MMKSI Kampanye Mitsubishi Motors Peduli Anak Indonesia

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali melakukan kampanye 'Mitsubishi Motors Peduli Anak Indonesia' (MMPAI) pada periode Juli 2023. Kampanye MMPAI merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mendukung perkembangan serta masa depan anak-anak di Indonesia, khususnya anak-anak yang membutuhkan, melalui donasi yang disalurkan melalui beberapa Non-Profit Organization (NGO) dan melibatkan kontribusi konsumen Mitsubishi Motors.

"Dengan kembali diselenggarakannya kampanye 'Mitsubishi Motors Peduli Anak Indonesia' tahun ini, kami ingin melanjutkan komitmen dalam mendukung perkembangan anak-anak Indonesia yang membutuhkan melalui donasi, serta aktivitas menarik lainnya untuk anak-anak konsumen melalui kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas seperti kompetisi menggambar. Selain itu kami ingin berterima kasih kepada konsumen yang terus mendukung ragam aktivitas layanan Mitsubishi Motors di Indonesia, serta partisipasinya terhadap donasi melalui transaksi yang dilakukan di diler resmi Mitsubishi Motors. Kami berharap aktivitas dan donasi yang dilaksanakan dapat memberikan motivasi dan dampak positif yang lebih luas,” ungkap Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki, Kamis (13/7).

Konsumen Mitsubishi Motors dapat turut berkontribusi dalam kampanye ini dengan melakukan transaksi di diler resmi Mitsubishi Motors di seluruh Indonesia selama Juli 2023. Setiap transaksi konsumen di diler resmi dengan nilai nominal di atas Rp500.000, MMKSI dan diler akan mendonasikan Rp5.000 yang akan diakumulasikan sepanjang periode dan disalurkan kepada anak-anak Indonesia yang membutuhkan melalui UNICEF Indonesia dan SOS Children’s Village, secara proporsional.

Selain donasi, kampanye MMPAI juga menghadirkan aktivitas lainnya seperti service month experience, dan kompetisi menggambar:

1. Service Month Experience

Dalam kampanye MMPAI ini, para konsumen serta anggota keluarga juga dapat merasakan pengalaman spesial melalui acara yang telah dipersiapkan di diler Mitsubishi Motors seluruh Indonesia. Pada acara tersebut konsumen dapat menikmati berbagai aktivitas untuk anak dan keluarga yang akan berlangsung di pada Hari Anak Nasional, 22 - 23 Juli 2023.

2. Kompetisi Menggambar

Kompetisi menggambar menjadi salah satu aktivitas dari kampanye MMPAI yang diselenggarakan untuk anak-anak usia 6-12 tahun, dan melibatkan penggunaan aplikasi My Mitsubishi Motors ID. Berikut adalah panduan untuk mengikuti kontes menggambar dari Mitsubishi Motors:

a. Periode kontes akan berlangsung pada 17 Juni – 23 Juli, 2023.

b. Peserta yang mengikuti kontes harus mempunyai akun MyMitsubishi Motors ID (MMID) dan MiMate.

c. Peserta dapat menggambar di kertas putih dan harus diwarnai.

d. Tema untuk lomba menggambar adalah 'Your Life’s Adventure'

e. Setelah selesai membuat gambarnya, peserta dapat scan dan upload hasilnya di MiMate disertakan dengan caption yang menarik tentang Mitsubishi, Mobil, Life’s Adventure, atau Children’s Day.

f. Foto yang upload di MiMate juga disertakan foto hasil gambar beserta anaknya yang menggambar.

g. Pada caption foto tersebut juga dilampirkan dengan tagar #HariAnakMitsubishi2023 #ChildrensDrawingCompetition. (RO/S-3)