Mitsubishi Resmikan Wahana Baru di Kidzania Jakarta

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan pembukaan kembali wahana atau establishment Mitsubishi Motors di KidZania Jakarta, Selasa (27/6). Prosesi Opening Ceremony dilakukan langsung oleh Presiden Direktur MMKSI Atsushi Kurita bersama Presiden Direktur KidZania Kerry Adrianto Rizaa di taman hiburan edukatif di area Pacific Place Mall.

Melalui Mitsubishi Motors establishment di taman hiburan dengan konsep Edutainment ini, MMKSI akan terus memberikan kesempatan unik kepada pengunjung cilik untuk bermain sambil belajar serta mengeksplorasi dunia otomotif khususnya kendaraan roda empat dari Mitsubishi.

“Kami sangat senang untuk membuka kembali establishment kami di KidZania Jakarta dan memberikan pengalaman otomotif yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Dengan melibatkan anak-anak melalui cara yang menyenangkan dan interaktif, kami bermaksud untuk membangkitkan rasa ingin tahu mereka mengenai industri otomotif dan menjadi inspirasi mereka dalam menentukan citacita mereka," ungkap Atsushi Kurita.

Menurut Kurita, hal tersebut menjadi salah satu jalan dalam merealisasikan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada seluruh aspek life’s adventure masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. "Melalui inisiatif pendidikan ini, kami berharap dapat menumbuhkan bakat-bakat muda dan pemimpin masa depan di bidang otomotif,” imbuhnya.

Establishment Mitsubishi Motors menawarkan serangkaian aktivitas melalui simulasi-simulasi yang menarik serta interaktif. Seluruh area stablishment mengusung tema Life’s Adventure yang terbagi menjadi tiga zona: Daily Life’s Adventure, Wonderful Life’s Adventure, dan Tomorrow Life’s Adventure.

CAR DESIGN CENTER

Establishment terbaru dari Mitsubishi Motors ini berada pada zona Tomorrow Life’s Adventure yang menawarkan pengalaman baru melalui pusat desain kendaraan, di mana pengunjung dapat menjadi desainer kendaraan Mitsubishi Motors. Aktivitasnya beragam, mulai dari meahami dan menyusun bagian-bagian kendaran, memilih warna, hingga memberikan aksesoris dan memodifikasi mobil keluaran Mitsubishi Motors sesuai dengan kreativitas para pengunjung.

Seluruh proses tersebut dilakukan pada dua buah layar sentuh berukuran 60inchi yang membuat aktivitas yang dilakukan pengunjung menjadi semakin menarik. Setelah menyelesaikan desain kendaraannya, pengunjung dapat mencetak desain yang dibuat dan dapat dibawa pulang sebagai cinderamata.

TRAINING CENTER – MY MITSUBISHI MOTORS ID (MMID) CORNER

Di zona Daily Life’s Adventure ini, pengunjung dapat mengetahui bagaimana keseluruhan proses kepemilikan kendaraan dilakukan, mulai dari melacak pemesanan kendaraan hingga aktivasi warranty melalui aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID) yang telah disesuaikan untuk anak-anak. Pengunjung yang telah berhasil melakukan proses kepemilikan kendaraan di area ini dianggap telah memenuhi syarat untuk dapat lanjut ke area 'Driving Simulator' untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

DRIVING SIMULATOR

Masih berada di area Training Center, aktivitas ini didesain agar pengunjungdapat merasakan pengalaman untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) setelah menjalani pelatihan dan pengujian berkendara melalui sebuah simulator. Apabila sukses melalui proses pengujian berkendara, pengunjung akan mendapatkan SIM yang dapat digunakan untuk berpartisipasi di area 'Racetrack'.

RACETRACK

Para pengunjung yang telah memiliki SIM dapat merasakan sensasi mengendarai langsung replika kendaraan Mitsubishi dalam bentuk yang lebih kecil. Di zona Wonderful Life’s Adventure ini, pengunjung cilik bisa belajar bagaimana cara berkompetisi menjadi yang tercepat di lintasan balap dan berkendara dengan aman lewat rambu lalu lintas yang dipasang pada area Race Track. Berbagai jenis replika kendaraan Mitsubishi Motors hadir di area 'Race Track' ini, di antaranya adalah New Xpander, New Xpander Cross, New Pajero Sport, dan New Triton.

Seluruh pengalaman menarik dan interaktif di establishment Mitsubishi Motors ini, dapat dijumpai di taman hiburan edukatif KidZania Jakarta, yang terletak di pusat perbelanjaan Pacific Place Mall Jakarta. Seluruh program dapat dicoba pada pukul 09.00 – 19.00 WIB setiap harinya, termasuk pada akhir pekan.

Pemilik kendaraan Mitsubishi Motors dan pengguna aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID) tentunya akan mendapatkan keuntungan khusus jika ingin mengunjungi Kidzania Jakarta, seperti:

1. Pemilik kendaraan Mitsubishi Motors yang sudah memiliki aplikasi MMID dan mendaftarkan kendaraan nya pada menu My Vehicle akan mendapatkan diskon hingga 50% untuk maksimal 4 tiket per kendaraan yang terdaftar di MMID.

2. Pengunjung yang tidak memiliki kendaraan Mitsubishi Motors juga bisa mendapatkan diskon hingga 10% untuk maksimal 4 tiket per akun MMID hanya mengunduh aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID) dan melengkapi registrasi data diri. (RO/S-3)