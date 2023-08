BMW Group Hadiorkan The First-Ever BMW XM di GIIAS 2023

BMW Group Indonesia membuka perayaan The Next Level of Luxury di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 pada 10-20 Agustus 2023. BMW grup hadir di Convention Hall, ICE BSD, BMW Group Pavilion untuk seluruh pelanggan, terutama fans BMW dan MINI.

Sejalan dengan tema GIIAS 2023 yaitu Future Now, BMW Indonesia sebagai pelopor di bidang produsen kendaraan listrik premium, hadirkan Sports Activity Vehicle (SAV) performa tinggi mewah, BMW XM. Kendaraan listrik performa tinggi pertama dari BMW M yang merupakan penggabungan sempurna dari DNA BMW M dan juga kemampuan serbaguna SAV dari BMW X.

Selain BMW XM, All-New BMW M2 Coupé juga diluncurkan di GIIAS 2023. All- New BMW M2 Coupé merupakan sedan kompak dua pintu performa tinggi dari BMW M. Memiliki bodi kompak, All- New BMW M2 Coupé ditenagai mesin yang sama dengan BMW M3 dan BMW M4.

Kemewahan juga merupakan faktor penting di BMW Pavilion, di mana All-new BMW Seri 7 dalam dua varian mesin yaitu BMW 735i M Sport dan BMW i7 akan ditampilkan untuk publik pertama kalinya. BMW 735i M Sport dirakit secara lokal di Indonesia, menghadirkan kenyamanan tingkat tinggi untuk baris kedua dengan Executive Lounge serta entertainment dengan layar lebar yang belum pernah ada sebelumnya.

Pada GIIAS 2023 ini, MINI juga untuk pertama kalinya tampilkan seluruh rangkaian modelnya secara lengkap, mulai dari MINI 3-Door, MINI 5-Door, MINI Cabrio, MINI Clubman, serta MINI Countryman. MINI juga hadirkan kendaraan MINI 5-Door yang tampil lebih sporty sebagai Special Edition secara eklusif dengan trim John Cooper Works: MINI 5-Door Cooper S Sport.

Seluruh kendaraan terbaru BMW dan MINI, akan hadir di BMW Group Pavilion dengan area seluas 2.100 meter petrsegi, berjumlah lebih dari 24 unit BMW terbaru dan 8 unit MINI terbaru. Area test drive untuk pengunjung hadir tepat di belakang BMW Group Pavilion yang masing-masing memiliki 15 unit BMW dan 6 unit MINI untuk dicoba langsung.

BMW dan MINI juga tawarkan berbagai penawaran dan program menarik yang hanya berlaku selama ajang GIIAS 2023 berlangsung hasil kerjasama dengan berbagai mitra strategisnya seperti Maybank Indonesia dan SAMSUNG.

First-ever BMW XM

BMW M GmbH hadirkan kendaraan performa tinggi pertamanya dengan sistem penggerak listrik, sebuah plug-in sistem hybrid yang terdiri dari mesin bensin V8 dan motor listrik.

Sistem penggerak M HYBRID di BMW XM menghasilkan output keseluruhan sebesar 653 hp (dihasilkan dari kombinasi mesin pembakaran konvensional hingga 489 hp dan sistem penggerak listrik hingga 197 hp). Jika Anda berkendara dengan menggunakan full listrik, jarak tempuh dapat mencapai 80 km.

Tampilan eksterior yang agresif didukung oleh M high-gloss Shadowline, M Aerodynamics package, BMW kidney 'Iconic Glow', Comfort Package, dilengkapi dengan velg ringan 23 inci M wheels star spoke style 923 M Bicolour Night Gold accent dengan mixed tyres.

BMW XM hadir dengan kabin mewah yang luas, dengan M Leather steering wheel, M seat belts, M multifunctional seats untuk pengemudi dan penumpang depan, Active seat ventilation di depan, fungsi Massage (pijat), dan air conditioning dengan 4-zona.

Kendaraan ini mengusung BMW Live Cockpit Professional dengan Curved Display frameless, 12.3 inci multifunctional instrument display dan 14.9 inci touch display, Augmented View in touch display, BMW Gesture Control, Wireless charging tray.

Berkendara jarak jauh juga semakin nyaman dengan sistem entertainment yang dilengkapi dengan Bowers & Wilkins Diamond surround sound system, 20 speakers, 1.475 W, 10 channels, Smartphone Integration.

BMW XM dibanderol dengan harga off the road DKI Jakarta senilai Rp5,597 miliar. (RO/S-3)