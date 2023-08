11 Hari GIIAS 2023 Cerminan Bangkitnya Industri Otomotif

PELAKSANAA pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 memasuki hari terakhir pada Minggu (20/8). Selama 10 hari pelaksanaan pameran berskala internasional ini, banyak perubahan yang terlihat dibandingkan GIIAS 2022. Selain jumlah merek kendaraan bermotor terbanyak dari 8 tahun kebelakang, jumlah pengunjung yang hampir merata di semua area sepanjang pelaksanaan GIIAS 2023.

Ketua III Gaikindo sekaligus Ketua Pelaksana GIIAS 2023 Rizwan Alamsjah dalam sambutannya di Exhibitors Nigh menyatakan bersyukur atas pelaksanaan GIIAS 2023 yang berlangsung sukses. Ini menjadi bukti bahwa industri otomotif jadi salah satu sektor yang paling cepat bangkit pasca pandemi global.

”Kami sangat bersyukur, tahun ini antusiasme terhadap GIIAS 2023 sangat tinggi dari seluruh pihak. Total 49 merek kendaraan bermotor dan lebih dari 100 merek dari industri pendukung tampil totalitas. GIIAS 2023 kembali menjadi tuan rumah bagi peluncuran berbagai model dan inovasi teknologi otomotif, tidak kurang dari 44 model kendaraan baru diluncurkan, termasuk juga kendaraan berbasis listrik, merepresentasikan tema GIIAS tahun ini Future Now,” ujar Rizwan.

Rizwan juga menegaskan bahwa bagi Gaikindo, penyelenggaraan GIIAS pada tahun ini sangat membanggakan. Sebagai sebuah pameran internasional yang mengedepankan teknologi, GIIAS 2023 selalu memberikan edukasi, tahun ini kendaraan listrik membuktikan durabilitas nya pada area Test Drive, melewati water obstacle. Sampai dua hari sebelum GIIAS 2023 ditutup, secara total lebih dari 15 ribu trip kendaraan yang dikendarai langsung oleh pengunjung GIIAS 2023 di area tersebut.

GIIAS menghadirkan total 49 merek kendaraan bermotor, termasuk 29 merek kendaraan penumpang yakni; Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Wuling. 5 merek dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, UD Trucks. Serta 15 merek dari kendaraan roda dua; Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, Ion Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa.

Selain kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan kendaraan roda dua, 3 merek Karoseri juga hadir pada GIIAS 2023, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Lebih dari 100 merek peserta dari industri pendukung juga akan unjuk gigi dalam penyelenggaraan GIIAS 2023.

Mobil dan Booth Terbaik Versi GIIAS 2023

Selain jumlah pengunjung dan peserta yang meningkat drastis, GIIAS 2023 juga mendaulat beberapa kendaraan serta booth dalam beberapa kategori. Kategori untuk Favorite Booth adalah Supporting Industry < 70 Sqm dimenangkan oleh Denso, Supporting Industry > 70 Sqm oleh Astra Financial, Commercial Vehicle oleh Mitsubishi Fuso, Motorcycle Booth oleh Astra Honda Motor, Premium Passenger Car oleh Lexus, Passenger < 600 Sqm oleh Volvo, Passenger 600 – 1.000 Sqm oleh KIA, Passenger 1.000 - 2.000 Sqm oleh Daihatsu, Passenger > 2000 Sqm oleh Toyota, Carrosserie Industry oleh Adiputro, dan Best Independence Day Booth APM oleh Daihatsu dan Non-APM oleh V-Kool.

Sementara untuk Favorite Vehicle yang memenangkan penghargaan Passenger Car SUV adalah Mitsubishi XForce, Passenger Car MPV adalah All New Lexus LM HEV, Passenger Car Sedan oleh Subaru WRX, Special Exhibit Car oleh BMW The 8, Special Concept Car oleh Honda SUV e:Prototype, Commercial Vehicle Truck oleh Fuso Canter, Commercial Vehicle Bus oleh Adiputro Jetbus 5, Special Exhibit Commercial Vehicle oleh Toyota Rangga Concept, Electric Passenger Car oleh KIA EV 9 Serta Most Driven Car yang dimenangkan oleh Chery Omoda 5. Untuk kategori Motorcycle dimenangkan oleh Harley Davidson Pan America 1250 sebagai Favorite Motorcycle Big Bike, Favorite Motorcycle Daily Bike oleh Honda ADV 160, Favorite Electric Motorcycle oleh Vespa Eletrica dan Most Driven Motorcycle dimenangkan oleh Alva Cervo. (RO/S-3)