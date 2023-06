Brotherhood 1% MC Indonesia Gelar Silaturahmi dan Peduli Lingkungan

BIKERS Brotherhood 1% MC Indonesia menggelar silaturahmi bersama klub-klub besar di Indonesia, pada 24 Juni di Ciwangun Indah Camp, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Bertema Ride With Brothers Go to Nature, mereka mengajak anggota klub motor meningkatkan kepekaan terhadap pentingnya hutan bagi kehidupan.

"Pada event ini, kami mengajak 2 klub besar yang ada di Kota Bandung, yakni Outsider, MACI dan Support 22 BB1%MC. Kami mengajak mereka, karena BB 1% MC dari awal berdiri dan berkembang selalu bersama kedua klub ini," ujar El Presidente Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia Pegi Diar Genderuwos, Rabu (21/6) di Bandung.

Selain itu, dari jumlah anggota, kedua klub sudah mencapai ratusan bahkan ribuan kalau dihitung di seluruh Indonesia. Dalam acara ini juga berbagai rangkaian kegiataan yang menarik untuk diikuti, seperti

pengenalan program dari BFN yaitu satu knalpot satu pohon.

Selain itu, lanjutnya, para anggota klub akan bersama-sama camping sambil menikmati berbagai hidangan barbeque ditemani dengan konten hiburan live music, performance DJ, dan penayangan layar tancap.

"Kami akan bersama-sama menikmati lokasi di area camping ditemani dengan tenda dan api unggun. Motor, tenda dan bikers akan menjadi

elemen estetis dari acara ini," tambah dia.

Pegi mengungkapkan pada acara ini undangan peserta dibatasi sebanyak 400 orang. "Puncak acara ini ialah penanaman pohon yang dilakukan bersama oleh para peserta. Ini acara silaturahmi sekaligus kepedulian kami pada pelestarian lingkungan," tandasnya. (N-2)