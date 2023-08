Mobil Listrik Kia EV9 GT-Line dan Kia EV6 GT Unjuk Gigi di GIIAS 2023

PT Kreta Indo Artha (KIA) kembali berpartisipasi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, mulai 10 Agustus hingga 20 Agustus 2023. Mengusung tema 'Opposite United', Kia kembali mempertegas komitmennya dalam hal menghadirkan solusi mobilitas berkelanjutan dengan memperkenalkan kendaraan listrik SUV terbarunya, yakni Kia EV9 GT-Line.



Kehadiran Kia EV9 GT-Line di GIIAS 2023, sekaligus menjadi debut perdananya di Asia Tenggara. Dipilihnya Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang bisa memperkenalkan Kia EV9 GT-Line berkat pertumbuhan kendaraan listrik di Tanah Air yang terus mengalami tren positif.

"Kami sangat gembira dengan peluncuran Kia EV9 GT-Line pada hari ini, sebuah Battery Electric Vehicle SUV terbaru yang memiliki berbagai keunggulan. Kia EV9 GT-Line juga menunjukkan komitmen Indomobil group dalam mendukung program pemerintah terkait kendaraan elektrifikasi, terutama untuk merek Kia di Indonesia,” ujar Presiden Direktur KIA Andrew Nasuri, di Tangerang, Kamis (10/8).

Kia EV9 GT-Line

Sebagai sebuah SUV dengan konfigurasi kursi 3 baris, Kia EV9 GT-Line bisa menjadi pilihan yang ideal bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan sebuah kendaraan listrik yang bisa dinikmati bersama seluruh anggota keluarga besar.

Hadir dalam varian GT-Line, Kia EV9 dibekali dengan dua motor listrik bertenaga 385 PS dan torsi 700 Nm, sehingga mampu melesat dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam waktu 5,3 detik. Catatan waktu yang fantastis untuk sebuah SUV 3 baris yang memiliki panjang lebih dari 5 meter.

Kia EV9 GT-Line dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 99,8 kWh, memberikan daya jelajah 497 kilometer dalam kondisi baterai terisi penuh. Dengan kapasitas baterainya yang tergolong besar, Kia EV9 GT-Line memiliki catatan EV fuel economy hanya 228 wh/km.

Untuk pengisian daya dibutuhkan waktu sekitar 10 jam 45 menit menggunakan pengisian daya AC atau Wallbox Charging berkapasitas 11 kW, sementara dengan Ultra Fast Charging berjenis DC berkapasitas 250 kW, hanya membutuhkan waktu sekitar 23 menit.

Beragam fitur canggih tersemat pada Kia EV9, mulai dari Wireless Charging, Ventilated and Heated Seats di baris pertama dan kedua, Relaxation Seats di baris pertama dan kedua, Dynamic Body Care di baris kedua, Dual Panoramic Sunroof, Head Up Display, hingga Premium Sound System dari Meridian dengan 14 speakers.

Fitur keselamatan ADAS terdiri dari Forward Collision-avoidance Assist with Junction Turning and Crossing, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, Smart Cruise Control, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Blind Spot View Monitor, High Beam Assist, Driver Attention Warning, Safe Exit Assist, Safe Exit Warning, Highway Driving Assist, dan Highway Driving Pilot. Selain itu, terdapat juga fitur keselamatan lain, seperti Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, Surround View Monitor, Parking Distance Warning, dan Parking Collision Avoidance Assist.

Tidak ketinggalan, Kia EV9 GT-Line turut dilengkapi dengan fitur canggih Remote Smart Parking Assist 2 yang akan memungkinkan mobil dapat diparkir secara otomatis, baik melalui remote atau dari dalam kendaraan.

Kia EV9 GT-Line turut dilengkapi fitur Vehicle to Load (V2L) dan Vehicle to Vehicle (V2V) yang membuat mobil ini dapat menyalurkan daya listriknya ke alat elektronik rumah tangga atau kendaraan listrik lainnya. Ini membuat Kia EV9 GT-Line menjadi sebuah mobil listrik yang dapat diandalkan di berbagai kondisi.

Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, Kia EV9 GT-Line resmi dipasarkan dengan harga Rp1,975 miliar on the road DKI Jakarta dan sekitarnya.

Tampilkan Kia EV6 GT



Selain memperkenalkan Kia EV9 GT-Line, terdapat juga lini produk unggulan lainnya yang dipajang Kia di GIIAS 2023. Dari lini produk kendaraan listrik, Kia turut memperkenalkan Kia EV6 GT. Ini merupakan varian yang lebih buas dari Kia EV6 GT-Line yang diperkenalkan pada GIIAS 2022 lalu.

Mobil listrik beraura sportcar ini dibekali dengan Dual Motor berpenggerak roda All Wheel Drive yang mampu memproduksi tenaga hingga 585 PS dan torsi maksimum 700 Nm yang membuatnya mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam hanya dalam 3,5 detik. Kia EV6 GT sudah bisa dipesan dengan harga Rp1,699 miliar on the road DKI Jakarta dan sekitarnya.

Dari lini produk SUV, Kia menampilkan Kia Seltos GT-Line serta 2 unit Kia Sonet. Lalu dari lini produk MPV, terdapat 2 unit Kia Grand Carnival dengan varian 11 seater dan 7 seater, serta Kia Carens 6-seater, dan Kia Carens 7-seater.

Terdapat juga versi modifikasi dari Kia Carens yang hadir dengan gaya modifikasi Camper Van. Kehadiran Kia Carens bergaya Camper Van ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang menginginkan Kia Carens dan memiliki hobi berpetualang atau camping. (RO/S-3)