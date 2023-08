Sedan Flagship New Audi A8L dan Crossover Compact Audi Q3 Sportback Hadir di GIIAS 2023

AGEN Pemegang Merek (APM) Audi di Indonesia PT Garuda Mataram Motor (GMM), memperkenalkan dua line-up terbarunya yaitu New Audi A8L dan Audi Q3 Sportback di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung pada 10-20 Agustus 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) – Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan.

“Sedan flagship New Audi A8L kini tampil lebih segar untuk menggoda para pebisnis Tanah Air yang ingin tampil beda. Dengan sosoknya yang menegaskan kemewahan dan kecanggihan teknologi, A8L juga sekaligus menunjukkan karakter progresif dari sebuah sedan premium,” ujar Brand Manager Audi Indonesia GMM Stefan Hutahayan

Audi Indonesia juga memperkenalkan Audi Q3 Sportback, yang menampilkan sosok yang kuat dan kenyamanan harian yang serbaguna sebuah SUV dengan karakter sporty dan pengendalian yang gesit layaknya sebuah coupé. “Audi Q3 Sportback adalah crossover kompak pertama Audi yang menggambarkan kekuatan, kepraktisan, karakter yang sporty sekaligus kemewahan khas Audi,” sambung, Stefan.

New Audi A8L Suguhkan Desain Lebih Tajam

Tampilan baru sedan flagship New Audi A8L menampilkan desain lebih tajam, yang semakin mudah menjadi pusat perhatian dengan keanggunan yang sporty sebagai ciri khas Audi A8. Grille segi delapan single frame dengan sudut yang lebih besar dari bagian bawah ke atas, diapit oleh lampu utama berteknologi HD Matrix LED.

Pada bagian belakang terdapat aksen chrome memanjang seolah menyatu dengan garis lampu yang juga melintang dari kiri ke kanan berteknologi digital OLED.

Di dalam kabin, keleluasaan menjadi hal paling menonjol. Garis-garis horizontal masih mendominasi, yang memberikan kesan lebih lebar. Balutan warna gelap mendominasi dengan beberapa pilihan warna dan material yang dapat dikombinasikan.

Hadir dalam sosok New Audi A8L 3.0 TFSI quattro bersenjatakan mesin bensin 6-silinder segaris berkapasitas 2.995 cc yang menghasilkan 340 PS pada 5.000-6.400 rpm dengan torsi puncak 500 Nm pada 1.370-4.500 rpm yang disalurkan pada keempat rodanya melalu transmisi tipronic 8-speed, yang sanggup mengantarkan mobil ini berakselerasi 0 – 100 km/jam dalam 5,7 detik. Kecepatan maksimumnya dibatasi pada 250 km/jam.

New Audi A8L dilengkapi dengan adaptive air suspensión memastikan bahwa A8L sanggup menyeimbangkan karakter berkendara yang sporty dengan kenyamanan yang meyakinkan. New Audi A8L 3.0 TFSI Quattro dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2,815 miliar (off –the-road).

Audi Q3 Sportback: Kemewahan yang Bertenaga

Audi Q3 Sportback merupakan compact crossover pertama dari Audi. Sosoknya secara tegas menampilkan paduan kekuatan sebuah SUV dengan sportynya sebuah coupe. Grille Singleframe 3D berwarna hitam yang kontras memperkuat kesan tersebut.

Hal serupa tampak dari lubang inlet udara berbentuk trapesium di bumper depan yang semakin ekspresif dengan aksen horizontal di bagian bawah. Di belakang, desain atap yang melandai ke belakang mobil seperti sebuah mobil coupe menjadikan kesan sporty SUV ini semakin kuat.

Garis atap yang melandai ini membuat Q3 Sportback seakan memiliki sosok lebih panjang dibandingkan saudaranya Audi Q3. Bahkan dengan dimensi yang lebih lebar tiga sentimeter, Q3 Sportback juga tampil lebih berotot, apalagi dengan aksen overfender yang melingkari velg berukuran 19 inci di keempat rodanya.

Dimensi, Audi Q3 Sportback yang mencapai panjang 4,5 meter, 1,84 meter lebar dan 1,56 meter tinggi, dengan jarak sumbu roda 2,68 meter membuat ruang kabinnya tetap leluasa. Bangku baris kedua dapat mengakomodasi tiga orang dengan mudah, dapat bergerak maju-mundur sejauh 130 mm, dan sandarannya dapat diatur hingga 7 sudut kemiringan. Kapasitas bagasinya mencapai 530 liter yang dapat ditingkatkan hingga 1.400 liter.

Panel instrumen yang dimilikinya memiliki layar digital 10,25 inci, ditambah kehadiran layar sentuh MMI di bagian tengah dashboard berukuran 10.1 inci sebagai otak untuk sistema hiburan dan informasinya.



Audi Q3 Sportback mengusung mesin 4-silinder segaris 1.395 cc TFSI bertenaga 150 PS pada 5.000-6.000 rpm dan torsi maksimal 250 Nm pada 1.500-3.500 rpm dengan catatan akselerasi 0 – 100 km/jam dalam 9,2 detik. Kecepatan maksimumnya 204 km/jam.

Limpahan output dari mesinnya ini diteruskan ke roda depan dengan transmisi S tronic 6-speed. Dengan menggunakan bahan bakar RON 95 yang disarankan, Audi Q3 Sportback ini mampu meraih 7,2 – 6,6 liter/100 km atau sekitar 13,9 – 15,1 km/liter. Audi Q3 Sportback dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp1,185 miliar (on–the-road) Jakarta. (RO/S-3)