Honda Luncurkan All New Honda CR-V dan Hadirkan Versi Hybrid

PT Honda Prospect Motor meluncurkan All New Honda CR-V di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, Jumat (11/8). Generasi keenam dari Honda CR-V kini hadir sebagai SUV Premium yang menawarkan varian mesin Hybrid.

All New Honda CR-V generasi keenam pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat pada 2022 lalu. All New Honda CR-V di Indonesia hadir dengan mengusung tema 'Ahead in Perfection' sebagai SUV premium yang menawarkan desain mewah, kenyamanan berkendara, performa bertenaga, hingga teknologi terdepan.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Honda CR-V hadir dalam varian All New CR-V 2.0L RS e:HEV bermesin hybrid, sekaligus karakter sporty khas lini RS Honda. Selain itu, All New Honda CR-V juga hadir dalam varian 1.5L Turbo, dengan konfigurasi 7-seater yang dapat memenuhi kebutuhan untuk kapasitas penumpang lebih besar.

All New Honda CR-V untuk pertama kalinya di Indonesia mengusung fitur Honda CONNECT, sebuah teknologi konektivitas yang menghubungkan mobil dengan aplikasi di smartphone penggunanya. Selain itu, terdapat fitur keselamatan Honda SENSING terlengkap dari seluruh lini Honda yang dipasarkan di Indonesia.

Kotaro Shimizu selaku President Director PT Honda Prospect Motor mengatakan bahwa, "All New Honda CR-V merupakan model yang sangat tepat bagi Honda untuk memperkenalkan teknologi hybrid terbarunya di Indonesia, karena posisinya sebagai SUV flagship di Indonesia sekaligus merupakan model global yang kualitas dan popularitasnya sudah tidak diragukan di seluruh dunia. Dengan menawarkan teknologi yang lebih canggih, performa lebih bertenaga sekaligus lebih efisien, dan desain lebih premium, kami percaya All New Honda CR-V juga akan disambut baik oleh konsumen di Indonesia."

Mesin Hybrid yang Lebih Bertenaga, Lebih Hemat Bahan Bakar.

All New CR-V RS e:HEV menggunakan mesin 2.0-liter direct-injected 4-Cylinder Atkinson cycle DOHC dipadu dengan Electric Continuously Variable Transmission (E-CVT) dan baterai lithium-ion berkapasitas 1,06 kWh. Secara total, kombinasi motor listrik dan mesinnya menghasilkan output 207 PS serta torsi hingga 335 Nm.

Sistem e:HEV bekerja dalam 3 Driving System yang terdiri dari EV Mode, Hybrid Mode dan Engine Mode yang secara otomatis akan berganti sesuai dengan kondisi jalan, pengendaraan, beban mesin dan cara berkendara. Dalam kondisi berkendara normal dengan beban mesin rendah, sistem akan menggunakan mode EV.

Saat mobil membutuhkan tenaga lebih untuk berakselerasi dengan lebih kuat, sistem akan menggunakan mode Hybrid dimana mesin bensin dan baterai bekerja bersamaan untuk menggerakkan motor listrik. Saat berkendara dalam kecepatan tinggi, sistem akan menggunakan mode Engine Drive, dimana mesin secara penuh akan menggerakan roda untuk menghasilkan tenaga lebih besar.

Deceleration Paddle Selector pada All New Honda CRV RS e:HEV memiliki fungsi sebagai pedal deselerasi (perlambatan) untuk memaksimalkan pengisian daya baterai melalui regenerative braking. Pengguna dapat menggunakan Shift B untuk memberikan perlambatan yang aman bahkan di jalan menurun yang curam, sekaligus pengaturan pengisian baterai yang lebih optimal.

Sementara itu, All New Honda CR-V 1.5L Turbo menggunakan mesin berkapasitas 1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC Turbo bertenaga maksimum 190 PS pada 6.000 rpm serta torsi maksimum 240 Nm pada 1.700-5.000 rpm.

Honda CONNECT

All New Honda CR-V untuk pertama kalinya memperkenalkan teknologi canggih Honda CONNECT di Indonesia. Dengan teknologi ini, pengguna dapat menghubungkan mobilnya dengan smartphone untuk mengakses berbagai fungsi dan informasi penting yang berhubungan dengan mobilnya.

Fitur Keselamatan Terlengkap

Sebagai sebuah SUV premium, All New Honda CR-V RS e:HEV dibekali dengan serangkaian teknologi keselamatan dengan teknologi terdepan. Sistem teknologi keselamatan aktif Honda SENSING hadir dengan penambahan fungsi Adaptive Driving Beam yang secara otomatis mengatur distribusi pencahayaan lampu depan saat mobil berpapasan dengan kendaraan lain.

Honda SENSING dilengkapi dengan fungsi Collision Mitigation Braking System (CMBS), Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF), Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW), Lead Car Departure Notification System (LCDN), Lane Keeping Assist System (LKAS) dan Auto High Beam (AHB).

All New Honda CR-V tersedia dalam lima pilihan warna yaitu Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Meteoroid Gray Metallic dan warna terbaru Canyon River Blue Metallic serta Ignite Red Metallic (khusus tipe RS).

All New Honda CR-V RS e:HEV ditawarkan dengan harga Rp799,9 juta dan untuk varian 1.5L VTEC Turbo dibanderol Rp739,9 juta (on the road wilayah Jakarta untuk kepemilikan mobil pertama tahun 2023).