Elektromobilitas sebagai Solusi Berkelanjutan, Menarik, dan Menyenangkan

BOSCH telah mencatatkan sejumlah pencapaian legendaris sepanjang 120 tahun sejarah keterlibatannya sebagai mitra, pemasok dan sponsor kejuaraan balap dunia. Pada 1901, Wilhelm Werner memenangkan balap mobil 'Nice-Salon-Nice' menggunakan mobil Mercedez-Benz berkekuatan 35 hp yang dilengkapi sistem magneto ignition dari Bosch.

Pencapaian tersebut merupakan awal dari serangkaian kesuksesan Bosch di ranah kejuaraan balap kendaraan bermotor (motosport) yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Sejak itu, merek Bosch pun tak terpisahkan dari seri balap tur yang menampilkan berbagai teknologi mutakhir, seperti kejuaraan DTM, serta ajang balapan endurance seperti Le Mans.

Kini, Bosch dan elektromobilitas menjadi kesatuan yang tak terpisahkan, layaknya motorsport yang erat kaitannya dengan keseruan. Kelekatan ini semakin kuat dengan kemitraan yang terjalin dengan ABB FIA Formula E World Championship, seri balap pertama di dunia yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik.

Tujuan utama Bosch mengambil peran sebagai mitra global resmi dari ajang ini adalah untuk menunjukkan bahwa elektromobilitas dapat membantu mobilitas di area perkotaan, bukan hanya memperhatikan aspek keberlanjutan, tetapi elektromobilitas juga menarik dan menyenangkan.

Hal ini mendorong pengembangan beragam konsep kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga mobil penumpang tanpa pengemudi yang akan mengangkut barang dan orang dengan mudah, cepat, terjangkau dengan tetap memerhatikan keberlanjutan.

Sorotan di Bosch Experience Zone

- Sistem kemudi eAxle yang ringkas dengan biaya terjangkau dan efisien membuat pengalaman mengemudi listrik menjadi lebih mudah:

Terkait sistem penggerak listrik, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya ialah dengan menyeimbangkan antara performa kendaraan, memperhatikan jarak tempuh yang baik, sekaligus tetap mengoptimalkan berat dan ruang instalasi.

Solusi penggerak listrik all-in-one dari Bosch menjawab semua tantangan tersebut dengan sempurna. Motor listrik, daya elektronik, dan transmisi digabungkan dalam satu unit terpadu yang langsung menggerakkan sumbu kendaraan yang menmbuatnya lebih sederhana.

- Performa yang lebih baik dan masa pakai lebih lama dengan solusi baterai berbasis cloud:

Baterai merupakan salah satu komponen penting dan paling mahal dalam sistem penggerak listrik. Kapasitas dan kondisi baterai merupakan faktor penting yang memengaruhi antara ketepatan penggunaan sehari-hari dan biaya operasional keseluruhan. Bosch telah mengembangkan Battery in the Cloud (BiTC), solusi koneksi cerdas untuk manajemen baterai yang lebih baik.

Dengan serangkaian layanan yang tersedia sebagai modul, battery in the cloud tidak hanya meningkatkan performa dan masa pakai baterai, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan secara tiba-tiba, dan berperan dalam meningkatkan transparansi informasi terkait kondisi baterai.

- Solusi penggerak listrik pada kendaraan roda dua untuk mobilitas perkotaan yang efisien, dinamis, dan fleksibel:

Solusi untuk semua kelas performa dari 0,4 hingga 3 kW: Bosch menciptakan teknologi yang membuat pengalaman berkendara menjadi aman dan efisien dengan menghadirkan sistem penggerak, unit kontrol penggerak, dan berbagai fungsi lainnya.

Dikemas dalam sebuah sistem penggerak yang dapat secara optimal mengkoordinasikan interaksi antara seluruh komponen untuk memastikan manajemen motor yang presisi, performa kendaraan yang andal, dan perkembangan torsi yang mengesankan. Komponen-komponen ini dapat dengan mudah diintegrasikan dalam konfigurasi kendaraan yang berbeda dan menawarkan solusi penggerak listrik yang menarik dari segi biaya. Adapun fungsi lainnya seperti smooth riding, cruise control atau throttle ride tentunya membuat berkendara lebih menyenangkan.

- Mobilitas bebas kecelakaan dengan sistem asistensi pengemudi:

Sekitar 90 persen kecelakaan dapat dikaitkan dengan kesalahan manusia - seperti misalnya, ketika risiko kecelakaan tidak terdeteksi atau situasi tidak diperhatikan dengan benar, atau saat pengemudi terlalu lambat dan salah dalam bereaksi.

Untuk itu, dengan berdasarkan berbagai pengetahuan dan penelitian, Bosch telah mengembangkan sistem asistensi pengemudi yang mencakup berbagai situasi berkendara sehari-hari, dan hal ini diharapkan dapat mewujudkan masa depan mobilitas bebas kecelakaan dan bebas stres.

Adapun kunci dalam teknologi asistensi pengemudi adalah sensor ultrasonik yang memungkinkan proses parkir yang nyaman di area yang sangat terbatas, bahkan memungkinkan manuver di kondisi sempit, hingga parkir otomatis/jarak jauh. Sistem ini mendukung fungsi pengereman darurat pada kecepatan rendah dengan reaksi yang lebih cepat terhadap berbagai rintangan (misalnya, pejalan kaki atau tiang). Sementara itu, sensor radar depan memfasilitasi kendaraan untuk dapat mendeteksi dan melacak objek dengan cepat, dan presisi, sehingga sangat cocok untuk kondisi lalu lintas yang rumit.

- Multi-purpose camera (kamera serbaguna): Juga memainkan peran penting dalam sistem asistensi pengemudi, yang memungkinkan kendaraan untuk secara andal mendeteksi objek dan keberadaan manusia setiap saat, dengan menggabungkan algoritma pemrosesan citra dengan metode kecerdasan buatan. Kemampuan ini membuatnya cocok digunakan untuk diterapkan di masa depan dengan melibatkan sistem bantuan pengemudi berbasis video, seperti pengemudi otomatis.

- Pengereman dinamis dengan iBooster:

iBooster mampu meningkatkan tekanan pengereman hingga tiga kali lebih cepat dibandingkan dengan sistem ESP® biasa, dan diatur dengan ketepatan yang lebih tinggi melalui sistem kontrol elektronik. Hal ini memungkinkan jarak pengereman yang pendek untuk pengereman darurat otomatis. Dikombinasikan dengan ESP® dari Bosch, iBooster menyediakan sistem pengereman ganda yang diperlukan oleh kendaraan otomatis untuk alasan keamanan. iBooster dapat digunakan dengan semua konfigurasi penggerak dan sangat cocok untuk kendaraan hibrida dan listrik. (RO/S-3)