Citroen Perkenalkan C3 Aircross SUV dan e-C3 All Electric

MENANDAI penampilan perdananya di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, Citroën Indonesia memperkenalkan dua sosok SUV yang akan segera melengkapi jajaran produk Citroën di Indonesia, All-New C3 Aircross dan mobil listrik New ë-C3.

"Hari ini kami memperkenalkan tampilan sekilas SUV the All-New C3 Aircross dan mobil listrik berbasis baterai, the New ë-C3 yang akan melengkapi jajaran produk kami dalam waktu dekat. Kehadirannya akan semakin memperkaya pilihan mobilitas kepada masyarakat di Indonesia dan kami yakin pelanggan kami akan menyambutnya dengan hangat,” ujar CEO Citroën Indonesia Tan Kim Piauw, di GIIAS 2023, ICE BSD City, tangerang, Kamis (10/8).

The All-New Citroën C3 Aircross merupakan SUV 7 penumpang yang memperkenalkan dimensi baru melalui ruang interior yang leluasa bagi seluruh penumpang. Mengusung konsep tampak kekar di luar tetapi nyaman di dalam, model ini merupakan kendaraan sempurna bagi keluarga dan untuk mereka yang gemar melakukan perjalanan seru bersama-sama.

Sementara itu, Citroën ë-C3 All-Electric merupakan penantang baru di segmen B untuk para pelanggan usia muda dan progresif di Indonesia. Model ini akan segera melengkapi keberadaan ë-C4 sebagai bagian dari jajaran kendaraan listrik Citroën di Indonesia. dimana keduanya diharapkan dapat memenuhi permintaan akan mobilitas bersih dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen Citroën untuk mendukung strategi pemerintah Indonesia mencapai emisi bersih bebas karbon melalui program elektrifikasi kendaraan bermotor.

Citroën C3 Aircross, Citroën ë-C3, serta model-model Citroën lainnya dikembangkan untuk menyajikan pengalaman berkendara yang unik dengan fokus pada kenyamanan ala Citroën melalui Citroën Advanced Comfort. Mobil Citroën dikenal dengan suspensi uniknya, yang mampu menyerap permukaan jalan dan membuat perjalanan serasa berselancar di atas karpet terbang.

Selain itu, Citroën juga dikenal dengan ruang kabin yang hening, dengan tingkat kebisingan dari luar yang minim, menciptakan ketenangan di dalam kabin layaknya berada di dalam sebuah kepompong (Cocoon Effect).

Menurut COO ASEAN & General Distributors Stellantis Daniel Gonzalez, The All-New C3 Aircross dan The New Ë-C3 All Electric dibuat di pabrik Stellantis Thiruvallur, India untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di India dan Asia Tenggara dengan karakter pasarnya yang spesifik.

"Kemitraan yang erat dengan Indomobil memudahkan kami bersinergi dalam menghadirkan produk-produk yang semakin inovatif dan menarik bagi pelanggan di Indonesia, yang sungguh-sungguh akan meningkatkan kualitas hidup mereka terutama dalam bermobilitas. Hal ini tentu akan membantu Stellantis untuk berperan serta dan menjadi bagian penting di dalam percaturan industri otomotif di Indonesia,” imbuhnya. (S-3)