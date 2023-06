Petinggi Bardahl USA Douglas McNeil Kunjungi Indonesia 

BRAND pelumas dan aditif asal Amerika Serikat (AS), Bardahl, menegaskan komitmennya untuk berinovasi dalam menyuguhkan pelumas dan aditif berkualitas sebagai bentuk dukungan perkembangan pelumas dan otomotif di tanah air. Komitmen tersebut disampaikan oleh Managing Director Bardahl USA untuk area Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) dan Asia Pacific Douglas McNeil saat berkunjung ke Indonesia pada 24-25 Mei 2023.

Bardahl merupakan perusahaan pelumas dan aditif yang sudah berdiri sejak 1939 dan sangat populer di dunia otomotif yang dibuktikan dengan status Bardahl sebagai sponsor resmi Sebastien Loeb Racing Team dan Mooney VR46 Racing Team milik Valentino Rossi yang berlaga di MotoGP dan Moto2 tahun ini.

Saat berada di Indonesia, McNeil juga mengunjungi site warehouse dan head office PT Pelayanan Oli Spesialis selaku pemegang tunggal merk Bardahl serta membahas strategi pemasaran Bardahl di Indonesia.

“Melalui kunjungan Douglas McNeil tersebut, Bardahl USA bersama dengan Bardahl Indonesia ingin menawarkan pelumas dan aditif otomotif yang bukan hanya menyuguhkan performa serta perlindungan mesin saja, tetapi juga produk yang mempunyai teknologi tinggi dan dampak yang ramah terhadap lingkungan,” tutur Director Bardahl Indonesia Raymond Widjaja, Rabu (7/6).

Menurutnya, Bardahl akan memperbesar pasar aditif di Indonesia dengan meningkatkan pasokan produk dari Amerika, terutama aditif yang termasuk best seller di Indonesia, yaitu No Smoke Concentrated. Bardahl No Smoke Concentrated dapat mengurangi, bahkan menghentikan asap kendaraan yang disebabkan karena oli yang masuk ke ruang bakar.

“Bardahl No Smoke Concentrated dalam kondisi saat ini sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, karena semakin berusianya kendaraan-kendaraan di jalanan maka akan semakin tinggi emisi gas buang kendaraan tersebut hingga melebihi batas regulasi emisi yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Raymond.



Bardahl memiliki rangkaian pelumas untuk kendaraan roda empat seperti, XTC S9, XTC S5, HVP C7, MVP S3, dan HDD C5. Sedangkan untuk kendaraan roda dua memenuhi berbagai standar seperti American Petroleum Institute (API) dan Japanese Automotive Standard Association (JASO) baik JASO MA2 (kendaraan transmisi manual) maupun JASO MB (skutik).

Beberapa produk pelumas untuk sepeda motor transmisi manual adalah XT4-S 10W-50, XTC 10-40, XTM 15W-50, XTM 20W-50. Sementara untuk sepeda motor skutik adalah XTC Scooter 10W-30 dan XTC Scooter 10W-40.

Untuk deretan produk aditif Bardahl antara lain octane booster, complete fuel system cleaner, CRDI cleaner, DFC cleaner cetane, dan injection & intake valve cleaner. Produk aditif pelumas antara lain No Smoke Concentrated, No Smoke Plus Stop Leak, dan lainnya. Kemudian aditif untuk sistem pendingin dan pengemudian. (RO/S-3)