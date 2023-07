Wuling Pastikan Ikuti Ajang OLX Autos IMX 2023

WULING Motors (Wuling) akan mengikuti gelaran OLX Autos IMX 2023 yang diinisiasi oleh National Modificator Aftermarket Association (NMAA) dan OLX Autos Indonesia Modification Lifestyle Expo 2023. Pameran otomotif itu akan berlangsung pada 29 September sampai 1 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

"Kami melihat potensi industri modifikasi dan aftermarket memiliki peranan dalam tren kendaraan listrik di Tanah Air. Gelaran ini merupakan strategy hub dari para modifikator, car enthusiast, dan brand aftermarket yang dikemas dalam pameran modifikasi," kata Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani dalam keterangan resminya, Sabtu, (8/7).

Di pameran modifikasi OLX Autos IMX 2023 yang mengusung tema The Future of Creativity, Wuling Motors Indonesia siap menghadirkan creative campaign menarik berupa aktivasi menarik dari Wuling bersama NMAA dan IMX.

Founder NMAA dan IMX Project Director, Andre Mulyadi mengatakan bahwa IMX memiliki audiens anak muda sebagai regenerasi industri modifikasi dan aftermarket, dengan demografik pengunjung yang tinggi tiap tahunnya. IMX senantiasa terus menghadirkan wadah berkreasi untuk para modifikator lokal.

"Sudah saatnya industri modifikasi aftermarket Indonesia mulai menggarap proyek kreatif berbasis mobil listrik. Utamanya dalam membuka prospek industri aftermarket kendaraan listrik ke depannya," jelas Andre Mulyadi.

Dengan hadirnya Wuling melalui Air Ev, menurut Andre akan memberikan warna baru dalam industri modofikasi tanah air. Dukungan dari Wuling pada tahun ini juga disambut baik oleh OLX Autos Indonesia selaku platform jual-beli mobil bekas. Bentuk kolaborasi ini diharapkan dapat terus terjalin sebagai upaya sinergitas antara APM Wuling Motors dan wadah asosiasi NMAA dan platform pameran IMX.

"Indonesia punya potensi jadi pemain utama kendaraan listrik (EV) di Asia beberapa tahun ke depan. Sejauh ini, OLX Autos melihat SDM modifikasi di Indonesia yang dikenal adaptif dan siap terhadap perubahan baru mulaimemikirkan sisi modifikasi kendaraan listrik yang lebih proper," kata Director Marketing OLX Autos Indonesia, Sandy Maulana.

