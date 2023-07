Bridgestone Indonesia Sabet Dua Penghargaan The 8th SPE2X DX Award

PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) sukses melakukan transformasi digital untuk empowered structure (pemberdayaan struktur organisasi) sehingga menjadi agile organization (organisasi yang gesit) dengan meraih penghargaan The 8th SPE2X (Strategy-into Performance Execution Excellence) DX (Digital Transformation) Award.

Bridgestone Indonesia berhasil meraih dua penghargaan di The 8th SPE2X DX Award, yakni Excellence in Executing People Transformation in Manufacturing Industry dan The Best Chief Strategy Execution Officer (CSEO) in Manufacturing Industry – untuk Presiden Direktur Bridgestsone Indonesia, Mukiat Sutikno.

“Selama masa pandemi Covid-19, keterbatasan pertemuan dan kehadiran fisik menjadi tantangan utama untuk operasional perusahaan. Namun berkat adaptasi dan transformasi digital, Bridgestone Indonesia berhasil bertransformasi, khususnya pemberdayaan organisasi, seperti temporary cross functional team untuk mengeksekusi sebuah project. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh karyawan dan ini juga sebagai motivasi bagi Bridgestone Indonesia untuk terus melaksanakan transformasi digital ini,” ungkap Mukiat Sutikno, di Karawang, Kamis (13/7).

Dimulai sejak 2011, ajang The 8th SPE2X DX Award telah secara konsisten memberikan penghargaan untuk perusahaan terbaik Indonesia yang terbukti mampu menunjukkan kinerja baik dalam menghadapi krisis dan tantangan bisnis. Tema The 8th SPE2X DX Award tahun ini adalah 'Melaksanakan Transformasi Digital' sebagai penekanan pada pentingnya pelaksanaan dalam konteks transformasi digital, khususnya di masa pandemi dan pascapandemi covid 19.

Di tengah gelombang digitalisasi dan perubahan perilaku pelanggan serta persaingan yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan yang unggul adalah mereka yang mampu berbeda dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui digitalisasi. Selain itu, The 8th SPE2X DX Award tahun ini dilakukan oleh lembaga yang kredibel dalam penilaian penghargaan bergengsi ini, yaitu GML Performance Consulting.

Tahap Seleksi The 8th SPE2X DX Award tahun 2023 terdiri dari empat fase. Fase pertama adalah Tinjauan Data Pasar dan Analisis Dewan Juri untuk Menyusun Daftar Calon Terpilih, dengan meninjau big data untuk menentukan institusi atau perusahaan terbaik di Indonesia yang layak diundang untuk berpartisipasi.

Fase kedua adalah Penilaian Calon dan Validasi Dokumen, di mana institusi atau perusahaan terpilih harus melibatkan manajemen dan karyawan dalam survei transformasi digital, serta mengisi formulir aplikasi untuk membuktikan kemampuan pelaksanaan dan transformasi digital yang telah dilakukan serta dampaknya terhadap para pemangku kepentingan.

Fase ketiga adalah Presentasi Calon, Penilaian Dewan Juri, dan Tinjauan Akhir, di mana seluruh presentasi dilakukan secara daring kepada Dewan Juri oleh institusi atau perusahaan yang terpilih. Hasil penilaian ditinjau oleh tim Dewan Juri yang terdiri dari Praktisi Bisnis, Organisasi Pemerintah, Akademisi, Jurnalis, dan Konsultan.

Fase keempat adalah Pengumuman Pemenang, di mana hasil penilaian diumumkan pada malam penganugerahan di awal Juli 2023.

"Penerima penghargaan akan menerima pengakuan atas kemampuan mereka dalam melaksanakan strategi transformasi digital yang memberikan nilai tambah bagi bisnis dan pemangku kepentingannya, serta menciptakan kinerja yang berdampak positif bagi pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Mereka juga akan mendapatkan pembelajaran dari penilaian dan penilaian oleh Dewan Juri untuk memperkuat kemampuan mereka dalam bertransformasi digital di masa depan," kata Chief Executive Officer PT GML Suwardi Luis, Suwardi. (RO/S-3)