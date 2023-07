Wuling Gelar Green Drive Festival Sebagai Wujud Apresiasi Menuju 10.000 Air ev di Indonesia

DALAM rangka merayakan perjalanan menuju 10.000 unit Air ev dalam satu tahun kehadirannya di Indonesia, Wuling Motors (Wuling) menggelar customer gathering bertajuk ‘Green Drive Festival’ bersama konsumen Air ev dan juga komunitas Wuling Electric Vehicle Indonesia (WEVI), Sabtu (15/7) lalu. Sebanyak 100 lebih unit Air ev yang berpartisipasi dalam acara ini.

Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani menyampaikan, perusahaan mengapresiasi kepercayaan konsumen Indonesia terhadap Air ev yang dibuktikan dengan jumlah pemilik Air ev yang akan mencapai 10.000 konsumen pada 1 tahun semenjak peluncurannya. Melalui Green Drive Festival ini.

"Kami ingin merayakan pencapaian ini bersama dengan pengguna Air ev dan WEVI sebagai komunitas resmi pemilik Air ev serta memperlihatkan pengalaman berkendara yang mudah dan modern bersama Air ev kepada masyarakat. Kami berharap, semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk menjadi bagian dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan untuk udara yang lebih bersih di masa depan,” ujar Dian.

Green Drive Festival dimulai di Aloha, Pantai Indah Kapuk 2 sebagai titik kumpul. Peserta kemudian diarahkan untuk parkir membentuk formasi ‘10 K’ sebagai tanda perayaan menuju 10.000 konsumen Air ev di Indonesia.

Sebelum rombongan konvoi pengguna Air ev berlanjut ke lokasi acara utama di Uptown Park, Summarecon Mall Serpong, Wuling memberikan instruksi keselamatan agar perjalanan selama perjalanan dapat terlaksana dengan aman dan nyaman.

Konvoi Air ev dibagi menjadi 4 batch agar tidak mengganngu lalu lintas. Masing-masing batch dilepas oleh Sales Operation Director Wuling Motors Michael Budihardja. Setibanya di lokasi utama, para peserta disuguhi berbagai macam food stall, kegiatan seru. Tersedia pula unit test drive bagi para pengunjung yang ingin mencoba berkendara dengan Air ev.

Usai kata sambutan dari Dian Asmahani, kegiatan Green Drive Festival dilanjutkan dengan penyematan pin secara simbolis kepada perwakilan komunitas WEVI dan konsumen. Acara semakin meriah berkat kehadiran stand up comedy oleh Mongol Stres, dan special performance Raisa yang mengajak seluruh pengunjung untuk bernyanyi bersama dan menikmati alunan musik selama acara. Kemeriahan acara ‘Drive Green Festival’ ini pun ditutup dengan pesta kembang api yang menghiasi langit di atas Uptown Park.

Sekilas Air ev

Air ev sebagai kendaraan listrik pertama Wuling yang diluncurkan secara global di Indonesia mendapatkan respons positif dari masyarakat yang ditandai sederet penghargaan dari berbagai pihak termasuk

Best User Friendly Electric Car dari SBBI Award 2023, Indonesia Automotive Industry Leader 2022 Kategori Electric Vehicle, Rookie of the Year Otomotif Award 2023, dan penghargaan lainnya.

Selain itu, Air ev telah dipercaya menjadi Official Car Partner pada dua acara bertaraf internasional, yakni KTT G20 2022 di pulau dewata dan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. (RO/S-3)