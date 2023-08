Astra Financial Kembali Dukung Penuh Ajang GIIAS 2023

ASTRA Financial merupakan Divisi Jasa Keuangan Astra yang terus berupaya mendorong perkembangan industri otomotif di Indonesia dengan berpartisipasi menjadi Platinum Sponsor dalam GIIAS sejak 2018. Untuk meramaikan event otomotif terbesar di Asia Tenggara (ASEAN) tersebut, tahun ini Astra Financial siap hadir di GIIAS 2023 dengan promo dan penawaran menarik.

Di GIIAS yang akan dibuka pada 10 Agustus 2023 di ICE BSD yang rencananya akan dibuka dan dihadiri oleh kepala negara, Astra Financial hadir di Main Booth di Hall 7 bersama 9 bisnis unitnya.

Adapun sembilan unit bisnis Astra Financial yang turut serta dalam GIIAS 2023 adalah: layanan pembiayaan kendaraan roda empat termasuk Hybrid Electric Vehicle (HEV) & Electric Vehicle (EV) oleh Astra Credit Companies (ACC) & Toyota Astra Financial Services (TAF), serta layanan pembiayaan kendaraan roda dua oleh FIFGROUP.

Kemudian, layanan asuransi bersama Asuransi Astra dan Astra Life, Fintech (Maucash), Electronic Money (AstraPay), Wealth tech app (Moxa), dan layanan pembelian mobil secara digital (SEVA).

Untuk memberikan pengalaman berbeda dan menarik bagi para pengunjung, main booth Astra Financial, kini tampil beda dan lebih interaktif, di mana pengunjung bisa mengikuti beragam games menarik. Selain itu, terdapat juga kegiatan di sosial media yang dapat diikuti oleh pengunjung GIIAS sambil membagikan momen keseruaan saat berkunjung.

Kehadiran Astra Financial dalam gelaran GIIAS 2023 diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi pengunjung dalam memiliki kendaraan impian melalui layanan pembiayaan kendaraan terbaik yang disediakan oleh sembilan unit bisnis Astra Financial. Astra Financial hadir dengan Main Booth yang berlokasi di Hall 7 serta 3 Satellite Booth yang tersebar di area GIIAS 2023 dengan promo serta berbagai program menarik yang siap menghibur konsumen.

Selain itu, sebagai bagian dari grup Astra yang senantiasa memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan bagi lingkungan, dalam perhelatan GIIAS 2023 ini, Astra Financial mengajak pengunjung untuk dapat berkontribusi mendukung kegiatan CSR melalui I Care I Share sebagai wujud kecintaan terhadap lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, pengunjung dapat mengunjungi Main Booth Astra Financial selama penyelenggaraan GIIAS. (RO/S-3)