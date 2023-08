Mercedes-Benz Perkuat Lini Kendaraan Performa Tinggi dan Mobil Listrik

KEHADIRAN PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) di GIIAS 2023, ditandai dengan peluncuran tiga model terbarunya: The new EQS SUV, EQS Edition 1 dan Mercedes-AMG SL 43. Dengan ketiga model terbaru ini, Mercedes-Benz telah meluncurkan 11 model baru di Indonesia sejak awal 2023. Mercedes-Benz menempati booth yang berlokasi di Hall 3A ICE BSD City, tangerang, Banten.

The new EQS SUV

The new EQS SUV menawarkan ruang yang lapang, kenyamanan dan konektivitas untuk tujuh penumpang dengan interior mewah. Berkat mesin elektrik yang bertenaga, 4MATIC all-wheel drive dan mode berkendara OFFROAD yang cerdas, model ini dapat menghadapi berbagai medan dengan mudah.

The new EQS SUV digerakkan oleh motor listrik bertenaga 265 kW yang dapat menghasilkan torsi 800 Nm. Baterai lithium ion dengan 12 cell memiliki kapasitas 108.4 kWh dengan jarak tempuh hingga 610 km serta dapat diisi dari 10% ke 80% dalam waktu 31 menit menggunakan DC Fast Charging.

Sama seperti EQS, bagian eksterior The new EQS SUV juga mencerminkan Sensual Purity melalui garis yang lebih minim dan transisi halus. Bagian depan menciptakan unit Black Panel, di mana lampu depan LED High Performance digabungkan dengan light band dan radiator grille berwarna hitam.

Bagian interior memiliki atap panoramic sunroof, dan jok elektrik berbalut Nappa leather. The new EQS SUV juga dilengkapi MBUX Hyperscreen dengan layar OLED berukuran 12,3 inci. Untuk kualitas audio disematkan Dolby Atmos sound system® yang memberikan pengalaman suara 360 derajat.

Fitur lainnya berupa Trailer Manoeuvring Assist; Augmented Reality Navigation; suspensi AIRMATIC dengan sistem ADS+; Electric Drive Train; PRE-SAFE® System; DISTRONIC Active Distance Assist; dan PARKTRONIC Active Parking Assist.

EQS Edition 1

EQS Edition 1 adalah model khusus dari EQS, yang memberi kesan kemewahan lebih dari EQS yang sudah ada, melalui desain eksterior AMG Line, dengan desain bumper yang berbeda dan roda alloy 21 inci. Ciri lainnya berupa warna two-tone Obsidian Black Metallic, panoramic sliding sunroof dan tanda 'Edition 1' pada bagian segitiga di kaca samping depan.

Mercedes-AMG SL 43

Mercedes-AMG SL 43 merupakan kendaraan umum pertama di dunia yang menggunakan electric exhaust gas turbocharger dari Formula 1™, dan model roadster entry-level dengan teknologi mesin inovatif. Model ini adalah SL pertama yang sepenuhnya dibuat oleh Mercedes-AMG, menggabungkan tampilan sporty khas Mercedes-Benz SL dengan kemewahan unik dan teknologi canggih.



Mercedes-AMG SL 43 ditenagai mesin M139 empat silinder 2.0 liter plus teknologi electric exhaust gas turbocharger serupa dengan yang digunakan oleh tim F1 Mercedes-AMG Petronas. Dengan transmisi AMG SPEEDSHIFT MCT (Multi-Clutch Transmission) 9G SL 43 mampu melesat dari 0 ke 100km/jam dalam 4,9 detik dengan kecepatan maksimal 275 km/jam.

Mercedes-AMG SL 43 memiliki front dan rear aprons dengan desain berbeda serta trim tailpipe berbentuk bulat. Wheelbase panjang; overhang pendek; bonnet panjang; bagian penumpang yang lebih mundur ke belakang memperkuat karakter roadster yang memiliki roda light-alloy AMG 10-twin-spoke 21 inci. Atap soft-top SL 43 dapat dibuka sepenuhnya secara elektrik dalam hitungan 15 detik.

Bagian instrument cluster sepenuhnya digital dan terintegrasi dengan visor tiga dimensi. Dengan layar LCD 11,9 inci di instrument cluster yang terintegrasi dengan visor canggih yang mencegah adanya pantulan cahaya matahari saat soft-top dibuka. Layar juga dapat diatur secara elektrik dari 12 derajat ke 32 derajat.

Mercedes-AMG SL 43 dilengkapi dengan setir mobil dengan tombol khusus AMG; tempat duduk yang dilapis dengan ARTICO man-made leather/fabric; dan lapisan tempat duduk NAPPA leather. Mercedes-AMG SL 43 menggunakan sistem audio Burmester® surround sound system bertenaga 650 watt dengan 11 speaker.

Fitur-fitur lain yang tersedia pada Mercedes-AMG SL 43, di antaranya AIRSCARF air control system; AMG DYNAMIC SELECT; PRE-SAFE® System; DISTRONIC Active Distance Assist; dan PARKTRONIC Active Parking Assist.

Mercedes-AMG SL 43 tersedia dalam 6 pilihan warna. Warna: Obsidian Black, MANUFAKTUR Alpine Grey Solid, MANUFAKTUR Opalite White Bright, Spectral Blue, Hyper Blue, MANUFAKTUR Patagonia Red Bright

Ketiga model kendaraan terbaru dari Mercedes-Benz sudah tersedia di diler resmi Mercedes-Benz dengan rekomendasi harga off-the-road sebagai berikut:

- The new EQS SUV: Rp3,59 miliar

- EQS Edition 1: Rp3,95 miliar

- Mercedes-AMG SL 43: Rp3,2 miliar

Booth Mercedes-Benz di GIIAS menampilkan 10 model kendaraan berikut:

- The new EQS SUV

- EQS Edition One

- Mercedes-AMG SL 43

- EQA 250 Electric art line

- S 450 4MATIC L

- Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan

- Mercedes-AMG GLA 35

- E 300 AMG Line

- C 300 AMG Line

- GLC 300 4MATIC AMG Line



Di GIIAS 2023, MBDI juga menyiapkan 5 model kendaraan untuk test drive bagi pengunjung, yaitu:

- EQE 350+ Electric Art Line

- EQS 450+ AMG Line

- GLS 450 AMG Line

- A 200 Progressive line

- S 450 4MATIC Line

Pemeran otomotif GIIAS berlangsung pada 10-20 Agustus 2023. (RO/S-3)