Alvez dan Isyana Sarasvati Merilis Video Penuh Semangat dan Gaya

WULING Motors (Wuling) meluncurkan video product compact SUV terbarunya, Alvez, yang berkolaborasi dengan Isyana Sarasvati, penyanyi serta penulis Tanah Air yang sudah memenangkan beragam penghargaan untuk karya-karyanya. Kolaborasi kreatif bertajuk ‘Freedom to Drive’ ini merepresentasikan Wuling Alvez ‘Style and Innovation in One SUV’ yang siap menemani perjalanan dan gaya hidup konsumen dengan tampilan stylish dan inovasi modern. Video dengan alunan musik rock progresif ini resmi dipublikasikan di kanal Youtube Wuling MotorsID.

“Wuling Alvez merupakan compact SUV yang memadukan desain yang stylish dan inovasi teknologi. Hal ini sejalan dengan persona Isyana yang selalu percaya diri melalui penampilannya yang penuh gaya dan juga sentuhan inovatif dalam menciptakan suatu karya. Melalui kolaborasi kreatif ini, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak lagi audience dengan menampilkan keunggulan Alvez dalam produk video yang menarik bersama dengan Isyana,” ungkap Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Sabtu (10/6).

Produk video berdurasi 3 menit ini menampilkan berbagai keunggulan Alvez mulai dari eksterior yang stylish, interior yang modern, hingga fitur berkendara yang inovatif. Dalam video ini, Isyana sebagai bintang utama, menyanyikan lagu ‘Freedom to Drive’ sembari mengendarai Alvez bersama teman-teman. Visual yang vibrant sangat terasa di video ini sejalan dengan irama lagu yang bersemangat untuk menarik konsumen yang berjiwa muda.

Pada awal video, terlihat Isyana sedang bekerja dan akan beranjak untuk pergi. Ia mengakses Wuling Remote Control App yang terhubung dengan Alvez melalui aplikasi MyWuling+ untuk memanaskan mesin sekaligus AC dari jarak jauh. Saat masuk ke kabin dari compact SUV Wuling ini, Isyana menggunakan fitur Wuling Indonesian Command (WIND) yang berfungsi untuk mengoperasikan fitur berkendara dengan bahasa Indonesia, seperti halnya Isyana mengirim pesan dengan perintah suara.

Masuk ke sisi interior, Wuling Alvez mengaplikasikan 7” full color TFT display dan digital AC dengan PM2.5 air filter. Kemudian, synthetic leather seat dan panel soft touch yang mendukung kenyamanan selama berkendara. Beralih ke fitur hiburan, head unit berukuran 10.25 inci yang terhubung dengan internet didukung dengan fitur seperti Online Music dan Online Navigation sehingga Isyana dapat menikmati lagu kesukaannya sambil mengikuti arah navigasi menuju tempat tujuannya.

Isyana bersama teman-temannya dapat menikmati pemandangan indah melalui electric sunroof. Parkir mundur dapat dilakukan dengan mudah dengan fitur rear parking camera with dynamic projector. Alvez memiliki mesin berkapasitas 1.500cc dengan transmisi

“Kolaborasi ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Terlebih lagi setelah melihat dan mencoba langsung Wuling Alvez, aku bisa merasakan pengalaman ‘Freedom to Drive’ serta mengakomodasi segala kebutuhanku dalam perjalanan. Selain itu, desain dan inovasinya pun menjadi inspirasiku selama proses pembuatan lagu ini,” ujar Isyana Sarasvati.

Untuk menyaksikan langsung video product Wuling Alvez ‘Freedom to Drive’ bersama Isyana Sarasvati, silakan mengunjungi kanal YouTube Wuling MotorsID atau klik tautan berikut ini.