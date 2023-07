The New SUV Mitsubishi Usung 4 Mode Penggerak dan Audio Premium Yamaha

PRODUSEN mobil Mitsubishi Motors Corporation (selanjutnya disebut Mitsubishi Motors) kembali menegaskan rencananya untuk menggelar World Premiere 'The New SUV' di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang akan berlangsung mulai 10 Agustus 2023 mendatang. Model baru ini dilengkapi dengan empat mode penggerak, termasuk mode Wet, yang pertama kali hadir pada model kendaraan Mitsubishi.

Presiden Direktur PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita mengatakan, perusahaannya tengah melakukan persiapan yang intensif untuk menjadi negara pertama yang akan memperkenalkan dan memasarkan The New SUV ini di ajang GIIAS 2023 pada Agustus mendatang. Sedangkan pembukaan pre-order untuk model ini, telah dilaksanakan sejak akhir Mei 2023 lalu.

"Pengujian yang luas terhadap model terbaru ini telah dilakukan di berbagai medan dan jalan di Indonesia, karena ini merupakan negara pertama di mana kendaraan ini akan dipasarkan. Performanya telah disesuaikan untuk memenuhi tuntutan konsumen Indonesia.," ujar Atsushi Kurita, Senin (3/7).

The New SUV terlahir berdasarkan konsep 'Best-suited buddy for an exciting life', model baru ini diklaim akan meningkatkan kualitas hidup dan keseharian pemiliknya lewat tampilan SUV bergaya namun tangguh, serta kepraktisan dan kenyamanan termasuk kabin yang luas.

Tampil dengan bodi berukuran kompak yang mudah bermanuver, dan drivability yang mendukung berkendara secara aman dan nyaman di berbagai kondisi cuaca dan permukaan jalan.

Kendaraan ini memiliki ground clearance tertinggi di kelasnya, yaitu 222 mm, yang akan memberikan rasa tenang saat berkendara, bahkan saat menghadapi kondisi jalan yang buruk sekalipun. Sebagai tambahan, terdapat empat mode penggerak – Normal, Wet, Gravel, dan Mud – yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi jalan yang sedang dilalui.

Empat mode berkendara memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan melalui pengendalian terintegrasi dari Active Yaw Control (AYC), yang meningkatkan kemampuan kendali dengan menyesuaikan tenaga penggerak pada roda depan kiri dan kanan; kendali traksi, yang mengontrol putaran roda, kendali mesin, dan kendali power steering.

“Dalam pengembangan The New SUV ini, kami melakukan peningkatan performa berkendara melalui pengujian berulang di Jepang menggunakan lintasan yang serupa dengan kondisi jalan di wilayah ASEAN, serta pengujian jalan secara luas dan menyeluruh di wilayah itu sendiri,” ungkap Chief Product Specialist Mitsubishi Motors Masahiro Ito.

Dynamic Sound Yamaha Premium

Untuk mendukung hiburan di dalam kabin, untuk pertama kalinya Mitsubishi menyematkan Dynamic Sound Yamaha Premium pada The New SUV untuk menjawab kebutuhan pelanggan di wilayah ASEAN. Sound system ini tidak hanya akan menyesuaikan volume suara, namun juga kualitas suara itu sendiri, sehingga akan tetap memperdengarkan suara bass yang terasa 'hidup', serta nada-nada yang tetap jernih terdengar, bahkan pada saat mobil dikendarai di permukaan jalan yang kasar.

“Kami mengembangkan Dynamic Sound Yamaha Premium dengan perhatian khusus pada kualitas suara terbaik, sehingga pada saat masuk ke dalam mobil ini, konsumen dapat menikmati pengalaman berkendara yang menyenangkan,” ujar Masahiro Ito. (RO/S-3)