Astra Financial Berharap GIIAS 2023 Akan Terus Dorong Kinerja Positif Perusahaan

ASTRA Financial membawa semangat optimisme sebagai mitra keuangan bagi masyarakat Indonesia di GIIAS 2023 dan momen pameran ini diharapkan dapat terus mendorong kinerja unit bisnis Astra Financial yang pada akhirnya berkontribusi mendorong pertumbuhan industri otomotif dengan menghadirkan berbagai layanan pembiayaan kendaraan.

Di ajang GIIAS Jakarta 2023, Astra Financial menggelar 'Astra Financial Talkshow' dengan mengundang tiga Chief Marketing Officer (CMO) dari unit bisnis pembiayaan pada Sabtu (12/8). Kegiatan itu dihadiri oleh CMO FIFGROUP Daniel Hartono, CMO ACC Tan Chian Hok, dan CMO TAF Budi Setiawan yang memaparkan perkembangan bisnis pembiayaan Astra Financial serta perannya dalam mendukung industri otomotif.

Melalui keterlibatannya dalam GIIAS 2023, Astra Financial optimistis meningkatkan capaian yang lebih baik pada kuartal ketiga 2023. Astra Financial bersama unit bisnisnya telah mencatat pencapaian yang cukup baik di semester I 2023. Laba bersih divisi jasa keuangan Grup meningkat 32% menjadi Rp3,8 triliun sepanjang semester pertama 2023 dibandingkan dengan semester pertama 2022.

Nilai pembiayaan baru pada bisnis pembiayaan konsumen juga mengalami peningkatan sebesar 27% menjadi Rp59,8 triliun. Kontribusi laba bersih dari perusahaan grup yang fokus pada pembiayaan mobil meningkat 36% menjadi Rp1,1 triliun.

PT Toyota Astra Financial Services (TAF) yang merupakan gabungan dari PT Astra International dan Toyota Financial Services, mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif di semester I 2023 dengan membukukan laba bersih Perusahaan sebesar 40% menjadi Rp338 miliar dibandingkan periode yang sama 2022.

TAF berhasil membukukan pertumbuhan penyaluran Pembiayaan (Amount Finance) sebesar 37% pada semester I 2023 menjadi Rp12,9 triliun dibanding semester I 2022. Pertumbuhan ini juga dapat dilihat dari sisi jumlah pemesanan (Unit Finance) pada semester I 2023 yang mencapai 63 ribu unit atau naik 36% dibanding periode yang sama tahun 2022.

PT Astra Sedaya Finance (ASF) salah satu perusahaan pembiayaan di grup Astra Credit Companies (ACC) selama Semester I 2023 berhasil membukukan pembiayaan Rp18,3 triliun, meningkat 18% dibanding Semester I 2022. ASF juga mengalami peningkatan 13% atas unit yang dibiayai yaitu sebanyak 103.000 unit kendaraan.

Laba bersih ASF juga mengalami kenaikan 35% di Semester I 2023 ini yaitu Rp917 Miliar. Total Aset ASF juga mengalami peningkatan 15% pada Semester I 2023 ini. Peningkatan kinerja di Semester I ini juga didukung oleh produk dan layanan pembiayaan dengan solusi total membuat ASF optimistis dapat meraih target 2023.

PT Federal International Finance (FIF), anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial membukukan pertumbuhan kinerja positif pada kuartal I 2023 dengan kenaikan laba bersih perusahaan 25,8% menjadi Rp944,4 miliar dibanding periode yang sama 2022 senilai Rp750,8 miliar.

Secara rinci FIF berhasil membukukan pertumbuhan nilai penyaluran pembiayaan (Amount Finance) 30,8% pada Kuartal I 2023 menjadi Rp10,6 triliun dibanding Kuartal I 2022 yang mencapai Rp8,1 triliun. Pertumbuhan ini juga dapat dilihat dari sisi jumlah pemesanan (booking unit) pada Kuartal I 2023 yang mencapai 799 ribu unit atau naik 20% dibanding periode yang sama 2022 yang mencapai 666 ribu unit, didukung oleh lima lini bisnis FIFGROUP, yaitu pembiayaan sepeda motor baru (FIFASTRA), pembiayaan multiguna (DANASTRA), pembiayaan multiproduk (SPEKTRA), pembiayaan usaha mikro (FINATRA), dan pembiayaan syariah (AMITRA).

Strategi Pengembangan Bisnis Astra Financial

Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, FIFGROUP menghadirkan layanan baru yaitu FINATRA yang berfokus terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan bisnis juga dilakukan oleh ACC melalui layanan ACC Yes!, ACC ONE, ACC Digital Seamless Experience, dan ACC ONE On The Web. Dengan inovasi yang berkelanjutan dan keberagaman produk, TAF menghadirkan mobile apps FLEX dan layanan baru TAF Online Services, yang telah terintegrasi dengan sentralisasi layanan pembiayaan TAF.



Dukungan Layanan Digital yang Aman dan Mudah

Astra Financial senantiasa mengembangkan layanan digitalnya untuk dapat menjangkau kebutuhan konsumen kapanpun dan dimanapun. FIFGROUP berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya salah satunya dengan meluncurkan virtual customer service (Fiona) pada 2019, yang siap melayani konsumen selama 24 jam setiap hari pada aplikasi mobile. Pelayanan mulai dari pengajuan pembiayaan sampai kebutuhan informasi dapat dilakukan hanya melalui ACCONE app yang diluncurkan 2019 atau ACC ONE on the web yang telah diluncurkan 2021.

Mengedepankan teknologi dalam pelayanan pembiayaan, TAF meluncurkan produk bernama FLEXI pada 2021, yang memiliki kecanggihan dan kebebasan, sehingga setiap konsumen dapat mengatur cicilan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing.

Promo Menarik Khusus bagi Pengunjung GIIAS

Dalam rangka memperingati 66 tahun Astra hadir di tengah masyarakat Indonesia, pada GIIAS 2023 ini Astra Financial memberikan penawaran promo kredit mobil dengan bunga 0,66% untuk tenor 1 tahun. Pengunjung booth Astra Financial akan dibantu untuk dapat melakukan pengajuan pembiayaan dari ACC dan TAF secara online.

Selain untuk kendaraan roda empat, Astra Financial melalui FIFGROUP juga menghadirkan penawaran menarik untuk pembelian kendaraan roda dua seperti DP mulai Rp1,6 jutaan untuk Honda Scoopy, hemat angsuran hingga Rp2 jutaan untuk Honda Scoppy, Honda Vario 160, Honda PCX 160, dan Honda ADV 160 dengan tenor 2 hingga 3 tahun, hemat angsuran hingga Rp6 jutaan untuk Honda CB150X dan Honda CBR250RR dengan tenor 2 hingga 3 tahun, pilihan tenor hingga 6 tahun untuk Honda CB150X dan Honda CBR250RR, hingga Cashback Astrapay senilai Rp660 ribu melalui aplikasi Moxa untuk pembelian seri Honda CBX 150. (RO/S-3)