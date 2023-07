MMKSI Singkap Selubung The New SUV Mitsubishi

BERTEMPAT di Ballroom InterContinental Pondok Indah, Jakarta, Senin (31/7), PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengungkap sosok The New SUV dalam acara bertajuk 'Mitsubishi Motors Media Exclusive Preview - The New SUV', menjelang peluncuran globalnya pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023

Sebelumnya, Mitsubishi Motors juga telah merilis informasi melalui beberapa teaser sebagai petunjuk dari model produksi dari The New SUV, termasuk desain, drive mode dengan empat pilihan, dan juga Dynamic Sound Yamaha Premium, sebuah sound system yang pertama kali dikembangkan dan disematkan untuk model Mitsubishi Motors, atas kerjasama pengembangan bersama Yamaha Corporation.

President Director MMKSI Atsushi Kurita dalam sambutannya mengatakan, segmen Compact SUV hadir di pasar Indonesia sejak lama, namun belakangan popularitasnya terus naik. Dalam dua tahun terakhir, segmen ini telah tumbuh lebih dari 50% dengan banyak merek yang bermain, dan banyak pendatang baru yang diluncurkan secara agresif.

"Memasuki pasar di segmen ini, Mitsubishi Motors akan berhadapan dengan kompetitor yang memiliki teknologi, model dan fitur terbaru yang menawarkan ragam pilihan yang luas untuk konsumen. Untuk menyesuaikan situasi ini, maka model compact SUV kami perlu menjadi sebuah ‘game changer’, mengikuti jejak Xpander di 2017, ketika memasuki pasar small MPV yang merupakan segmen yang paling popular di Indonesia," imbuh Kurita san.

Ia menambahkan, dengan pengembangan dari desain, fitur dan teknologi yang berdasar pada riset mendalam dan tes berdasarkan kebutuhan konsumen ASEAN, The New SUV datang dengan kekuatan penuh untuk dapat menjadi teman perjalanan terbaik untuk perjalanan hidup masyarakat Indonesia.

Model The New SUV dari Mitsubishi Motors ini akan melaksanakan debut dalam peluncuran global di Indonesia, sebagai negara yang memproduksi dan menjual model ini pertama kali. Mobil ini akan diproduksi di pabrik perakitan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI), yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat , dan unit produksi massalnya dijadwalkan untuk mulai dikirimkan kepada konsumen Indonesia segera setelah GIIAS.

“Kami telah mengembangkan desain model yang serba baru ini lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan pasar compact SUV, yang telah berkembang pada beberapa tahun terakhir,” ungkap General Manager Divisi Desain Mitsubishi Motors Seiji Watanabe.

Konsep Desain The New SUV

Berdasarkan konsep desain 'Silky & Solid, desain SUV autentik yang stylish dan kokoh juga menggabungkan keanggunan dan ketangguhan, sehingga mewujudkan gaya yang menciptakan kehadiran berwibawa dalam pemandangan dari kota-kota ASEAN hingga alam bebas yang luar biasa. Bagian atas bodi mobil mengekspresikan kehalusan selembut sutra dengan atap mengambang dan permukaan ramping yang dimulai dari lambang tiga berlian di bagian depan dan mengalir di sepanjang sisi samping ke belakang.

Bagian bawah bodi mengadopsi proporsi SUV yang kokoh dan bertenaga – spatbor yang kekar mengekspresikan kelincahan seorang atlet, sementara ground clearance terbaik di kelasnya sebesar 222 mm yang dipadukan dengan roda 18 inci, dan ban berdiameter besar meningkatkan pengendalian di jalan yang kasar.

Di bagian depan, wajah Dynamic Shield telah berevolusi sejalan dengan konsep desain. Lampu LED daytime running menggabungkan 'L-shape' dengan aksen celah untuk memancarkan cahaya dalam 'T-shape' yang ikonik, membuat SUV ini langsung dikenali, bahkan dari kejauhan, sekaligus menekankan posturnya yang lebar.

Pada sisi bodi mobil dengan panjang 4.390 mm, lebar 1.810 mm dan tinggi 1.660 mm ini memiliki permukaan yang kaya dan berotot berpadu dengan fender flare yang terpahat dan garis karakter untuk mengekspresikan kekuatan dan dinamisme SUV. Dengan mengadopsi desain 'T-shape' yang sama untuk lampu LED belakang, sama seperti pada bagian depan, bagian belakang mendapatkan tampilan yang lebar dan stabil.

Fitur unggulan terbaru

Empat Drive Modes (Normal, Wet, Gravel, dan Mud)

Empat mode pengendaraan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi jalan yang sedang dilalui. Mode Wet baru dikembangkan untuk konsumen yang tinggal di wilayah dengan frekuensi hujan yang sering, terutama di ASEAN, untuk meminimalisir kemungkinan kehilangan pengendalian, bebas khawatir dari jalan dengan kondisi banjir yang datang tiba-tiba akibat hujan lebat.

Dynamic Sound Yamaha Premium

MMC dan Yamaha Corporation berkolaborasi untuk membuat sebuah sound system premium baru yang akan diadopsi untuk pertama kalinya di model The New SUV. Sound system ini akan menambah keseruan dan kenyamanan ruang dengan kualitas suara premium di dalam kabin. (RO/S-3)