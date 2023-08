Hyundai IONIQ 6 Tawarkan Jarak Tempuh yang Lebih Jauh

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan lini electric vehicle (EV) IONIQ, yakni IONIQ 6 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Senin (14/8).

IONIQ 6 menawarkan kebebasan mobilitas dalam bentuk electrified streamliner ramah lingkungan dan teknologi canggih. Peluncuran IONIQ 6 kian mengukuhkan Hyundai sebagai game-changer di industri otomotif Indonesia dalam mendorong percepatan elektrifikasi di Tanah Air.

Pengembangan arsitektur E-GMP pada IONIQ 6 menawarkan peningkatan signifikan terhadap performa maupun jarak tempuh. Berbekal baterai 77,4 kWh dan dual motor dengan sistem penggerak all-wheel drive, IONIQ 6 mampu menghasilkan daya sebesar 239 kW setara 325 hp dan torsi sebesar 605 Nm. Tenaga maksimal pun memungkinkan IONIQ 6 mampu melaju dari 0–100 km/jam hanya dalam 5,1 detik, dengan kecepatan maksimal 185 km/jam.

Performa terdepan didukung dengan konsumsi daya yang efisien untuk jarak tempuh yang panjang. Berdasarkan hasil uji coba dari Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLPT), IONIQ 6 bisa menempuh hingga 519 km per pengisian daya dengan konsumsi energi 16,9 kWh/100 km. Dengan begitu, IONIQ 6 menjadi salah satu BEV paling efisien daya saat ini.

Berdasarkan pengukuran tersebut, IONIQ 6 dapat menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Magelang, Jawa Tengah, dalam satu kali pengisian daya baterai. Peningkatan platform E-GMP juga memungkinkan pengisian daya yang lebih optimal. IONIQ 6 telah mendukung teknologi DC ultra fast charging hingga 800V yang mampu mengisi daya kendaraan hanya dalam waktu 18 menit (10%–80%) menggunakan ultra fast-charger dengan kapasitas 350 kW.

Adapun pengguna bisa menikmati pengisian super cepat ini di Ultra Fast Charging Station Hyundai di Plaza Indonesia, Jakarta. IONIQ 6 juga kompatibel terhadap DC fast charging dengan daya 50kW dengan durasi pengisian sekitar 73 menit (10%–80%) dan AC standard charging dengan daya 7kW dengan waktu pengisian sekitar 12 jam (0%–100%).

Sama halnya dengan IONIQ 5, IONIQ 6 juga menawarkan teknologi Vehicle-to-Load (V2L). Menawarkan kapasitas hingga 3.600 watt yang memungkinkan mobil berfungsi sebagai pengisi daya listrik dalam perjalanan, jadi pengguna bisa mengisi daya perangkat listrik apa pun, dari sepeda listrik, skuter listrik, hingga peralatan berkemah, langsung dari kendaraan.

Selain memiliki power outlet eksternal, IONIQ 6 juga menyediakan power outlet di interior kendaraan untuk mengisi daya smartphone, laptop, dan gadget lainnya dengan praktis.

IONIQ 6 telah dibekali Supervision Digital Cluster berukuran 12.3 inci dan Head-up Display, Bluetooth. IONIQ 6 juga dilengkapi 8 BOSE Premium Audio System dengan External Amplifier dan LED ambient mood lighting.

Fitur Hyundai SmartSense

IONIQ 6 telah dibekali fitur keamanan terkini dari Hyundai SmartSense untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berkendara bagi pengguna, Hyundai SmartSense dirancang agar bisa memantau area sekitar dan membantu pengguna menghindari potensi bahaya saat mengemudi.

Salah satu fitur Hyundai SmartSense yang disematkan pada IONIQ 6 adalah Intelligent Front-lighting System (IFS). Fitur ini secara pintar mematikan sebagian dari lampu High Beam IONIQ 6 agar tidak mengganggu pengemudi mobil di depan atau sisi lain jalan.

Ada Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2) yang bisa mencegah tabrakan dengan kendaraan atau objek lain di sekitar IONIQ 6. karena dapat melakukan pengereman secara otomatis jika mendeteksi potensi tabrakan dari sisi kiri atau kanan persimpangan jalan hingga menyesuaikan kemudi mobil agar tidak menabrak saat berganti jalur.

Fitur Hyundai SmartSense lain yang hadir di IONIQ 6 meliputi Blind-Spot Collision-avoidance Assist (BCA), Blind-Spot View Monitor (BVM), Driver Attention Warning (DAW) yang meliputi Leading Vehicle Departure Alert, Lane Following Assist (LFA), Lane Keeping Assist - Line/Road-Edge (LKA-L/R), Parking Collision-avoidance Assist-Reverse (PCA-R), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Rear Occupant Alert (ROA), Safe Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) with Stop & Go Function, dan Surround View Monitor (SVM).

Untuk menjamin pengalaman berkendara yang aman dan nyaman, IONIQ 6 juga didukung dengan fitur-fitur Electronic Stability Control (ESC) yang meliputi Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist System (BAS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD), Hill-start Assist Control (HAC), Multi Collision-Avoidance Brake (MCB), Traction Control System (TCS), dan Vehicle Stability Management (VSM).

Tak ketinggalan, terdapat fungsi-fungsi penunjang lainnya seperti Emergency Stop Signal (ESS), Manual Speed Limit Assist (MSLA), Parking Distance Warning - Forward/Side/Reverse (PDW-F/S/R), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), dan Virtual Engine Sound System (VESS). IONIQ 6 dijual dengan harga (On The Road Jakarta) Rp1,197 miliar. (RO/S-3)