Hadirkan Tiga Tipe Kendaraan, Citroën Lebarkan Jaringan ke Kota Bandung

CITROEN Indonesia, melalui PT Indomobil Wahana Trada, distributor resmi merek tersebut di Indonesia, semakin memantapkan komitmen Citroën di Indonesia dengan melebarkan jaringannya di Bandung.

Kehadiran Citroën di Bandung ditandai dengan pameran yang menampilkan The New Citroën C3, The New Citroën C5 Air Cross serta Citroën AMI Buggy yang merupakan salah satu visi dan cara Citroën menggambarkan kendaraan masa depan.

Bertempat di Ground Floor Area Utara Trans Mall Studio Bandung, pameran ini akan berlangsung pada 10 - 16 Juli 2023.

Tawarkan Promo Spesial

Citroën Indonesia memberikan promo spesial dengan hadiah berupa voucher bensin senilai Rp 1 juta, e-toll senilai Rp 1,5 juta untuk setiap transaksi pembelian di pameran ini.

Memperkuat komitmennya kepada pelanggan di Indonesia, rangkaian produk perdana Citroën telah dipilih dengan cermat untuk mewujudkan tagline dan janji merek Citroën “Dare to Care”.

Tagline tersebut mencerminkan tiga prinsip merek Citroën: Accessibility, Care dan Audacity yang tertanam di dalam DNA semua model di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dalam konferensi pers di Trans Mall Studio Bandung, Senin (10/7), Tan Kim Piauw, Advisory Board, PT Indomobil Wahana Trada, mengatakan,“Peluncuran rangkaian produk awal Citroën Indonesia akhir tahun lalu, serta partisipasi kami baru-baru ini di beberapa pameran otomotif besar mendapat tanggapan positif dari masyarakat Indonesia."

"Hal ini yang membuat kami termotivasi untuk mengembangkan jaringan Citroën ke berbagai daerah di Indonesia," ucap Tan.

Buka 12 Outlet Baru di Indonesia

"Dimulai dengan kota Bandung, kami berencana memperluas jaringan penjualan kami dengan membuka 12 outlet baru secara nasional hingga akhir tahun 2023, guna memudahkan pelanggan mengakses merek Citroën,” papar Tan.

Selanjutnya Tan menambahkan bahwa Citroën Indonesia telah mempersiapkan berbagai pilihan model yang fokus pada kenyamanan pelanggan.

“Citroën berani tampil beda. Kami telah mempersiapkan berbagai pilihan mobilitas dengan fokus kepada kenyamanan masyarakat pengguna saat mereka beraktivitas," terangnya.

"Dengan janji “Dare to Care”, kami berkomitmen untuk membuat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik," ucap Tan.

"Jajaran produk yang kami hadirkan saat ini di Bandung, diharapkan mampu melayani berbagai kebutuhan dan mobilitas individu masyarakat Bandung,” katanya.

Kenyamanan Ibarat 'Flying Carpet Ride' dan 'Cocoon Effect'

Model-model yang ditampilkan merupakan inovasi terobosan dari Citroën untuk mobilitas yang lebih nyaman.

Citroën Advanced Comfort, berupa “Flying Carpet Ride” dan “Cocoon Effect” hadir di setiap produk yang dipamerkan dengan tingkatan yang paling estándar di Citroën C3 serta yang paling ultimate di Citroën C5 Aircross

New Citroën C3, Kenyamanan, dan Nuansa SUV

New Citroën C3 menandai dimulainya sebuah babak baru bagi Citroën. Model ini mewujudkan semangat merek Citroën yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia. New C3 adalah model pertama dari program “C-Cubed” Citroën yang dicanangkan pada tahun 2019.

"Tiga C dalam program tersebut mencerminkan posisi Citroën – Cool, Comfort, dan Clever yang mengacu pada desain model yang unik, pengalaman Citroën serta konsep produk yang dipersiapkan khusus sesuai kebutuhan dan selera pasar lokal," jelas Tan.

Desain New Citroën C3 mencerminkan kepribadian muda dan dinamis dari profil pelanggan. Pemilik C3 mendambakan kepraktisan, kenyamanan dan konektivitas yang seluruhnya menyatu dalam sebuah kendaraan.

"Crossover yang penuh warna dan serba praktis ini juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya untuk memesan kendaraan sesuai dengan selera dan kebutuhan dalam mengekspresikan kepribadian dan gaya hidup mereka," ujar Tan.

New Citroēn C3 dikembangkan untuk kalangan muda dan progresif dan menawarkan lima tema kenyamanan Citroën:

"Live Elevated dengan desain gaya SUV yang menarik dan tempat duduk tinggi yang dapat disesuaikan dengan pengemudinya," jelasnya.

Happy Space dengan kenyamanan berkendara layaknya karpet terbang. AC interior untuk iklim tropis dengan kabin yang lapang.

Infotainment dengan fitur unggulan yang menawarkan layar sentuh 10 inci dan fungsi Mirror Link yang kompatibel dengan konektivitas nirkabel Android Auto dan Apple CarPlay®.

Advace Comport dengan kenyamanan suspensi layaknya berkendara di atas karpet terbang ( Flying Carpet Ride ) dan keheningan ruang kabin (Cocoon Effect)

Customize Comport dengan empat warna bodi yang tersedia dan dua warna dual-tone dengan total enam pilihan kombinasi warna yang berbeda.

Raih Penghargaan The World Urban Car 2023

Dari berbagai kenyamanan yang dimiliki, New Citroen C3 dinobatkan sebagai The World Urban Car 2023 yang diumumkan pada perhelatan New York Auto Show 2023. Dipilih oleh lebih dari 100 jurnalis internasional dari 32 negara.

Menyajikan kenikmatan berkendara yang lebih baik, New C3 dibekali mesin bertenaga 81 HP yang efisien dengan torsi maksimum 115 Nm.

Dikombinasikan dengan transmisi manual 5 percepatan, New Citroën C3 merupakan kendaraan yang hemat bahan bakar dengan konsumsi 19,8km per liter.

“New Citroën C3 memberikan keleluasaan kustomisasi yang komprehensif bagi pelanggan. Kami yakin mobil ini akan menjadi ikon gaya baru bagi konsumen muda dan progresif di Bandung,” tegas Tan Kim Piauw.

AMI Buggy, Kendaraan Masa Depan dari Citroën

Kendaraan Ami Buggy merupakan salah satu visi dan cara Citroën dalam menggambarkan sebuah kendaraan masa depan yang dikembangkan untuk kegiatan rekreasi.

Melalui Ami Buggy, Citroën memastikan pengalaman perjalanan yang berbeda dan menyenangkan dengan gaya petualang ketika mengendarai sebuah mobil listrik berbasis baterik dengan desain yang unik ini.

Berbeda dengan kendaraan rekreasi pada umumnya, Ami Buggy adalah sebuah mobil yang dirancang khusus dan dapat dikendarai oleh siapapun yang berusia mulai dari remaja 14 tahun hingga warga lansia berusia 77 tahun, sehingga dapat dipastikan konsep kendaraan unik ini disambut gembira oleh kalangan luas.

Untuk memastikan Citroën dapat dijangkau oleh masyarakat luas, Citroën Indonesia juga berencana memperluas jaringan penjualannya di Indonesia dengan 12 gerai baru hingga akhir tahun 2023 dan gerai ini akan tersedia di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainnya.

Layanan Purna Jual

Di sisi layanan purna jual, Citroën Indonesia menawarkan free service 4 tahun atau 50.000 km, garansi kendaraan standar (3) tiga tahun atau 100.000 km (mana yang lebih dulu), layanan darurat ERA (Emergency Road Assistance) 24 jam dan Citroën Call Center 24 Jam – 14023 & (021) 856 5959.

"Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jajaran produk Citroën, pelanggan dapat mengunjungi Dealer 3S Citroën Bandung yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 382 Bandung," papar Tan. (S-4)