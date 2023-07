Empat Mode Pengendaraan Jadi Jurus Pamungkas The New SUV Mitsubishi 

MITSUBISHI Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berhasil menggemparkan jagat otomotif Indonesia beberapa tahun lalu saat meluncurkan model MPV yang diberi nama Xpander. Kali ini MMKSI ingin kembali mengulang sukses melalui sebuah model SUV terbaru.

'The New SUV' Mitsubishi kabarnya akan hadir dalam sosok compact SUV dengan ukuran sedikit lebih besar sehingga menjanjikan kenyaman yang jauh lebih baik. Rencananya The New SUV Mitsubishi ini akan segera menjalankan 'World Premier' di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang mulai dibuka pada 10 Agustus 2023 mendatang.

Dari sederet fitur yang rencananya akan tersemat pada SUV baru ini, terdapat satu fitur istimewa, yaitu empat mode berkendara (Normal, Gravel, Mud, dan Wet) yang memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan melalui pengendalian terintegrasi dari Active Yaw Control (AYC) untuk meningkatkan kemampuan kendali dengan menyesuaikan tenaga penggerak pada roda depan kiri dan kanan; kendali traksi, yang mengontrol gerakan ban, kendali mesin, dan kendali power steering.

Mode Basah (wet), yang pertama kali diperkenalkan pada kendaraan Mitsubishi ini, dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara ASEAN. Mode Wet mampu meminimalisir kemungkinan kehilangan kendali kemudi sekaligus memberikan kenyamanan berkendara tanpa rasa khawatir di medan jalan yang tiba-tiba tergenang air akibat hujan.

Dengan pertimbangan bagaimana compact SUV digunakan di wilayah ASEAN, kabarnya 'The New SUV' ini juga akan dibekali ground clearance tertinggi di kelasnya, yaitu 222 mm. Kombinasi empat mode pengendaraan dan ground clearance tinggi tentu akan memberikan rasa tenang saat berkendara, bahkan saat menghadapi kondisi jalan yang buruk sekalipun.

Director of Sales & Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida menyampaikan bahwa dengan fitur baru yang diusungnya itu, ia sangat yakin The New SUV Mitsubishi tersebut mampu dan cocok diajak ke segala medan.

"The New SUV ini memang bukan buat Paris Dakar. Mobil ini dikembangkan untuk pasar Indonesia. Indonesia berarti dari Jakarta hingga seluruhnya. Mobil ini punya empat driving mode, salah satunya wet mode. Mode ini bisa disesuaikan dengan jalan apa pun," ujar Tsuchida san dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada 27 Maret 2023 lalu.

Hal senada diungkap oleh General Manager Product Strategy Division MMKSI Guntur Harling dalam kesempatan terpisah. "Wet mode akan diperkenalkan pertama oleh Mitsubishi motors, dirancang mempertimbangkan wilayah di ASEAN pada umumnya. Wet mode bisa memberikan kenyamanan dan safety feeling yang lebih buat kendaraan ini," ujar Guntur.

Untuk memberikan pengalaman berkendara berbeda, The New SUV serba baru ini rencananya akan menjadi kendaraan pertama yang dilengkapi dengan Dynamic Sound Yamaha Premium, sistem audio untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Mitsubishi Motor berkolaborasi dengan Yamaha Corporation. (RO/S-3)