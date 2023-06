Hyundai IONIQ 5 dan IONIQ 6 Ikut Beraksi di Spider-Man: Across the Spider-Verse

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengajak para cinephile untuk menikmati aksi seru Miles Morales cs di Spider-Man: Across the Spider-Verse yang mulai tayang di bioskop-bioskop seluruh Indonesia pada 31 Mei 2023. Di film ini, penonton bisa melihat kemunculan kendaraan listrik IONIQ 5 dan IONIQ 6 yang menawarkan mobilitas terbarukan nan inovatif.

Tidak hanya itu, kendaraan konsep Flying Prophecy juga ikut beraksi di film yang dibintangi oleh Shameik Moore dan Hailee Steinfeld tersebut. Spider-Man: Across the Spider-Verse juga turut menampilkan konsep mobilitas masa depan dari Hyundai, seperti Advanced Air Mobility (AAM), Purpose-built Vehicles (PBV), dan stasiun Hub.

Head of Marketing Department HMID Astrid Ariani Wijana menyampaikan, kehadiran mobil listrik Hyundai di Spider-Man: Across the Spider-Verse menjadi cara perusahaan dalam mendekatkan produk Hyundai ke masyarakat serta meningkatkan relevansi brand Hyundai di kehidupan sehari-hari.

"Pendekatan yang futuristik pada film tersebut pun sejalan dengan solusi mobilitas terbarukan yang ditawarkan IONIQ 5 dan IONIQ 6, di mana penonton diajak untuk melihat bagaimana kendaraan Hyundai mampu memberi nilai tambah bagi pengguna dalam menjalani rutinitas sehari-hari," ujar Astrid, Rabu (31/5).

Inovasi dan komitmen Hyundai untuk mobil listrik di Indonesia Hyundai terus berkomitmen dalam mendorong era elektrifikasi di industri otomotif Indonesia. Berbagai inovasi dihadirkan untuk memaksimalkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan mobil listrik Hyundai di Indonesia.

Hyundai telah memperluas jaringan EV charging station yang kini sudah menjangkau lebih dari 200 titik di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, HMID juga telah meluncurkan fasilitas Ultra Fast Charging Station tercepat pertama di Indonesia yang berlokasi di Plaza Indonesia, Jakarta. Ke depan, Hyundai juga berencana untuk mengekspansi jaringan Charging Station yang lebih luas ke seluruh Indonesia.

Hyundai berkomitmen untuk mendukung skema insentif pajak dari pemerintah, di mana konsumen akan mendapat keringanan PPN dari yang sebelumnya 11% menjadi 1%. Dalam hal ini, konsumen bisa mendapatkan insentif sebesar 60–70 jutaan rupiah di setiap pembelian IONIQ 5 tergantung dari varian yang dipilih.

Selain itu, HMID juga sudah meningkatkan pasokan IONIQ 5 hingga 1.000 unit per bulan untuk terus memenuhi permintaan pelanggan di Indonesia, sekaligus memastikan pengalaman kepemilikan kendaraan listrik yang worry-free bagi konsumen melalui layanan after sales yang dapat diandalkan di berbagai situasi berkendara.

Dengan layanan Mobile Charging yang tersedia di berbagai kota di Indonesia, pengguna bisa mengisi daya kendaraannya saat kondisi darurat tanpa perlu khawatir. Selain itu, Hyundai juga memberikan garansi baterai selama 8 tahun atau hingga mencapai 160.000 km dan garansi dasar 3 tahun atau hingga mencapai 100.000 km.

Untuk menambah keseruan dari film Spider-Man: Across the Spider-Verse, baru-baru ini HMID telah menggelar rangkaian pameran di 11 kota sejak 17 Mei lalu yang menampilkan display khusus bertemakan Spider-Man: Across the Spider-Verse dengan IONIQ 5. Adapun rangkaian pameran ini masih berlangsung di Centre Point Medan dan Palembang Trade Center dari 31 Mei 2023 - 4 Juni 2023.

Di sini, pengunjung bisa melihat langsung kecanggihan teknologi IONIQ 5 dan dunia mobilitas masa depan yang ditawarkannya. Selain itu, pengunjung juga bisa berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seru. Masyarakat Medan dan Palembang bisa langsung mengunjungi pameran ini dan mendapat kesempatan untuk memenangkan tiket Spider-Man: Across the Spider-Verse dengan cara:

- Download dan daftarkan diri sebagai member di aplikasi MyHyundai

- Ambil foto terseru dengan display spesial IONIQ 5 Spider-Man: Across the Spider-Verse

- Ceritakan di caption alasan ingin menonton Spider-Man: Across the Spider-Verse

- Follow akun Instagram @hyundaimotorindonesia dan pastikan akun yang digunakan tidak di-private

- Pakai tagar #Hyundai, #HyundaiIndonesia, #SpiderVerseID, dan #SpiderVerseIDxHyundai lalu tag @hyundaimotorindonesia dan mention 3 orang teman

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi HMID di www.hyundai.com/id/id atau berbagai kanal media sosial kami yang meliputi Instagram HyundaiMotorIndonesia, Youtube Hyundai Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, dan Twitter @HyundaiMotorID. (RO/S-3)