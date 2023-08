Komunitas Wuling Sambut Hangat New Almaz RS

WULING Motors (Wuling) mengajak empat komunitas resminya untuk melihat tampilan eksterior dan interior flagship SUV terbaru New Almaz RS di GIIAS 2023. Wuling bersama Wuling Club Indonesia (WLCI), Cortezian Indonesia (CI), Wuling Almaz Indonesia (WALI), dan Wuling Electric Vehicle Indonesia (WEVI) menilik penyegaran New Almaz RS Pro & New Almaz RS Hybrid di booth 9B, Hall 9, ICE BSD City.

Rangkaian kunjungan komunitas terbagi menjadi dua sesi, komunitas WEVI dan WALI dilaksanakan pada Sabtu (12/8), dilanjutkan dengan komunitas WLCI dan Cortezian Indonesia pada Minggu (13/8).

Wuling New Almaz RS yang mengusung tagline 'Drive Unlimited Way' ini mengaplikasikan sentuhan eksterior modern dan futuristik yang ditampilkan melalui New Glossy Black Front Bumper & Grille. Nuansa elegan diaplikasikan pada emblem huruf Wuling pada bagian belakang mobil, serta penggunaan velg berdimensi 18 inci dengan desain sporty. Tampilan Classy Rear Bumper dilengkapi lampu LED mendukung pembaruan sempurna pada SUV ini.

Baca juga: Wuling Luncurkan Air ev Lite Harga Lebih Terjangkau

Ramadhoni selaku Sekjen WLCI mengungkapkan impresinya terhadap desain eksterior New Almaz RS, "Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melihat secara perdana Wuling New Almaz RS di GIIAS 2023. Tampilan Wuling New Almaz RS dengan desain bumper & grille baru serta tampilan modern pada sisi belakang menguatkan kesan SUV yang futuristik dan berani."

Bagian interiornya, SUV Wuling ini didukung dengan Tilt and Telescopic Steering Wheel yang menambah kenyamanan pengemudi. Kemudian, New Classy Carbon Black Interior Style berbahan kulit sintetis yang elegan pada konfigurasi 7 bangku semakin memanjakan penumpang. Perjalanan semakin sempurna berkat adanya soft-touch panel pada bagian dashboard serta New Sophisticated Multicolor Ambience Light di ruang kabin.

Terkesan dengan tampilan interior New Almaz RS, Teddy Ichsan, Sekjen Cortezian Indonesia menyampaikan pendapatnya. "Setelah melihat interior New Almaz RS, menurut saya kabinnya tetap nyaman untuk 7 orang dengan nuansa yang berkelas di setiap sisinya. Kemudian ada panoramic sunroof dan tatanan suara dari infinity yang menjadi ciri khas dari Almaz."

Baca juga: Sambut HUT RI Ke-78, Wuling Gelar Program 'Month of Celebration'

Frans selaku Tim Teknis WALI mengapresiasi langkah Wuling yang secara konsisten berinovasi khususnya di segmen ini. "Sebagai bagian komunitas WALI, saya bangga akan Wuling yang terus membuktikan komitmennya untuk selalu menghadirkan inovasi yang terbaik bagi pelanggan di Tanah Air. Menariknya, Almaz varian hybrid juga mendapatkan pembaharuan eksterior dan interiornya."

Teknologi dan fitur modern juga menjadi keunggulan medium SUV ini. Fitur perintah suara canggih berbahasa Indonesia pertama dan satu-satunya di Indonesia, Wuling Indonesian Command, memudahkan pengguna mengakses berbagai pengaturan di mobil. Wuling Remote Control App menghubungkan pengguna dengan kendaraan untuk mengontrol serta memberikan akses kendali kendaraan via aplikasi MyWuling+ dan Head Unit.

Pengalaman berkendara juga didukung ADAS yang terdiri dari 4 kategori fungsi, yaitu Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistance, dan Automatic Light dengan total 12 fitur pendukung keselamatan dalam berkendara.

"Kami sangat antusias melihat New Almaz RS di pameran GIIAS 2023. Medium SUV ini ternyata tetap didukung dengan berbagai fitur berkendara yang inovatif seperti seri Almaz sebelumnya. Pastinya, berkendara dengan New Almaz RS semakin menyenangkan berkat kehadiran fitur-fitur tersebut," jelas Erick selaku salah satu pengurus WEVI. (RO/S-3)