MMKSI Hadirkan Petualangan dan Inovasi Menyenangkan di GIIAS 2023

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali meramaikan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Para pengunjung dapat melihat langsung seluruh model dan petualangan yang dihadirkan di booth Mitsubishi Motors di Hall 10 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Mengusung global booth design bertema 'Life’s Adventure Park', MMKSI menghadirkan beragam jenis program dan aktivitas menarik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan pengunjung, sepanjang 10 – 20 Agustus 2023.

MMKSI membawa sebuah model dalam peluncuran produk global atau world premiere Mitsubishi XFORCE, sebuah compact SUV terbaru dari Mitsubishi Motors yang hadir dengan konsep Best-suited buddy for an exciting life'.

Baca juga: MMKSI dan MMC Debut Dunia Mitsubishi XFORCE di GIIAS 2023

Di ajang GIIAS 2023 ini, MMKSI menampilkan total 17 unit display yang terdiri dari kombinasi varian model Mitsubishi XFORCE, New Xpander, New Xpander Cross, New Pajero Sport, Minicab MiEV, eK X EV, dan Triton Educar. Selain unit display, MMKSI juga menghadirkan unit test drive yang terdiri dari Mitsubishi XFORCE, New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport.

Terlepas dari rangkaian petualangan inovatif dan kehadiran compact SUV terbaru, MMKSI juga menjadikan ajang ini sebagai platform untuk mempersembahkan eK X EV untuk pertama kalinya di luar Jepang. eK X EV merupakan microcar all-electric yang menawarkan kabin luas dan menyenangkan meskipun dengan ukurannya yang kompak.

Mobil ini juga mudah digunakan, dan menawarkan pengalaman berkendara halus dan bertenaga, tenang, dan nyaman, serta sistem drive assistance yang canggih.Model ini telah memenangkan tiga penghargaan Car of the Year di Jepang pada 2022. Mitsubishi eK X EV akan segera memulai studi di Indonesia untuk mengumpulkan feedback dari masyarakat.

Baca juga: Kesan Pertama yang Menggoda dari Mitsubishi XFORCE

MMKSI juga kembali menghadirkan lini produknya sesuai dengan level petualangan yang ingin dicapai oleh para pengunjung. Untuk mengakomodasi hal tersebut, MMKSI membagi booth menjadi 3 (tiga) zona yang terdiri dari:

Daily Life’s Adventure Zone

Pada zona ini, MMKSI menampilkan 3 (tiga) model yang terdiri dari Mitsubishi XFORCE, New Xpander dan New Xpander Cross. Selain itu kehadiran Yamaha Corner juga melengkapi zona ini, di mana pengunjung dapat merasakan langsung sensasi dari Dynamic Sound Yamaha Premium yang tersemat pada Mitsubishi XFORCE.

Tomorrow Life’s Adventure Zone

Zona ini akan mensimboliskan hubungan selanjutnya dari para pengguna kendaraan Mitsubishi Motors dengan layanan purna jual yang semakin prima dan menguntungkan, serta layanan digitalisasi yang semakin memudahkan konsumen dengan My Mitsubishi Motors ID.

Kehadiran model spesial Minicab MiEV dan eK x EV pun menjadi kendaraan yang hadir di zona ini sebagai simbolisasi petualangan hidup masyarakat Indonesia yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan yang lebih baik lagi.

Wonderful Life’s Adventure Zone

Zona ini hadir untuk menemani pengunjung yang ingin membawa petualangan hidupnya ke level yang lebih ekstrem, di mana produk Mitsubishi Motors yang hadir pada zona ini hadir untuk memberikan sensasi petualangan yang luar biasa dan menemani passion dari para penggunanya.

Produk yang ada pada zona ini yaitu New Pajero Sport. Zona ini juga dilengkapi oleh dua corner yang dapat dieksplor oleh para pengunjung yaitu 'Motor Sport Corner' dan 'CSR & KidZania Corner'.

Baca juga: Empat Mode Pengendaraan Jadi Jurus Pamungkas The New SUV Mitsubishi

Pada Motor Sport Corner, pengunjung dapat melihat langsung journey Mitsubishi Motors di ajang motor sport khususnya Asia Cross Country Rally (AXCR), serta dapat berpartisipasi dalam racing game berteknologi kinetik di mana pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan suvenir menarik.

Sedangkan pada CSR & Kidzania Corner, pengunjung dapat mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan sosial yang dilakukan oleh MMKSI serta kolaborasi MMKSI bersama KidZania.

Pengunjung juga dapat berkenalan dengan Triton Educar yang menyediakan fasilitas ilmu pengetahuan sebagai kontribusi Mitsubishi Motors di bidang literasi digital, serta referensi wawasan terkini yang relevan dengan generasi muda. (RO/S-3)