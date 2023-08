IEMS 2023 Siap Menggebrak Pecinta Otomotif Nasional

INDONESIA Electric Motor Show (IEMS) merupakan ajang pameran khusus kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sekaligus menjadi salah satu pelopor dalam akselerasi kendaraan listrik di Indonesia. Pertama kali digelar pada 2019, IEMS dihelat di Balai Kartini Jakarta, dilanjutkan dengan IEMS 2021 di BRIN Serpong, dan IEMS 2022 di JCC dinilai sukses menghadirkan berbagai inovasi dan teknologi kendaraan listrik (electric vehicle) di Indonesia.

Tahun 2023, IEMS kembali hadir dan siap menggoda para pecinta otomotif nasional dengan mengusung tema 'Advance Technology Energy Storage for Electric Vehicle', akan digelar pada 20-23 September 2023 di ICC Building BRIN, Kawasan Sains Teknologi (KST) Soekarno, Cibinong, Bogor. Pelaksanaan IEMS 2023 akan menggelar berbagai kegiatan diantaranya exhibition, seminar, product presentation, test drive dan test ride kendaraan listrik.



IEMS 2023 merupakan bentuk dukungan bersama dari BRIN, perusahaan, pemangku kepentingan, serta produsen kendaraan listrik dan komponennya untuk mendorong perkembangan dan inovasi kendaraan listrik di Indonesia.

Untuk tahun ini, IEMS 2023 menjadi bagian dari salah satu even besar yang digelar BRIN, yaitu Indonesia Research and Innovation Expo (InaRI Expo) 2023 dan akan diintegrasikan dengan sejumlah event besar, seperti Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2023, Indonesia Research and Innovation Fair (IRIF), dan Halal Tech Expo 2023

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, IEMS 2023 merupakan perhelatan tahunan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai momen memperlihatkan berbagai riset, inovasi dan teknologi tentang kemajuan kendaran listrik di Indonesia.

Ia menambahkan, IEMS 2023 merupakan bentuk dukungan kami bersama stakeholders sekaligus appresiasi kepada produsen kendaraan listrik, serta perusahaan komponen pendukung atas sinergi dan kolaborasinya bersama BRIN selama ini.

“Kegiatan ini juga akan menjadi wadah bagi para pelaku industri kendaraan listrik dan komponennya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang inovasi dan teknologi kendaraan listrik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara,” imbuh Laksana.

Sebagai informasi, IEMS 2023 akan menempati area yang luas di Hall KST Soekarno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, yang menjadi bagian dari tempat kegiatan penelitian BRIN dengan beragam fasilitas lengkap dan mewah guna menghadirkan kegiatan pameran dan seminar.

IEMS 2023 memiliki konsep pameran indoor-outdoor dengan Hall Gedung ICC sebagai pusat dari seluruh kegiatan IEMS 2023. Selain ICC, kegiatan lain yang terintegrasi dengan InaRI Expo 2023 akan memanfaatkan seluruh fasilitas BRIN yang berlokasi di KST Soekarno, Cibinong. (RO/S-3)