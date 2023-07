Mercedes-Benz Indonesia Luncurkan The new GLC Rakitan Wanaherang Bogor

PT Mercedes-Benz Indonesia (MBI) dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) menggelar kegiatan 'Roll-Off The new GLC', di mana unit pertama dari kendaraan yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu pada acara STAR DRIVE 2023 sudah selesai dirakit secara lokal. Roll-Off The new GLC diadakan di pabrik Mercedes-Benz, Wanaherang, Bogor dan dihadiri oleh segenap manajemen dan karyawan MBI dan MBDI serta tim quality auditor dari Mercedes AG, Jerman.

President Director MBDI Choi Duk Jun mengungkapkan, model GLC merupakan model best-seller Mercedes-Benz di dunia dan juga di Indonesia, di mana SUV ini telah menghasilkan kontribusi tertinggi terhadap penjualan MBDI di Indonesia.

Choi Duk Jun juga menyatakan perusahaannya belum lama memperkenalkan The new GLC generasi terbaru pada Juni 2023 yang lalu di acara STAR DRIVE, dan sekarang unit pertama di Indonesia sudah berhasil dirakit secara lokal oleh tim kami di pabrik Wanaherang, Bogor.

Merupakan sebuah kebanggan bagi Mercedes-Benz untuk bisa terus secara lokal merakit model-model kendaraan favorit pelanggan, termasuk The new GLC. Hari ini, Meredes-Benz memperingati sebuah pencapaian penting di Indonesia, di mana kami membuktikan komitmen untuk terus menghadirkan produk-produk terbaik hasil karya para anggota tim terbaik di Wanaherang,” ujar Choi Duk Jun.

Pada kesempatan yang sama, MBDI juga mengumumkan harga resmi The new GLC yaitu Rp1.425.000.000 (off-the-road). (RO/S-3)