New MG ZS EV Tandai Puncak Perayaan Seabad MG

DALAM rangka memperingati seabad warisan otomotif Britania dan semangat Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS 2023), MG Indonesia dengan bangga memperkenalkan New MG ZS EV sebagai lambang puncak evolusi teknologi MG. Dengan warisan yang mencapai 100 tahun, MG menyoroti perjalanan sejarahnya yang panjang dan ikonik.

"New MG ZS EV mencerminkan dedikasi MG dalam menghadirkan kendaraan yang menggabungkan warisan ikonik dengan teknologi canggih. Kami percaya bahwa mobil ini akan memberikan standar baru dalam industri otomotif Indonesia," ungkap Marketing & PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin, Sabtu (12/8).

Setelah sukses meluncurkan MG4 EV, MG kembali berinovasi dengan perkenalan New MG ZS EV di GIIAS 2023. SUV listrik premium ini kini tersedia untuk pemesanan. New MG ZS EV hadir memukau melalui setiap lekukan yang berani, seperti grille-less design, aero wheel cover futuristik, serta interior yang menegaskan tampilan sporty. Sama seperti New MG ZS, New MG ZS EV juga dilengkapi dengan IMAX Panoramic Sunroof.



New MG ZS EV menggunakan baterai lithium-ion berkapasitas 50,3 kWh dengan jarak tempuh 403 km. Fitur-fitur teknologi juga disematkan dalam New MG ZS EV melalui fasilitas 10 inch infotainment system, suara 3D yang imersif dari 6-speaker sound system, wireless phone charging system, serta konektivitas Apple CarPlay dan Android smartphone multimedia connecting system.

Dengan fitur seperti Smart Check, konsumen dapat memeriksa kondisi kendaraan secara real-time, Smart Connect memastikan konsumen terhubung tiada henti dengan dunia luar, Smart Drive berupa teknologi berkendara semi-otonom dengan kenyamanan maksimal, dan pengaturan berkendara mudah melalui suara, Smart Command.

Selain itu, pengendara juga memiliki akses penuh terhadap sistem hiburan tanpa harus membahayakan keselamatan melalui multi-function steering wheel audio control. AC New MG ZS EV juga telah dirancang ulang bersama dengan teknologi Air Purifying PM 2.5 yang siap memastikan sirkulasi udara bersih selama perjalanan.

New MG ZS EV juga berhasil dianugerahi rating bintang 5 dari EURO NCAP melalui beragam fitur terbaiknya seperti Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Tire Pressure Monitor System, Lane Change Assist, Auto Vehicle Hold.



"Kesuksesan New MG ZS EV di berbagai negara adalah bukti dedikasi dan komitmen kami. Kami yakin konsumen Indonesia akan merasakan pengalaman berkendara yang memuaskan," tutup Arief. (RO/S-3)