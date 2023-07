SAS Berikan Solusi Jitu Mencegah Kendaraan Limbung  

PRODUK Stabill Active Stabilizer (SAS) merupakan asli karya anak bangsa yang bahan baku dari dan diproduksi di Indonesia. Stabill diklaim dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara.

Stabill dibuat untuk menyesuaikan berbagai kondisi jalan di Indonesia, dengan tingkat elastisitas yang pas sehingga peredaman berfungsi maksimal tanpa membuat suspensi menjadi lebih keras.

CEO Stabill Indonesia Ruth Yuliana menjelaskan bahwa penggunaan Stabill Active Stabilizer memberikan berbagai keuntungan. "Diantaranya menambah faktor kenyamanan dengan mengurangi limbung, meredam bantingan suspensi saat dijalan berlubang atau polisi tidur, dan membaut manuver atau menikung menjadi lebih stabil,” imbuh Ruth.

Selain menambah kenyamanan Stabill juga diklaim mampu membuat berkendara menjadi lebih aman karena dapat mengurangi kendaraan menukik saat melakukan pengereman. Alhasil jarak pengereman menjadi lebih dekat dan sangat membantu pada saat panic braking.

“Stabill juga dapat memberikan sebuah perlindungan terhadap kaki-kaki kendaraan Anda agar usia pakai lama atau awet, karena Stabill dapat membantu kinerja suspensi,” ujar Ruth.

Ruth menambahkan bahwa Stabill Active Stabilizer memiliki beragam ukuran yang dapat disesuaikan dengan jarak ulir per kendaraan. “Pemasangan stabill harus sesuai ukuran agar fungsinya benar-benar bisa dirasakan, dan perlu diperhatikan Stabill tidak menambah tinggi

kendaraan,” sambungnya..

Untuk urusan harga, Stabill Active Stabilizer dibandrol Rp1,4 juta per set. Untuk satu mobil dibutuhkan dua set, masing-masing sepasang untuk per depan dan belakang dengan bandrol Rp. 2,8 Juta.

Daftar manfaat Stabill Active Stabilizer:

- Tidak menambah tinggi kendaraan

Memiliki sejumlah ukuran untuk berbagai per mobil

- Menikung dan bermanuver menjadi lebih stabil

Membuat suspensi menjadi lebih rigid saat ada gaya tekan kendaraan ke kiri atau ke kanan

- Meredam bantingan suspensi di jalan rusak dan bergelombang

Mengurangi gerak pantul balik (rebound) berlebih pada suspensi, sehingga bantingan menjadi lebih nyaman

- Mengurangi bodyroll atau limbung

Membuat rasa mobil melayang berkurang sehingga kontrol terhadap mobil lebih baik

- Mengurangi 'gesrot' antara ban dan fender roda bagian dalam

Mengurangi tekanan suspensi berlebih akibat beban muatan seperti penumpang atau barang

- Jarak pengereman menjadi lebih dekat sehingga lebih safety

Membuat distribusi bobot mobil bagian depan tertahan saat pengereman sehingga hidung kendaraan tidak menukik dan laju mobil semakin cepat terhenti

- Usia pakai Kaki - kaki kendaraan menjadi lebih panjang

Meringkankan kerja kaki - kaki seperti, per, shockbreaker, As Roda, Tie Rod, Ball Joint, dan Karet Bushing. (RO/S-3)