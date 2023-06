Menunggu Gebrakan MMKSI melalui The New SUV Mitsubishi

MITSUBISHI Motors berencana mengulang kesuksesannya setelah sempat menggemparkan jagat otomotif Indonesia beberapa tahun lalu, saat pertama kali meluncurkan MPV model Xpander yang lahir dari mobil konsep Mitsubishi XM Concept. Kali ini Mitsubishi tengah menyiapkan peluncuran 'The New SUV' pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Agustus 2023.

Seperti kisah kelahiran Xpander dari XM Concept, The New SUV dari Mitsubishi ini juga terlahir dari konsep mobil yang sudah diperkenalkan di 6 kota besar di Indonesia dengan nama XFC Concept. Sepertinya, The New SUV yang akan meluncur di GIIAS 2023 juga akan memiliki bentuk dan spesifikasi yang tidak jauh berbeda dari model konsepnya (XFC Concept).

"Tingkat kemiripan XFC Concept menjadi mobil The New SUV, sebenarnya agak sulit dijelaskan, tapi bisa dikatakan tingkat kemiripannya di atas 80% hingga 90%," tegas Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Tetsuhiro Tsuchida di acara Press conference IIMS Surabaya akhir Mei lalu.

The New SUV Mitsubishi kelasnya adalah compact SUV. Ukurannya sedikit lebih besar. Kenyamannya jauh lebih baik, karena luas dan dashboard lebih futuristik. Itu yang ditawarkan dari segi eksterior, interior dan dari segi fungsi serta fitur-fiturnya.

Sejalan dengan filosofi desain 'Robust & Ingenious' dari Mitsubishi Motors, The New SUV menggabungkan aura SUV yang kompak, kuat, dan mengesankan dengan permukaan ramping yang membentuk satu aliran kontinu, mulai dari emblem tiga berlian di bagian depan yang memanjang ke samping dan belakang.

Di bagian depan, konsep Dynamic Shield telah berkembang sejalan dengan konsep tersebut. Lampu depan berbentuk L di bagian atas unit lampu depan berpadu dengan Daytime Running Light (DRL) seperti kisi-kisi di bawah untuk menyala dalam bentuk T yang ikonik. Bagian belakang juga dilengkapi lampu berbentuk T.

Dengan tingginya ground clearance dan empat mode berkendara (Normal, Gravel, Mud, dan Wet), SUV terbaru Mitsubishi menawarkan cita rasa berkendara yang menyenangkan, aman, dan aman dalam berbagai cuaca dan kondisi jalan. Mode Basah (wet), yang pertama kali diperkenalkan pada kendaraan Mitsubishi, dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara ASEAN yang memungkinkan berkendara yang aman bahkan saat didiguyur hujan tiba-tiba.

Untuk memberikan pengalaman berkendara berbeda, The New SUV serba baru ini rencananya akan menjadi kendaraan pertama yang dilengkapi dengan Dynamic Sound Yamaha Premium, sistem audio untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Mitsubishi Motor berkolaborasi dengan Yamaha Corporation.

XFC Roadshow

Untuk memperkenalkan calon SUV terbaru ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menggelar roadshow Mitsubishi XFC Concept di 6 kota besar sepanjang Maret 2023 lalu. Mulai dari pekanbaru, Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Kendaraan ini merupakan cikal bakal dari the New SUV yang akan diluncurkan di GIIAS 2023, Agustus mendatang.

"Mobilnya macho banget dan sangat cocok buat eksekutif. Saya penasaran nantinya jadi seperti apa. Kalau cocok saya pertimbangkan untuk beli. Buat nambah bukan untuk ditukar, karena saya percaya dan yakin dengan kualitas mobil-mobil buatan Mitsubishi," ungkap Widodo, salah satu anggota Komunitas Mitsubishi Xpander Indonesia Chapter Semarang, saat menyaksikan langsung XFC Concept di Mall Paragon City, Semarang di penghujung Maret 2023 lalu.

Hal senada diungkap juga oleh Gatot, Wiraswasta asal Surabaya saat XFC Concept singgah di kotanya. "Overall penampilannya keren, cuma gak tahukan mobilnya masih belum produksi, tapi harapan saya kalau jadi nanti versi produksinya beneran ada panoramic atau sunroof, apalagi jika 90% tampangnya seperti ini, kalau ada rejeki pasti saya beli, soalnya kalau saya liat dari segi mesin saya percaya sama Mitsubishi mobilnya kuat, soalnya saya sekarang pun saya pengguna Xpander," papar Gatot di Mall Tunjungan Plaza 6, Surabaya, Senin, 27 Maret 2023 lalu. (S-3)