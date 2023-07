Berhadiah, Wuling Ajak Pengguna Air ev Narsis di Instagram

DALAM rangka menuju perayaan satu tahun kehadiran Air ev di Indonesia, Wuling Motors (Wuling) menggelar kampanye media sosial bertajuk #ThisIsMyEVWay. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 20 Juli 2023 di Instagram.

Wuling mengajak para konsumen untuk membagikan keseruan selama berkendara dengan Air ev melalui Instagram Story atau Instagram Reels dengan mention @wulingmotorsid dan menuliskan #ThisIsMyEVWay. Sebanyak 50 konsumen dengan cerita keseruan terbaik berhak mendapatkan hadiah berupa Limited Edition Diecast Air ev selama periode berlangsung dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Melalui kampanye #ThisIsMyEVWay, kami mengajak para konsumen mobil listrik pertama Wuling ini untuk berbagi keseruannya saat menggunakan Air ev sebagai mobil harian yang dapat diandalkan," kata Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani dalam keterangan resmi, Kamis (6/7).

Pihaknya berharap, semakin banyak konsumen yang mengambil bagian dalam kampanye ini di Instagram. Dengan demikian, masyarakat luas dapat mengenal Air ev lebih dalam dan tertarik untuk merasakan secara langsung pengalaman bersama Air ev.

Adapun persyaratan untuk berpartisipasi dalam kampanye #ThisIsMyEVWay, antara lain, konsumen diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram @wulingmotorsid, like dan share post #ThisIsMyEVWay yang ada di akun @wulingmotorsid.

Lalu, konsumen harus membagikan momen This Is My EV Way saat menjalani hari bersama Air ev berupa foto atau video di Instagram Story atau Instagram Reels dengan menuliskan hashtag #ThisIsMyEVWay dan mention @wulingmotorsid. Kemudian simpan unggahan di highlight hingga akhir periode dengan nama #ThisIsMyEVWay.

Sebagai informasi, Air ev merupakan kendaraan listrik pertama Wuling di Indonesia. Mobil ini memadukan desain eksterior yang futuristik dan memiliki lima pilihan warna. Dimensi yang compact namun dapat memuat empat orang membuat mobil listrik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggunanya untuk bepergian.

Pengguna pun dimanjakan dengan beragam fitur modern yang inovatif sehingga memudahkan ketika berkendara dengan Air ev termasuk Wuling Remote Control App dengan Internet of Vehicle (IoV) dan perintah suara berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (WIND). Selain itu, Air ev turut menawarkan kemudahan dalam hal biaya kepemilikan dengan kisaran Rp3,9 jutaan hingga 100.000 km. (Z-8)