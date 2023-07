Mengulik Fitur-fitur Unggulan Wuling Alvez 

WULING Alvez menjadi kendaraan SUV kompak terbaru yang sukses menarik minat banyak konsumen Indonesia. Secara keseluruhan, SUV dengan kapasitas 5 penumpang ini begitu memikat mengingat harganya yang kompetitif.

Wuling Alvez ditawarkan dalam 3 varian. Alvez SE dipasarkan dengan harga Rp209 juta, kemudian varian Alvez CE seharga Rp255 juta (on the road DKI Jakarta). Sedangkan varian tertinggi Alvez EX dibanderol dengan harga Rp295 juta. Harga tersebut jelas jauh lebih terjangkau dibandingkan kompetitor di segmen yang sama.

"Kita tidak cuma ngomongin desain dan fitur tapi dari sisi benefit konsumen bisa dapat dengan harga yang kompetitif sehingga produk ini bisa diterima oleh konsumen yang lebih luas," ujar Dian Asmahani Brand & Marketing Director Wuling Motors Indonesia dalam keterangannya.

Baca juga : Wuling Pastikan Ikuti Ajang OLX Autos IMX 2023

Daya pikat Wuling Alvez bukan cuma soal harga yang 'merakyat', namun Alvez nyatanya sudah dilengkapi dengan sederet fitur-fitur modern dan canggih ala mobil premium.

Alvez hadir dengan tampilan yang fashionable lewat bahasa desain sleek and stylish. Gaya ini ditampilkan di bagian fascia dengan desain grille agresif, lampu LED DRL yang futuristik, serta Adjustable LED Projector Headlamp.

Baca juga : Berhadiah, Wuling Ajak Pengguna Air ev Narsis di Instagram

SUV ini memiliki siluet body yang sporty dengan Dynamic Dual-Tone Color, aksen chrome pada garis jendela, roof rail, electric adjustable & folding side mirror, dan penggunaan velg alloy berukuran 16 inci bergaya cutting-edge. Di bagian belakang menggunakan Shark Fin Antenna, LED Rear Lamp, dan Rear Spoiler.



Beralih ke interior, Alvez menawarkan nuansa stylish, canggih, dan modern. Hal tersebut ditunjang dengan desain tuas transmisi yang baru, synthetic leather seat, Premium Soft Touch di beberapa bagian, hingga lingkar kemudi berbalut bahan kulit. SUV ini juga mengaplikasikan meter cluster futuristik dengan 7 inci Full Color TFT Display.

Kabin luas serta bagasi kapasitas besar yang didukung kapabilitas flat deck pada baris bangku belakang. Selain itu, kisi-kisi AC bergaya edgy dan USB Power Outlet hadir sampai ke bangku belakang.

Alvez didukung sistem hiburan dengan head unit berukuran 10,25 inci yang terhubung koneksi internet. Pengguna dapat dengan mudah mengakses online music dengan dukungan 4 Groovy Speaker, Online Navigation, Online messaging, dan bisa Wireless Mirroring dengan smartphone.

Jangan lupa pula, inovasi Wuling Indonesian Command (WIND) yang menjadi ciri khas Wuling juga tersemat. Pengemudi dan penumpang dapat mengoperasikan berbagai fitur berkendara melalui perintah suara berbahasa Indonesia dengan menggunakan kalimat 'Halo Wuling'.

Urusan performa, Alvez menggendong mesin dengan kode N15 kubikasi 1.485 cc 4 silinder naturally aspirated (NA) dengan teknologi katup DOHC DVVT. Tenaga yang dihasilkan sebesar 105 dk dan torsi 143 Nm yang membuat mobil ini nyaman dan tangguh diajak bertualang kemanapun.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, Alvez dibekali berbagai fitur keselamatan dan keamanan terlengkap di kelasnya antara lain Rear Parking Camera, Electronic Stability Control & Traction Control System, sistem pengereman ABS & EBD, Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Holding, Hill Hold Control, ISOFIX, serta SRS Airbag di bagian depan. Untuk menjaga kendaraan tetap aman, Alvez dibekali dengan Anti-theft Alarm dan Immobilizer.

Tak ketinggalan, Alvez juga dilengkapi teknologi Advanced drive assistance system (ADAS) dengan 10 fungsi termasuk adaptive cruise control, intelligent cruise assistance, traffic jam assistance (TJA) with lane-keeping function, dan lain-lain.

"Inovasi sistem keselamatan ADAS yang terintegrasi menjadikan pengguna selalu tenang selama perjalanan bersama Alvez. Teknologi ini mampu mendeteksi, memperingatkan, bereaksi terhadap risiko bahaya selama perjalanan, serta mengurangi beban kerja pengguna selama mengemudi," pungkas Mahesa Ryan Pamuji, Product Planning Wuling Motors. (Z-5)