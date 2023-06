Peluncuran Suzuki New XL7 Hybrid Digelar di 33 Kota di Indonesia 

USAI diluncurkan pada Kamis (15/6) lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melanjutkan rangkaian peluncuran Suzuki New XL7 Hybrid di 33 kota lain Indonesia. Calon konsumen di berbagai daerah yang ingin melihat langsung penampilan dari New XL7 Hybrid, dapat mengunjungi pameran yang akan berlangsung sepanjang bulan Juni hingga Juli 2023 di kota masing-masing, atau mengunjungi diler resmi terdekat.

4W Marketing Director SIS Donny Saputra mengatakan bahwa peluncuran New XL7 Hybrid yang dilakukan secara masif di 33 kota di Indonesia termasuk Jakarta ini merupakan bentuk apresiasi Suzuki terhadap antusiasme masyarakat yang telah menantikan pembaruan dari SUV unggulan milik Suzuki ini.

“Di pameran ini, Suzuki juga berikan program penjualan untuk memudahkan calon pembeli mendapatkan mobil impiannya dari Suzuki. Guna memaksimalkan pengalaman berkendara, Suzuki mendorong masyarakat untuk menggunakan kesempatan merasakan langsung sensasi mengendarai New XL7 Hybrid melalui fasilitas test drive di pameran atau diler terdekat,” terang Donny, Jumat (23/6).

Jadwal lengkap peluncuran regional New XL7 Hybrid

- 16 Juni 2023: Solo

- 17 Juni 2023: Cirebon, Surabaya, Banjarmasin, Bangka, Semarang, dan Bandar Lampung

- 20 Juni 2023: Palangkaraya

- 21 Juni 2023: Lombok

- 22 Juni 2023: Kendari dan Batam

- 23 Juni 2023: Yogyakarta

- 24 Juni 2023: Makassar, Gorontalo, Palu, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Tegal, Ternate, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Pinang

- 27 Juni 2023: Denpasar

- 1 Juli 2023: Bandung dan Medan

- 8 Juli 2023: Banda Aceh, Manado, Kupang, Ambon, Jayapura, Padang, Sorong

Mengusung tagline 'New Energy to Move Further', New XL7 Hybrid menjadi SUV 7 penumpang berteknologi hybrid pertama di kelasnya. Diketahui, Suzuki menyematkan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) pada mesin K15B untuk menciptakan emisi yang lebih rendah serta mengoptimalkan efisiensi konsumsi bahan bakar.

SHVS bekerja dengan perangkat Integrated Starter Generator (ISG) serta Lithium-ion Battery yang dapat memberikan fungsi acceleration assist untuk meringankan beban mesin saat berakselerasi, regenerative braking untuk menghasilkan kembali daya listrik yang akan disimpan di baterai, serta engine auto start-stop yang akan menghentikan kerja mesin ketika tidak diperlukan sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien dan mereduksi emisi gas buang.

Teknologi SHVS yang praktis dan terbukti minim biaya perawatan ini memberi keyakinan kepada penggunanya. Komponen Lithium-ion battery sudah dijamin oleh Suzuki melalui kebijakan garansi resmi selama 8 tahun. (RO/S-3)