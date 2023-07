Wuling Air ev Sabet Green Product of The Year SME Awards 2023

SEHARI setelah perayaan hari jadinya yang ke-6 di Indonesia, Wuling Motors (Wuling) mendapatkan penghargaan untuk produk mobil listrik Air ev. Penghargaan tersebut diberikan oleh Marketeers melalui perhelatan Sustainable Marketing Excellence (SME) 2023 di kategori Planet Preservation dengan penghargaan Green Product of The Year.

Dalam acara penganugerahan yang berlangsung di FX Sudirman ini, Marketeers memberikan predikat ke Air ev sebagai kendaraan ramah lingkungan yang mampu membantu mencapai tujuan keberlanjutan.

"Kami mengapresiasi Marketeers yang telah memberikan penghargaan Green Product of The Year kepada Air ev dalam Sustainable Marketing Excellence 2023. Kami berharap pencapaian gelar ini dapat menjadi motivasi Wuling untuk terus mempertegas komitmen bagi Indonesia dalam menghadirkan mobilitas ramah lingkungan bagi konsumen, sejalan dengan semangat 'Drive For A Green Life' yang diusung Air ev," terang Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom di sela-sela penganugerahan yang berlangsung di FX Sudirman, Rabu (12/7).

Sustainable Marketing Excellence 2023 yang digelar Marketeers tahun ini diberikan kepada perusahaan, merek, lembaga atau organisasi yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam strategi pemasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat luas. Penghargaan ini menekankan pada penggunaan strategi pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta berfokus pada menciptakan dampak positif jangka panjang pada masyarakat dan bumi.

Upaya pemasaran yang diterapkan membantu mencapai tujuan berkelanjutan. Marketeers membagi tiga kategori penghargaan, yakni Economy Enhancement, People Empowerment, serta Planet Preservation.

Mengenai Air ev, kendaraan listrik ini pertama kali diluncurkan secara global di Indonesia pada Agustus 2022 lalu. Kendaraan bebas emisi ini menonjolkan beragam kemudahan kepada konsumen mulai dari easy to use, easy home charging, hingga easy to own, yang memampukan penggunanya untuk bergerak bebas menembus tantangan perkotaan.

Oleh karena itu kendaraan listrik berukuran compact ini telah sukses mendominasi segmen pasar mobil listrik. Selain itu, terdapat sederetan penghargaan yang diberikan dari berbagai pihak untuk Air ev. Penghargaan itu meliputi Best Innovation di Carvaganza Editor's Choice Award 2022, Total Cost of Ownership terbaik kategori Battery Electric Vehicle dari GridOto Award 2022, Katadata Green Initiative Award 2022, Most-Worthy Electric Car dari Uzone Choice Award 2022, Best User Friendly Electric Car dari SBBI Award 2023, Indonesia Automotive Industry Leader 2022 Kategori Electric Vehicle, Rookie of the Year Otomotif Award 2023, sampai dengan Marketeers OMNI Channel Brands of the Year 2023. (RO/S-3)