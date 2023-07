MBDI luncurkan Duet The new Mercedes-AMG: A 35 Sedan dan A 45 S Hatcback

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan dua model dari lini Mercedes-AMG, yakni The new Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan dan Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback. Kedua model terbaru hadirkan sensasi performa khas Mercedes-AMG dipadu desain elegan untuk kegunaan sehari-hari.

Kedua model ini menjadi model ke-7 dan ke-8 yang diluncurkan Mercedes-Benz tahun ini di Indonesia. Selain itu, The new Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan merupakan model dari lini Mercedes-AMG yang dirakit secara lokal di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor dan satu dari 10 model kendaraan yang dirakit secara lokal.

President Director MBDI Choi Duk Jun menyampaikan, dua model terbaru ini merupakan bagian dari lini khusus Mercedes-AMG, yang mencerminkan Performance Luxury. ‘One Man, One Engine’ adalah filosofi yang membedakan Mercedes-AMG dari kendaraan-kendaraan lainnya, sebuah filosofi yang diterapkan di pabrik Mercedes-AMG di kota Affalterbach dan Sindelfingen, Jerman. Setiap mesin hanya akan dikerjakan oleh satu orang, memberikan sentuhan yang lebih personal dengan standar performa terbaik.

"Filosofi ini juga diterapkan pada mesin Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback, sementara Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan adalah model Mercedes-AMG yang dirakit di pabrik kami di Wanaherang, sebuah kebanggaan bagi Mercedes-Benz Indonesia. Melalui kedua model terbaru ini, kami menawarkan titik awal bagi para pelanggan dan calon pelanggan untuk merasakan pengalaman mengemudi penuh performa khas Mercedes-AMG,” imbuh Duk Jun, Senin (24/7).

The new Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan

A 35 4MATIC Sedan adalah model entry level pada lini Mercedes-AMG yang menawarkan tampilan yang ringkas, elegan dan mengesankan. Model ini menggabungkan desain dan gaya hidup dengan cara yang berbeda untuk kelasnya dan menawarkan lebih banyak individualisasi dari sebelumnya.

Fitur-fitur seperti roda AMG light-alloy 19 inci dengan desain dynamic spoke; rear apron AMG; dan panoramic sliding sunroof memberikan pengalaman yang nyata setiap kali mengemudikan kendaraan ini.

Bagian interior dilengkapi berbagai opsi untuk memberikan pengalaman yang unik, diantaranya kursi sports yang dilapis ARTICO man-made leather/MICROCUT Fibre Black; setir AMG Performance; dan sabuk pengamana MANUFAKTUR berwarna merah yang memberikan atmosfer mobil balap otentik di kokpit mobil ini dan mencerminkan sporty luxury.

Sumber tenaganya berasal dari mesin Mercedes-AMG M260 2.0-liter 4-silinder plus transmisi 8 percepatan yang dapat menghasilkan tenaga 306 hp, torsi 400 Nm dan dapat melaju dari 0-100 km/jam dalam hitungan 4,8 detik.

Untuk infotainment mengandalkan sistem multimedia MBUX yang dapat diakses melalui Central Media Display. Pengguna juga dapat menikmati kualitas suara jernih yang dihasilkan oleh Burmester® surround sound system.

Dari segi keamanan, tersedia fitur-fitur seperti Active Brake Assist, Blind Spot Assist, Active Parking Assist dengan PARKTRONIC dan tyre pressure monitor. The new Mercedes-AMG A 35 4MATIC tersedia dalam 4 pilihan warna: Cosmos Black, Iridium Silver, Digital White dan Mountain Grey.

The new Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback

A 45 S 4MATIC+ Hatchback merupakan satu lagi model entry level pada lini Mercedes-AMG yang mengedepankan kenyamanan dan performa. Dengan front dan rear apron khas AMG, roda AMG 5-twin-spoke light-alloy 19 inci, garis-garis AMG serta tampilan elegan dan sporty, The new Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ menegaskan kenikmatan mengemudi dan mencerminkan DNA AMG Driving Performance khas AMG.

Bagian interior dilengkapi setir AMG Performance berbahan Nappa Leather dan microfiber MICROCUT; kursi AMG Performance untuk pengemudi dan penumpang; dan elemen trim AMG berwarna hitam dan silver – semuanya mencerminkan kemewahan sporty.

A 45 S 4MATIC+ Hatchback dibekali mesin Mercedes-AMG M139q 2.0-liter 4-silinder plus transmisi 8 percepatan dengan ciri khas AMG yaitu “One Man, One Engine”. Mesin ini bertenaga 421 hp dengan torsi 500 Nm dan dapat melaju dari 0-100 km/jam dalam hitungan 3,9 detik.

Fitur-fitur infotainment terkini juga hadir pada model terbaru ini, dengan instrument cluster digital yang dilengkapi sistem multimedia MBUX yang dapat diakses melalui Central Media Display. Kualitas suara yang jernih juga dihasilkan oleh Burmester® surround sound system.

Fitur-fitur keamanan hadir dengan Active Brake Assist; knee airbag; Blind Spot Assist; Active Parking Assist with PARKTRONIC; dan tyre pressure monitor.

Deputy Director Sales Operation Product Management MBDi Hari Arifianto mengungkapkan, seiring berjalannya waktu, perusahaan melihat minat yang tinggi dari para pelanggan di Indonesia terhadap lini Mercedes-AMG yang menjadi alasan diluncurkannya dua model entry level yang ditujukan bagi mereka yang ingin merasakan sensasi mengemudi dengan performa tinggi.

"Kami berharap dengan hadirnya The new Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan dan Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback, semakin banyak pelanggan bisa semakin mengenal lini kendaraan Mercedes-AMG dan merasakan bedanya,” tutup Hari Arifianto



Harga off the road

Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan sudah tersedia di diler-diler Mercedesa-Benz dengan banderol Rp1,18 miliar. Sedangkan Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback ditawarkan dengan harga Rp1,51 miliar. (RO/S-3)