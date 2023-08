HPM Hadirkan Honda SUV e:Prototype Perdana di Indonesia

UNTUK pertama kalinya di Indonesia, PT Honda Prospect Motor (HPM) menampilkan Honda SUV e:Prototype di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Kehadiran Honda SUV e:Prototype di booth Honda tahun ini menandai langkah strategis Honda dalam memperkenalkan teknologi mobil listrik yang ramah lingkungan kepada konsumen di Indonesia.

Pada ajang GIIAS kali ini, Honda mengusung tema 'Energize to Accelerate' yang diwujudkan dalam berbagai displai mobil berbasis listrik, termasuk Honda SUV e:Prototype. Selain model konsep ini, booth Honda juga menampilkan mobil lainnya listrik seperti Honda N-Van EV Prototype dan Honda e. Honda juga meluncurkan model hybrid yaitu All New Honda CR-V RE e:HEV, dan menampilkan display model hybrid lainnya yaitu Honda Accord e:HEV dan Honda CR-Z.

Honda SUV e:Prototype pertama kali diperkenalkan di dunia pada Auto Shanghai pada 2021 lalu. Sebelumnya, mobil konsep ini telah hadir di berbagai pameran otomotif dunia, dan Indonesia menjadi negara kedua di wilayah Asia Tenggara yang menampilkan mobil konsep ini setelah di Thailand International Motor Expo 2022.

Baca juga: Honda Luncurkan All New Honda CR-V dan Hadirkan Versi Hybrid

"Mobil konsep Honda SUV e:Prototype menunjukkan komitmen Honda untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan tren global serta kebutuhan konsumen akan mobil listrik yang ramah lingkungan," kata Sales & Marketing and After Sales Director HPM Yusak Billy, Sabtu (12/8).

Honda SUV e:Prototype dirancang dengan menggabungkan desain futuristik dan keunggulan teknologi canggih. Mengusung gaya desain yang dinamis, mobil konsep ini menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan responsif. Teknologi baterai canggih yang efisien, SUV e:Prototype memberikan performa yang unggul dan jangkauan yang memadai.

Sebagai mobil masa depan, Honda SUV e:Prototype juga dibekali berbagai teknologi terdepan, yang meliputi Advanced Touch Screen, TFT Multi-information Display, OTA3 (Over The Air) berdasarkan pengenalan suara yang sangat canggih, fitur keselamatan Honda SENSING serta generasi terbaru dari Honda CONNECT. (RO/S-3)