Hyundai STARGAZER X Meluncur di GIIAS 2023

PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) resmi meluncurkan produk terbarunya, Hyundai STARGAZER X, di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang bertempat di ICE BSD City, Tangerang, Banten. STARGAZER X merupakan versatile crossover yang menghadirkan pengalaman mobilitas menyenangkan serta dipadukan dengan rangkaian fitur-fitur canggih untuk mendukung kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia sehari-hari.

"Kami berharap STARGAZER X dapat menjadi teman perjalanan di kondisi apa pun dan kapan pun. Dengan desain dan inovasi terkini, unleash the X in you bersama STARGAZER X," President Director HMID Woojune Cha di GIIAS, Kamis (10/8).

Dalam kesempatan yang sama, Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto menjelaskan, Hyundai STARGAZER X didesain berdasarkan aspirasi pelanggan Indonesia. "Mengusung konsep 'Unleash the X in You', Hyundai STARGAZER X hadir sebagai kendaraan yang menawarkan kenyamanan dan penampilan yang stylish bersama fitur keamanan yang lengkap untuk memberikan pengalaman mobilitas terbaik," imbuhnya.

Senior Designer Exterior Design Team Hyundai Motor Company Jaesup Park menjelaskan, "STARGAZER X memperkenalkan warna eksterior matte kepada pasar Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu Optic White Matte dan Gravity Gold Matte. Warna-warna ini memberikan sentuhan kepercayaan diri dan kekuatan untuk menarik perhatian."

MPV 7 Seater ini menawarkan performa optimal yang menjawab kebutuhan mobilitas untuk profil jalan yang menantang di Indonesia. STARGAZER X ditenagai oleh mesin Smartstream G4FIII 1.5 MPI Inline 4 Cylinder DOHC bertenaga maksimum 115 ps pada 6.300 rpm dan torsi puncak 143,8 Nm pada 4.500 rpm. Performa STARGAZER X juga didukung oleh Intelligent Variable Transmission (IVT) untuk meningkatkan efisiensi mesin berkat bobotnya yang lebih ringan dibanding mesin transmisi otomatis konvensional.

Agar lebih efektif, STARGAZER X juga dilengkapi fitur Cruise Control, yang menjaga laju kendaraan tetap stabil tanpa harus terus menginjak pedal gas, sehingga membuat berkendara di jalan yang lowong lebih nyaman.

Terdapat empat Drive Mode yang tersedia di STARGAZER X, termasuk Eco, Normal, Smart, dan Sport, yang bisa dipilih pengguna sesuai kebutuhannya.

Interior Luas dan Nyaman

Hyundai STARGAZER X mempertahankan DNA lini STARGAZER yang menawarkan kenyamanan berkendara dengan mengusung desain one-curve, terbukti dari desain interiornya yang luas. Didukung oleh dimensinya, STARGAZER X memiliki panjang 4.495 mm, lebar 1.815 mm, dan tinggi 1,710 mm, dan wheelbase 2.780 mm.

Hyundai Bluelink

STARGAZER X menghadirkan teknologi, Hyundai Bluelink, inovasi Connected Car Service yang memampukan pengguna tetap terhubung dengan kendaraan mereka melalui smartphone. Hyundai Bluelink memberikan akses penuh fitur-fitur penting untuk pemilik mobil, seperti mengetahui kondisi mobil, menyalakan/mematikan mesin, mengatur suhu kabin, mengunci/membuka pintu, menyalakan klakson, menyalakan/mematikan lampu, hingga mengetahui letak mobil saat diparkir.

Hyundai Bluelink juga meningkatkan keamanan saat berkendara dengan STARGAZER X. Beberapa fitur Bluelink tersebut adalah tombol SOS/Emergency Assistance dan Roadside Assistance (RSA). Lalu, fitur-fitur andal lainnya mencakup Remote Engine Start/Stop, Climate Control, Remote Door Lock/Unlock, Remote Horn & Light Control, dan mengetahui lokasi mobil yang diparkir dengan Find My Car.

Fitur Keamanan Andal Hyundai SmartSense

Hyundai mempertahankan komitmennya untuk menciptakan pengalaman berkendara worry-free bersama STARGAZER X melalui fitur keamanan Hyundai SmartSense. Salah satu fitur tersebut adalah Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) yang dirancang untuk membantu mendeteksi adanya kendaraan di depan dan mencegah terjadi tabrakan.

Lalu, tersedia pula fitur Driver Attention Warning (DAW). Jika pengemudi terdeteksi tidak fokus, maka sistem akan memberikan notifikasi untuk rehat sejenak, mencegah potensi kecelakaan saat berkendara jarak jauh yang melelahkan.

STARGAZER X juga dilengkapi dengan fitur Lane Keeping Assist (LKA) dan Lane Following Assist (LFA). Dengan LKA, sistem mobil memandu pengemudi tetap di jalur yang benar serta memberi saran agar tidak keluar jalur, sementara fitur LFA mengandalkan kamera depan STARGAZER X untuk memastikan mobil tetap berada di tengah jalur.

Tidak perlu khawatir terhadap titik buta di sekitar STARGAZER X, karena fitur Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) juga dihadirkan, menggunakan sensor radar untuk memonitor daerah titik buta di sekitar mobil sehingga menekan risiko tabrakan dengan kendaraan atau objek lain.

STARGAZER X juga telah dilengkapi dengan fitur Forward and Reverse Parking Distance Warning (PDW) yang mendeteksi objek di depan mobil saat sedang memarkir.

Fitur keamanan Hyundai SmartSense STARGAZER X makin sempurna dengan Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA), Safe Exit Warning (SEW), dan High Beam Assist (HBA). Inovasi Kenyamanan Berkendara dan Fitur Digital Terkini Berikan

Hadir dalam dua varian, Hyundai STARGAZER X tersedia secara nasional dengan harga (On the Road/OTR Jakarta):

- STARGAZER X Style: Rp325.600.000

- STARGAZER X Prime: Rp336.200.000