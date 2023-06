Wuling Bersama Wahana Arthadinamika Selaras Resmikan Diler di Lenteng Agung

WULING Motors (Wuling) kembali memperluas jaringan dilernya dengan meresmikan Wuling Lenteng Agung di Jakarta Selatan. Bekerja sama dengan PT Wahana Arthadinamika Selaras (WAS) sebagai mitra diler, outlet terbaru Wuling ini mengusung konsep terpadu 3S (sales, service, and spare part) untuk memberikan pelayanan optimal baik dari sisi penjualan maupun purna jual bagi konsumen di area Lenteng Agung, Jagakarsa dan sekitarnya.

"Kami berharap dengan hadirnya Wuling Lenteng Agung yang dikelola oleh PT Wahana Artadinamika Selaras dapat membuat Wuling semakin dekat kepada konsumen di daerah Lenteng Agung, Jagakarsa dan sekitarnya. Dengan demikian deretan produk dengan ragam inovasi dan juga layanan purna jual yang baik dapat dirasakan oleh konsumen di sekitarnya sehingga mampu menghadirkan semangat Wuling yakni Drive For A Better Life," ujar Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Selasa (27/6).

Wuling Lenteng Agung berdiri dengan tiga lantai dengan total luas bangunan 2.000 meter persegi di tanah seluas 1.500 meter persegi berlokasi di Jl Raya Lenteng Agung No 8, Jagakarsa. Terdapat area displai yang dapat menampilkan enam unit lini produk Wuling, tujuh service bay dan dua area cleaning bay serta dilengkapi dengan charging pile untuk pengisian daya mobil listrik.

Diler ini juga didukung area spare parts yang memastikan ketersediaan suku cadang Wuling dengan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Outlet ini turut dilengkapi fasilitas yang menunjang kenyamanan konsumen seperti ruang tunggu yang nyaman dan dilengkapi jaringan WiFi serta coffee corner.

Konsumen dapat melihat langsung rangkaian lini produk Wuling yang terdiri dari Air ev, Cortez, Almaz, Confero sampai dengan Alvez, di Wuling Lenteng Agung. Bagi masyarakat yang ingin menjajal pengalaman berkendara dengan produk Wuling, berbagai unit test drive juga tersedia.

"Diler Wuling Lenteng Agung berdiri karena kami melihat peluang pertumbuhan Wuling di kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya. Kami berkomitmen untuk melayani konsumen Wuling yang melakukan pembelian maupun perawatan mobil dengan baik," jelas Director WAS Umar Dani. (RO/S-3)