 unit (80%), All New Yaris Cross Hybrid 222 unit (80%), Toyota BZ4X 5 unit, dan RAV4 PHEV GR Sport 3 unit, dengan total SPK xEV Toyota sebanyak 1.255 unit atau 22% dari total Toyota selama GIIAS 2023. Angka ini naik signifikan lebih dari 10 kali lipat dibanding GIIAS tahun lalu di angka 114 unit.

Toyota juga melakukan pengembangan Flex-Fuel Technology untuk kendaraan Toyota dengan mesin pembakaran internal (ICE) yang saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat. Corolla Cross Hybrid bersama Fortuner yang sudah 100% kompatibel dengan bahan bakar Bioetanol (E100), mengundang perhatian pengunjung main booth Toyota, bersama concept car Corolla Cross yang sanggup menggunakan BBM hidrogen murni (H2).

Semua model ICE terbaru telah dirancang supaya dapat memakai bahan bakar Bioetanol (E10) dengan mudah tanpa ubahan apapun. Secara berkelanjutan, Toyota mengajak pelanggan untuk memberikan kontribusi lebih besar guna mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon dalam mobilitas sehari-hari.

Di booth Toyota Commercial di Hall 3E ICE BSD City, Rangga Concept menjadi primadona berkat fleksibilitas untuk dikonversi sesuai kebutuhan pelaku usaha. Commercial Concept Car yang mengusung DNA Toyota Kijang Pick Up ini siap mendukung berbagai aktivitas bisnis mulai dari UMKM, corporate hingga public services, dengan basis ladder frame IMV yang sudah teruji ketangguhannnya di berbagai model seperti Hilux dan Fortuner.

Meskipun belum diproduksi, tidak kurang dari 200 pelanggan dari berbagai sektor bisnis menyatakan minat untuk menjadi pembeli pertama Rangga Concept. Toyota memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berkolaborasi dalam pengembangan desainnya dengan mengikuti Toyota Rangga Concept Digimodz Contest di situs www.ranggaconceptdigimodz.com berhadiah total Rp130 Juta untuk para pemenang. (RO/S-3)